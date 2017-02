Entrevista con la filsofa argentina Luciana Cadahia

Hoy la batalla poltica se juega en el mbito de lo sensible que configura modos de comprender y estar en el mundo

Analizar el momento poltico de un mundo convulsionado y sumido en una crisis civilizatoria como consecuencia de los estragos de un modelo capitalista criminal y salvaje como el neoliberal desde la ptica de la filosofa, es provocante y a la vez estimulante. Esta grata oportunidad la tuvimos en Bogot con una joven filsofa, investigadora social y docente universitaria de origen argentino que realiz sus estudios de maestra y doctorado en Madrid, Espaa. Se trata de Luciana Cadahia, quien desde su particular mirada acadmica e investigativa se mete a dilucidar los fenmenos polticos, generando reflexiones que contribuyen no solo a elevar el debate sino que tienen la virtud de hacer repensar y sacudir a quienes se aproximen a sus ensayos y trabajos bibliogrficos, respecto de la manera cmo en esta primera etapa del siglo XXI hay que refinar las tcticas y estrategias para generar hegemona y sentido comn que posibiliten avanzar en la incesante lucha por la emancipacin.

Una primera sugerente observacin suya es que la tarea de la izquierda hoy debe estar orientada a producir identificaciones alternativas que ayuden a comprender los malestares desde otro lugar y comprender quines son los verdaderos responsables de los problemas de las sociedades. Y por ello, agrega, la batalla poltica para poder lograr una hegemona emancipadora, se juega en el mbito de lo sensible, de las formas de sensibilidad que configuran nuestros modos de comprender y estar en el mundo.



Considera que uno de los errores de la izquierda en general tiene que ver con desatender la dimensin de la esttica y con esto no me estoy refiriendo solamente a la cuestin del arte, me refiero a la dimensin sensible y perceptiva. En la poltica no solamente funcionan los argumentos racionales sino que hay un componente emocional del mbito de la sensibilidad que es el que va moldeando los esquemas de percepcin de las personas y que hace que, por ejemplo, alguien pueda llegar a creer que Mauricio Macri en Argentina va a resolver sus problemas.

Por ello sugiere a las fuerzas alternativas y de izquierda, prestar ms atencin a ese mbito de la sensibilidad, a ese mbito si se quiere cultural porque si no pensamos la articulacin entre esttica, sensibilidad, cultura y poltica estamos perdiendo la batalla, por eso el neoliberalismo la ha venido ganando hasta ahora.

A su paso por Bogot, tuvimos la oportunidad de dialogar con Luciana Cadahia, quien desde 2015 se encuentra residiendo en Quito, pues es docente titular en reas como Sociologa y Teora Poltica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador.

Necesidad de un humanismo plebeyo

- Uno de tus ltimos ensayos es muy provocativo (http://bit.ly/2jMXiM8), pues habla de la necesidad de un humanismo popular Qu quieres decir con ello?

