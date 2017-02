Trump: Pasos y estropicios de un elefante en el laboratorio de la Casa Blanca

Y podra ocurrir que la clase dirigente, esa plutocracia, a la vez racional e irracional, se decida a pasear al elefante por todos los pasadizos de la Casa Blanca y logre al fin amaestrarlo para evitar males mayores al imperio que siempre le ha gustado vestir los ropajes de sistema bueno.Un pas incluso en s mismo, sin contar con las mltiples relaciones e interconexiones con los pases del mundo, nunca podr compararse con una empresa. Una mirada a las realidades internacionales de los estados revela que existen otras naciones, agrupaciones de naciones y, por encima de todas, la ONU, como la organizacin global ms representativa del derecho y la poltica de los Estados. Ello conlleva al acatamiento de determinadas y muchas normas y reglas que deben guiar el rumbo de todo gobierno que se precie de responsable de la autoridad y del compromiso del Estado que representa. Por tanto, asombra que el actual presidente estadounidense Donald Trump asuma tan a la ligera sus funciones adoptando tempranamente medidas que, aunque consecuentes con sus ideas de campaa electoral, rebasan los lmites necesarios para el normal estudio y comportamiento comedido que exigen la implementacin de polticas internas y externas complejas.De modo tal, que el exitoso empresario ha llegado a la Casa Blanca con nfulas de cambiarlo todo segn su pensamiento y prctica empresarial, y tiene en vilo en estos momentos a medio o a todo el mundo, cosechando los naturales rechazos, ms de los acostumbrados, en su propio pas, y, por supuesto, por las patadas de elefante atolondrado, la condena tambin, ms notoria que nunca antes, en los pases vecinos y en los pases allende las tierras y los mares, que analizan las amenazas y los peligros que se les viene encima.El muro en la frontera con Mxico es un dechado de sinrazn. El presidente del pas que le arrebat casi la mitad de su territorio, ahora quiere extender dicho muro en todo el territorio fronterizo, que por otra parte est y estara construido sobre antiguas tierras aztecas. Y para contrasentido, y tal vez nico como medida extraterritorial del nuevo emperador, que el costo no lo pagar el Estado que lo levanta para su supuesta proteccin, sino que deber efectuarlo el Estado de al lado. Aceptar Mxico en alguna forma esta extorsin, sobreaadido al despojo antiguo de sus tierras? No intervendr la ONU a travs de su Asamblea General para evitar que este principio trumpista siente precedente y pueda convertirse maana en una normativa de poltica futura de los pases temerosos de las olas de emigrados, pero poderosos por sus fuerzas? Hay que expresarle a los Estados Unidos que lo justo segn el sentido comn es que quien hace y deshace debe pagarlo con su sudor y su bolsa y si con su accin afectara a otros, debe por justicia resarcirlos por los daos.Ahora Trump, presidente de un pas que blasona de tierra de migrantes, que ha fomentado para su incumbencia la propaganda de las libertades relacionadas con la emigracin, adopta medidas irracionales de discriminacin y de violacin de los derechos humanos relacionados con este asunto. Y de todas partes, internas y externas, han venido las declaraciones y manifestaciones de condenas por estas formas contrarias al derecho internacional.Adems, asumiendo una poltica proteccionista y conservadora, amenaza a las empresas automovilsticas y otras, asentadas principalmente en Mxico, y las conmina a ponerlas en marcha en los Estados Unidos. Generalizar tambin esta poltica con otros pases, incluyendo sus aliados occidentales? Romper con la extravasacin de los capitales hacia otros pases, rasgo caracterstico del imperialismo junto con la presencia e intervencin de las fuerzas militares en todas partes en que puedan asentar sus bolsas y sus botas?Sera bueno para el mundo que Trump empezara por poner fin a esa especie de migracin de sus fuerzas militares hacia todo el mundo, y clausurara todas las bases militares fuera del pas y retornara a esos cientos de miles de soldados a su tierra. Con ello hara un gran servicio a la paz mundial, y pudiera ahorrar los miles de millones necesarios para el separatista muro que ha soado y se propone construir en apenas dos aos. Pudiera empezar, por ejemplo, por la base naval ms antigua, la de Guantnamo, Cuba, cuya presencia ha sido reiteradamente impugnada por el pueblo y gobierno cubanos.En fin, Trump est causando, tempranamente, mucho estropicio dentro y fuera de su pas. Pero an es pronto para predecir y poder poner de manifiesto quin gobierna de verdad en los Estados Unidos. Y podra ocurrir que la clase dirigente, esa plutocracia, a la vez racional e irracional, se decida a pasear al elefante por todos los pasadizos de la Casa Blanca y logre al fin amaestrarlo para evitar males mayores al imperio que siempre le ha gustado vestir los ropajes de sistema bueno.