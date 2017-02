Qu estar en debate en estas elecciones generales?

Se define, se decide

El Telgrafo

Qu estar en debate en estas elecciones generales de Ecuador? La eleccin de Lenn Moreno, por ms mritos que tenga este reconocido ciudadano, no es lo ms importante para el pas. Lo que est en debate para la ciudadana ecuatoriana es la certeza de avanzar o el riesgo de retroceder; en dos palabras: el futuro.Aunque la derecha pinte al pas de antes como un paraso, los recuerdos de la mayor emigracin de nuestra historia estn vivos. Todos tenemos un familiar o un amigo que viaj hace 17 aos a Espaa o Estados Unidos o a otros lugares, dejando a su familia y a su patria. Cuidado: con Trump echando latinoamericanos en Estados Unidos y la banca internacional desalojando casas en Espaa, esta vez ya no tendremos a dnde huir. No queremos volver al pasado.Tuvimos 8 presidentes en 10 aos: del 10 de agosto de 1996 a fines de diciembre de 2006; en promedio, casi un presidente por ao (sin contar con los autoproclamados).Pero la tragedia empez hace 35 aos, desde los tiempos de Osvaldo Hurtado y luego Febres-Cordero. Los gobiernos neoliberales obedecieron lo que mandaba el FMI y el capitalismo internacional. Y tomaron medidas para agradar a la oligarqua que les permita gobernar: mediante la sucretizacin de la deuda y el salvataje bancario (socializando las prdidas) y finalmente con el feriado bancario (privatizando las ganancias, impidiendo que el pueblo moviera sus ahorros, mientras ellos sacaban ese dinero a los parasos fiscales).Cuando este Gobierno lleg al poder, el 10% ms rico de la sociedad ganaba 42 veces ms que el 10% ms pobre. Hoy esa relacin ha bajado a 25 veces. Ahora los ricos pagan ms impuestos, por eso quieren derogarlos. En las prximas elecciones no se disputar solo la Presidencia de la Repblica o la composicin de la Asamblea Nacional.Si volviera la derecha al poder, empezara por beneficiar a los ricos, quitando todo subsidio a los pobres: no bonos solidarios, no subsidios a los combustibles, no subsidios a la electricidad, no exoneraciones de impuesto a la renta para los ms pobres, no desayuno escolar, no, no, no Volveramos al entreguismo en las relaciones internacionales. Regresaramos al Estado carente de planificacin y secuestrado por los grupos de poder. El gobierno del No no invertira ms en escuelas, hospitales, carreteras. Y no porque estara en quiebra, porque adems contara con otros recursos: los que provinieran de la privatizacin del sector pblico. Venderan todo. Hasta cumpliran el viejo sueo de la oligarqua: privatizar la seguridad social.Educacin gratuita? Ni soar. Peor becas al exterior. Mientras en Finlandia todos los colegios son de primera, porque no hay colegios de segunda, ac volveramos a tener planteles de tercera, para pobres. Un milln de empleos? Claro, con tercerizacin y maquila. Ya tienen experiencia en eso los neoliberales.Sin embargo, el futuro que est en entredicho en estas elecciones no es solo el de los ecuatorianos. Es el porvenir latinoamericano, tras los golpes recibidos en Brasil, un virtual golpe de Estado, y en Argentina. En este ltimo pas, las falsas promesas del presidente electo Macri no solo fueron incumplidas, sino que en 2016 se tomaron las peores medidas antipopulares desde el corralito de 2001 (equivalente a nuestro feriado bancario de 1999).Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/se-define-se-decide