- Si bien voy a ofrecer una respuesta ms terica que poltica, me parece que este enfoque ayuda a comprender ciertas dificultades que tenemos para pensar polticamente nuestra actualidad. Tras la crtica radical de Heidegger al humanismo, el pensamiento poltico europeo de la posguerra asumi esa crtica como una apuesta claramente antihumanista. Al punto de considerar al humanismo como una especie de chantaje intelectual del cual la filosofa deba deshacerse. En el caso latinoamericano, esta tesis se asumi, al menos en el mbito de la filosofa poltica, de manera casi acrtica. Como si este este discurso antihumanista y sus derivados posthumano, posthistrico, etc- nos liberase de otro de los engaos de la modernidad. No obstante, considero que en un momento determinado a esa estrategia anti-humanista le pasan dos cosas: por un lado se vuelve reaccionaria, y por otro, le termina regalando a la derecha una serie de logros histricos, plebeyos y populares que vienen de la tradicin humanista; por ejemplo, la poltica de los derechos humanos. Si prestamos atencin a cmo la poltica de los derechos humanos es implementada en pases como Argentina, para el caso de la ltima dictadura militar, o incluso cmo es implementada aqu en Colombia, a raz del conflicto armado, te das cuenta de que hay una dimensin performativa de la humanidad, la construccin de un lugar de enunciacin histrico-colectivo de base popular que nada tiene que ver con un esencialismo ahistrico o con la doble moral. Podramos decir que permite pensar los instrumentos jurdicos y polticos de un modo muy interesante. Por lo que se vuelve urgente pensar tericamente esta dimensin de la praxis, es decir, acompaar estos logros polticos con construcciones conceptuales creativas y originales. Resulta un poco contradictorio celebrar ciertas polticas de los derechos humanos en nuestra regin y luego asumir sin ms el discurso antihumanista europeo. Es como si hubiera un resto colonizado en nuestra forma de pensar. Todo esto tampoco supone caer en un discurso antieuropeo, creo que ambos polos son estriles. Lo que hago estratgicamente es recoger la tradicin humanista plebeya de Maquiavelo, del pensamiento florentino, del pensamiento italiano, una cierta recuperacin de Gramsci, de Ernesto de Martino, pensador italiano de la misma poca del filsofo sardo, que tambin retoma la necesidad de un humanismo plebeyo. No hay que olvidar que Gramsci y de Martino piensan la posibilidad de un humanismo plebeyo por los mismo aos en que Heidegger est construyendo su proyecto antihumanista. Por alguna razn, el discurso de Heidegger se volvi dominante y opac la propuesta de los pensadores italianos. Me parece interesante recoger esta tradicin de humanismo plebeyo y ponerla a dialogar con nuestra propia tradicin humanista del siglo XIX como hace Sanders en su magnfico libro Contentious Republicans para el caso colombiano- y con las formas actuales de lucha poltica en Amrica Latina. Creo que all podramos encontrar unas claves humanistas bien curiosas y capaces de articular un discurso alternativo al neoliberalismo.

- Siguiendo con tu ensayo, sealas que hoy en da se observa con cierta impotencia cmo la gente, paradjicamente, se siente seducida por lo que causa su propia ruina. Eso quiere decir que el neoliberalismo se volvi sentido comn y tambin una religin puesto que las grandes mayoras populares, terminan eligiendo a sus verdugos?

- S, me parece que es importante decir dos cosas, en clave foucaultiana: los individuos en tanto sujetos estamos constituidos por el ethos neoliberal, entonces, en nuestra propia subjetividad, en nuestros esquemas perceptivos, en la manera de darle sentido a la vida, las relaciones con los otros estn atravesadas por ese ethos neoliberal y es muy difcil romper con l. Las figuras del emprendedor, los libros de autoayuda, la idea de que mis logros dependen de m y nada ms, las formas de gozar con la autoproductividad constante de s, como si siempre estuviramos en falta y furamos los responsables de las formas de desigualdad que nos constituyen. Es decir, esta forma generalizada del aislamiento individual es la gran estrategia a travs de la cual la derecha ha sabido apropiarse del capitalismo actual y ha sido muy hbil para jugar con esos hilos, con ese sentido comn de la gente para poder persuadirla y convencerla de que ellos son la mejor eleccin.

- Mencionas el alcance del ethos neoliberal, entonces el desafo para los sectores de izquierda y para los gobiernos progresistas es el de construir hegemona en trminos gramscianos? En medio de esta dominacin neoliberal que ha generado una nueva barbarie en la humanidad, es posible ello?

