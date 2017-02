Donald Trump es un peligro para el mundo

Sus blancos son Mxico, Cuba y China, adems de musulmanes

La Arena

Aunque se crea que el pueblo estadounidense no tiene mucha conciencia poltica, el 20 y 21 de enero pasado ese clich qued desairado. El primer da por la poca gente que asisti al acto de investidura en Washington, inferior al de presidentes anteriores. Y el segundo, por los actos de protestas contra el que muchos ciudadanos no consideran su presidente. Tal oposicin se haba expresado desde que se conocieron los resultados electorales, pero recrudecieron luego de declaraciones del electo contra las mujeres, los inmigrantes, el periodismo, los musulmanes, Mxico, etc.

No ser la mayora de la sociedad norteamericana, pero una cantidad apreciable desde el primer da le marc la cancha al magnate ultraderechista. En otros pases, incluso en Argentina, a veces les insume mayor tiempo a los afectados conocer a gobiernos de derecha, como ocurre con Mauricio Macri.

En el primer discurso como presidente, Trump fue bastante explcito sobre las polticas que comenzara a implementar. El envoltorio fue la demagogia nacionalista extrema, que en los pases imperiales debe escribirse con zeta, asegurando que su objetivo es Estados Unidos, Primero. Adems de demagogo, falsificador, porque nadie cree que esta potencia en decadencia sea un pas de segundo orden. Lo que quiere el hombre de las Torres es volver a ponerla como una superpotencia que pueda dominar el mundo, algo que difcilmente podra lograr porque ese mundo ha cambiado, hay otros poderes y los problemas del viejo imperio son complejos.

La demagogia se complet con que vena a obligar al establishment de Washington a devolver el poder a los ciudadanos como si el voto de noviembre hubiera sido una revolucin popular.

De todos modos, para los apologistas de ese imperio como una democracia perfecta, que obviamente no lo es, viene bien el retrato que hizo sobre la Nacin que reciba: Madres y sus hijos atrapados en la pobreza en nuestras ciudades; fbricas oxidadas repartidas como lpidas de tumbas por todo el paisaje de nuestra nacin; un sistema educativo bien financiado, pero que deja a nuestros jvenes y hermosos estudiantes privados de todo conocimiento; y la delincuencia y las pandillas y las drogas, que se han llevado demasiadas vidas.

Esa descripcin, cierta aunque unilateral y sesgada, podra tener dos formas de remedio, fuera de una revolucin social por ahora imposible en USA. O se plantea una reforma democrtica como la que encarnaba el progresista Bernie Sanders en las primarias demcratas. O una receta ms brbara e imperial como la que propuso Trump, que tuvo 3 millones de votos menos que Clinton pero igual gan la presidencia gracias al obsoleto Colegio Electoral.

Fuente: http://www.laarena.com.ar/opinion-sus-blancos-son-mexico-cuba-y-china-ademas-de-musulmanes-1113396-111.html