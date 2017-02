Resea del libro Keynes. Pensar en la economa mundial hoy, de Peter Temin y David Vines

La perspectivas e ideas econmico-polticas de Keynes y la economa mundial actual

El Viejo Topo

Hablando con precisin, ms que una detallada resea esta nota aspira a ser una recomendacin. Lean este libro, vale la pena. No presenta dificultades insuperables para los que no somos economistas. Y ensea, desde luego que ensea. Aunque, por supuesto, pongamos tener posiciones econmicas distintas o incluso muy alejadas. Pero no es este el punto.

En la contraportada del libro podemos leer una reflexin de Thomas Piketty: "Escrito con un estilo accesible y ameno", tiene toda la razn el economista francs, este ensayo "sita la historia del pensamiento de Keynes dentro del marco ms amplio de la historia del pensamiento econmico y la historia de las crisis macroeconmicas desde el perodo de entreguerras hasta el presente". De acuerdo. Pero seguramente acierta ms en la diana l siguiente reflexin de Simon Wren-Lewis: "Este libro muestra lo vivo del pensamiento keyneseano y explora lo similar de los problemas actuales con respecto a aquellos que se experimentaron en el perodo de entreguerras". Ese es el nudo, el asunto central. Certeramente escrito para estudiantes, aade Wren-Lewis, "es, sin embargo, a su vez, la fascinante exploracin de una revolucin en el pensamiento econmico".

Keynes. Pensar en la economa mundial hoy (el ttulo original es: Keynes. Useful Economics for the World Economy) se abre con la conocida y sabrosa reflexin de Keynes sobre nuestra muerte, el largo plazo y la pertinente y aguda crtica de los economistas acomodados en lo ms fcil, y se estructura en un prefacio, diez breves y sustantivos captulos (escritos muy al estilo ingls) y un glosario. Algunos ttulos de los apartados: 1. La economa antes de Keynes (I): Hume. 3. Keynes y el comit McMillan. 5. La teora general. 7. La trampa de la liquidez. 9. La era keyneseana: crisis y reacciones. 10. Una paradoja internacional de ahorro.

Qu ofrece, pues, este ensayo? En palabras de los autores: "El presente libro ofrece un estudio de la economa keyneseana que permitir a sus lectores hacer uso de sus herramientas a la hora de enfrentar los actuales debates polticos". La exposicin, prosiguen, "toma como hilo una narracin de la vida de Keynes, situando as sus aportaciones en un marco espacial y temporal" (en mi opinin de unas de sus grandes virtudes); describe a su vez "el pensamiento econmico antes de Keynes", no me manera exhaustiva por supuesto, "lo que permite entender las dificultades que ste se encontr para escapar de las ideas convencionales". La revolucin econmica, el cambio de paradigma al que se ha hecho referencia. Se parte del anlisis keynesiano de una economa cerrada "y ampliamos el anlisis de la economa internacional". No usaremos, sealan y no usan de hecho, ms que "grficos y modelos simples, que interpretaremos mediante breves narraciones enmarcadas en el siglo XX y principios el siglo XXI" (Dicho entre parntesis: la nocin de modelo que usan los autores: no se trata de encontrar o sealar sistemas que sean modelos que verifiquen determinadas teoras, sino ms bien de conjeturas, de hiptesis, de teoras simplificadas que intentan captar la realidad en algunas de sus aristas ms centrales). Como sealan los propios autores: si se es capaz de concebir la representacin de la oferta y la demanda, como se ilustra en una de las primeras figuras del libro, "se tiene suficiente conocimiento como para entender la esencia de la conoma keyneseana".

Qu no encontraremos en este libro? No encontramos "una descripcin detallada o un desarrollo pormenorizado de las teoras de Keynes, sino que han de verlo como una introduccin al pensamiento keyneseano y a su aplicacin a cuestiones de poltica global". Insisten: este libro no es una introduccin a la economa keyneseana. "No es posible describir completamente los complejos modos de operar de la econom mundial y las distintas economas nacionales en un libro tan pequeo". Por supuesto tambin: si alguien desea una discusin sobre la teora del valor-trabajo, sobre la cada tendencial de la tasa ganancia o sobre las reflexiones de Nicholas Georgescu-Roegen sobre la bioeconoma, este no es su libro. Estamos en otras coordenadas.

Por lo dems, no hay una posicin muy de izquierdas en la concepcin defendida de los autores. Si fuera as no hubieran escrito por ejemplo: "Austeridad: trmino usado actualmente para hablar de la contradiccin fiscal, es decir, de una poltica de contradiccin fiscal, como los rectores de gasto gubernamentales".

La traduccin es excelente: documentada, clara y cuidada.

El glosario, pginas 179-188, ayuda lo suyo. Una excelente idea si bien, en algunos casos, se hubiera podido hacer una mayor esfuerzo analtico. Un ejemplo: "definicin de bonos: registros de los prstamos de los compradores de bonos a emisiones. En este libro slo se tienen en cuenta los bonos estatales, simplicando as la gran variedad de bonos existente".

Faltara, en mi opinin, un ndice analtico y nominal.

Con las siguientes palabras finalizan los autores su reflexin: "Esperamos que las ideas keyneseanas sobre historia econmica permitan a los gestores polticos resolver las actuales tensiones internacionales con ms facilidad que sus antecesores del periodo de entreguerras".

Los autores, ms que probablemente, saben que no es as y que no va a ser as. Pero se entiende bien, entendemos muy bien que lo sealen. Lo dicen explcitamente: "Creemos que este mundo sera mejor si hubiera mas gente que entendiera e hiciera uso de la economa keyneseana".

Fuente: El Viejo Topo, noviembre de 2016.