- Creo que es necesario construir una hegemona alternativa, pero me parece que uno de los lmites que ha mostrado la experiencia del progresismo latinoamericano es que esa hegemona no se puede construir solamente a nivel nacional o plurinacional. Si bien hay que partir de all, es importante empezar a articular una hegemona de carcter internacional, de lo contrario va a ser muy difcil romper con el ethos epocal que nos constituye. Y creo que hay muchos elementos existentes que podran ayudarnos a configurar esta alternativa, unos sentidos comunes que disputen ciertos relatos y formas de la sensibilidad neoliberal. El problema es que no estamos sabiendo cmo articularlos de manera ms operativa. Aunque tambin es cierto que estas apuestas son de largo plazo, demandan mucho tiempo. Las batallas culturales no se ganan de la noche a la maana, sino que requieren un trabajo de sedimentacin, cuyos tiempos no son los mismos que los de la poltica. Para el caso de Colombia, es evidente que los dispositivos mediticos, el blindaje de la mayora de los medios de comunicacin para que surjan otras voces que disputen el sentido comn, dificultan an ms la labor. Incluso siempre me ha llamado la atencin la disociacin entre el lenguaje y la lucidez de los movimientos sociales, ciertas prcticas artsticas y organizaciones polticas populares y el discurso de las lites mediticas de la cultura y la poltica. Salvo contadas excepciones, parecieran dos pases distintos. Mi inquietud siempre ha sido cmo hacer para que ese lenguaje irrumpa en los medios y revierta cierto blindaje histrico. Igualmente, me gustara aadir algo y es que yo creo que el neoliberalismo progresista como experiencia poltica est en horas bajas, est en un momento de agotamiento, est engendrando otra cosa. Lo que yo no s es qu va a pasar con este ethos neoliberal o ethos del capitalismo, pero lo cierto es que hay que aprovechar esa fragilidad para orientar las fuerzas hacia otros lugares.

- Es evidente que, como lo que acabas de sealar, el capitalismo est en declive y ello se demuestra de manera palpable con la eleccin de Trump, as como en el hecho de que, como bien t reseas, el autoritarismo hoy es ejercido no solo por los opresores sino tambin por los mismos oprimidos. En el ensayo del filsofo francs tienne de la Botie, La servidumbre voluntaria publicado en 1576, ya sentenciaba que el ser humano por su propia voluntad termina siendo esclavo de un sistema o rgimen que lo oprime. Se podra decir que ese es un rasgo caracterstico del proceso de declive del sistema capitalista?

- A m no me gusta pensar en trminos esencialistas, es decir, no me gusta pensar que los seres humanos inevitablemente producen su propia esclavitud, me parece que siempre es ms estratgico tratar las cuestiones en trminos polticos, histricos y psicoanalticos, incluso. Creo que es importante entender que el campo de lo social es un campo de lucha de fuerzas. Volviendo a los trminos gramscianos, podramos decir que en los pueblos habitan tanto fuerzas reactivas que son las que reproducen formas de esclavitud- como emancipadoras. Entonces, es tarea de los polticos, de los artistas, de los intelectuales, de los maestros, de los militantes, priorizar las posibilidades de las experiencias libertarias para poder potenciar las fuerzas de carcter ms emancipador, sabiendo que estas contradicciones son irresolubles. Como diramos con Hegel, la dialctica del amo y del esclavo habita en el interior del campo social. Incluso al interior de nosotros mismos. Y el peligro es constatar cmo ciertos dispositivos de liberacin del amo no son otra cosa que la creacin de nuevos amos. Quiz el error sea pensar la emancipacin de esa manera. Y el trabajo del siglo XXI consista en cambiar esas coordenadas de la lgica amo-esclavo...

- Sin embargo, no crees que estamos enfrentando en este momento una forma de fascismo sofisticado?

- S, claro, justamente con Chantal Mouffe tenemos esa discusin, porque ella dice que el fascismo es una forma de gobierno determinada que tuvo lugar en una poca y punto, y que por lo tanto ahora no podemos aludir a este trmino y que tampoco sera inteligente retomar ese legado. Aunque comparto su interpretacin en trminos polticos, creo que el fascismo no solamente debe ser entendido como un rgimen de gobierno sino tambin como un ethos, como una forma de relacin con los otros. Y me parece que su caracterstica tiene que ver con una forma de relacin donde el otro aparece como una anomala o como un elemento a eliminar. Ese otro puede recibir distintos nombres: puede ser un inmigrante sirio en Europa; un inmigrante boliviano en Argentina; un inmigrante venezolano en Colombia; o por lo contrario, pueden ser los homosexuales, o los campesinos. Ese otro puede tener distintas identificaciones pero en todos los casos se lo asume como la anomala que me impedira ser s mismo. Creo que esa es la lgica o la forma de ser fascista que est operando hoy y me parece que se ha dado una articulacin sumamente perversa a raz del Brexit en Inglaterra; el triunfo de Trump en los Estados Unidos; el posible triunfo de Marine Le Pen en Francia; y tiene que ver con el hecho de que sectores populares en condiciones de extrema debilidad han identificado que sus problemas estn relacionados con un otro que debe ser excluido. Y ante eso me parece que no es inteligente despreciar a los pueblos y acusarlos de fascistas. La izquierda lleva mucho tiempo asumiendo el lugar de la conciencia lcida o juez supremo que condena el accionar de sus pueblos. Hay que cambiar de registro. Es necesario diferenciar la habilidad de los polticos para producir esas identificaciones entre el malestar colectivo y la lgica fascista de un otro a erradicar y las formas de malestar colectivo que produce el capitalismo financiero. Detectar ese matiz nos ayudar a comprender las estrategias fascistas de ciertos actores polticos y nos ayudar a construir una sensibilidad ms cercana a las necesidades de la gente, a nombrar con ellos y desde ellos esos dolores colectivos. Un ejemplo de esta estrategia fascista la encontramos ac mismo, en Colombia, como acaba de hacer Vargas Lleras al decir que los venecos en tono despectivo- son los responsables del incremento de la delincuencia en Colombia. Su estrategia es calcada a la de Trump. Por eso, la tarea de la izquierda hoy no puede seguir siendo la de quienes acusan por todos lados y no consiguen ni sumar votos ni construir hegemona, por el contrario, tiene que ir orientada a producir identificaciones alternativas que ayuden a comprender los malestares desde otro lugar y comprender quines son los verdaderos responsables de sus problemas. Y esto no se hace solamente desde un partido poltico, son necesarios otros actores que asuman la importancia de esta pedagoga desde el mbito de los medios, el arte, la cultura, las instituciones, la militancia y las organizaciones sociales.

- Qu papel juega en los procesos de emancipacin y en los proyectos progresistas el elemento de la cultura popular? Hago esta pregunta porque t rescatas al antroplogo italiano Ernesto de Martino que trabaj las formas de sensibilidad

- Me interesa mucho el trabajo de Ernesto de Martino as como el de Jess Martin-Barbero, que es un espaol exiliado que ya es colombiano. Me parece que uno de los errores de la izquierda en general tiene que ver con desatender la dimensin de la esttica y con esto no me estoy refiriendo solamente a la cuestin del arte, me refiero a la dimensin sensible y perceptiva. En la poltica no solamente funcionan los argumentos racionales sino que hay un componente emocional del mbito de la sensibilidad que es el que va moldeando los esquemas de percepcin de las personas y que hace que, por ejemplo, alguien pueda llegar a creer que Mauricio Macri en Argentina va a resolver sus problemas. Es decir, ah no est operando un elemento racional puro -ms an, creo que esta forma de entender la racionalidad es una patraa, puesto que, como dira Schiller, existe una razn sensible, no razn a secas- sino que tambin participa la dimensin sensible, que es algo que se va cocinando en la cultura. Por eso es importante trabajar esa dimensin, la dimensin de la sensibilidad, porque es a partir de esa comprensin de una razn sensible, donde las pasiones y los afectos tienen lugar de manera irreductible, donde las emancipaciones pueden activarse. Entonces, la labor de los polticos de la tradicin de izquierda, de la tradicin populista tanto en Amrica Latina como en Europa, es prestar ms atencin a ese mbito de la sensibilidad, a ese mbito si se quiere cultural porque si no pensamos la articulacin entre esttica, sensibilidad, cultura y poltica estamos perdiendo la batalla, por eso el neoliberalismo la ha venido ganando hasta ahora. Si bien en Podemos de Espaa asumen explcitamente este problema todava hay inconvenientes para generar algo as como una vanguardia popular. Y creo que deberamos recoger y reactivar esa simbiosis entre esttica y poltica del primer constructivismo en Rusia, la impresionante apuesta cultural de Mxico en el populismo de Lzaro Crdenas o en la primera poca de la Revolucin cubana. En estos ejemplos que menciono tuvo lugar algo que todava no hemos sido capaces de reactivar en ninguna de las propuestas progresistas, populistas o de izquierda actuales.

- En ese sentido coincides con Chantal Mouffe en que es necesario movilizar las pasiones y los afectos en poltica?

- Me parece que es algo necesario e inevitable. Una de las grandes conquistas de la socialdemocracia europea o esta forma de socialdemocracia en Colombia tiene que ver con el siguiente supuesto: la poltica civilizada es una poltica que habra logrado neutralizar los afectos y por lo tanto sera una poltica de la desafeccin en donde simplemente estaran operando los argumentos racionales. Pero esta creencia es una gran ficcin porque, en el momento en que la desafeccin poltica tiene lugar, la gente deja de conectar con la poltica y canaliza hacia otros lugares esa dimensin afectiva y colectiva en estallidos que muchas veces pueden llegar a ser muy peligrosos y contraproducentes. En ese sentido coincido con Chantal y aadira algo ms, y es que en toda la tradicin del pensamiento poltico las pasiones han tenido un papel muy importante. Por citar algunos ejemplos, en autores como Aristteles, Maquiavelo, Hobbes, Schiller o Toqueville el papel de las pasiones y los afectos es central. El problema es que cierto punto de vista liberal de las ciencias polticas y la sociologa contempornea, como muy bien advirti Schmitt, dej de pensar en esta clave y se aboc a un corpus terico excesivamente racionalista con una nocin muy empobrecida de la racionalidad, vale resaltar-. Por eso, los estudios del populismo y la democracia radical no son una anomala terica, sino que reintroducen, de manera novedosa y desplaza, algo que haba sido muy importante para el pensamiento poltico.

- O sea, en buena medida la guerra poltica de acuerdo con tu respuesta, se juega en el mbito de la esttica?

- Hoy quiz tenga ms sentido decir que la batalla poltica, para poder lograr una hegemona emancipadora, se juega en el mbito de lo sensible, de las formas de sensibilidad que configuran nuestros modos de comprender y estar en el mundo.

- T hablas del populismo republicano. Con este trmino a que quieres aludir?

- Bueno, es un poco la misma estrategia que con el humanismo, y curiosamente viene de la Italia florentina. Lo primero que podra decir es que existen muchos estigmas alrededor del populismo y sobre todo del populismo latinoamericano. Por otro lado, suele hacerse una contraposicin entre populismo y republicanismo. El populismo se lo asocia con ausencia de instituciones y a los partidos republicanos como los defensores de las mismas. As, habra un juego entre gobiernos populistas y antiinstutucionalistas y gobiernos republicanos institucionalistas. Y esto me parece que no se ajusta a la verdad. En primer lugar es necesario comprender que no existe una identificacin entre partidos republicanos y la defensa de las instituciones Macri y Trump son dos buenos ejemplos-. En segundo lugar, habra que preguntarse qu tipo de instituciones construye el republicanismo. Porque sabemos que existe una tradicin de republicanismo oligrquico, cuyas instituciones sirven para marcar una frontera entre unos pocos -privilegiados- y los muchos. Pero tambin existe una tradicin de republicanismo plebeyo, cuyas instituciones estn al servicio de las mayoras, es decir, garantizan el derecho a tener derechos. Y creo que esta ltima forma de republicanismo tiene grandes afinidades con el populismo. Por decirlo de forma esquemtica, han sido los populismos realmente existentes los que construyeron instituciones y ampliaron derechos en Amrica Latina.

- El ejemplo tpico podra ser en ese sentido el peronismo?

- Puede ser el peronismo, puede ser Lzaro Crdenas en Mxico, tambin Getulio Vargas en Brasil, y si pensamos todo lo que ha sido la transformacin andina de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Lo que ha tenido lugar en estas experiencias son procesos constituyentes, lo primero que hacen es crear constituciones plurinacionales, entonces esa es la gran paradoja porque para desacreditarlos salen a decir que son autoritarios y anti-institucionalistas pero la primera accin que hacen es crear un nuevo orden constitucional para reconocer a los sectores histricamente excluidos. No hay ms republicano que ese gesto y sin embargo se los suele tildar de gobiernos autoritarios, anti-institucionalistas, etc.

- Estoy ante una filosofa de la historia. Walter Benjamin dice que la historia debe servir de factor de revolucin para encender desde el pasado la chispa de la esperanza. Concuerdas con Benjamin en ese sentido?

- Claro que concuerdo con Benjamin, y cada vez que paseo por la Carrera Sptima en Bogot lo nico que viene a mi mente es la experiencia irresuelta del 9 de abril de 1948.







