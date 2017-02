Capitalismo: religin de la desmesura

La gran importancia de la mesura . Para lograr el decrecimiento feliz hay que salirse de la Religin de la desmesura y de la mutilacin de las ideas

Es ms necesario sofocar la desmesura que un incendio. Herclito (540-480 aec, aprox.).

La desmesura es el primer mal que la divinidad enva al hombre que quiere aniquilar Teogonis [1] .

En el capitalismo puede reconocerse una religin [] la religin de la desmesura. Walter Benjamn.

Cada vez con ms frecuencia tendemos a la criticar y a huir de la teora porque errneamente la confundimos con la doctrina.

La doctrina tiende a mutilar las ideas, con el objetivo de lograr una opresora y desme-surada acumulacin de bienes en beneficio nicamente de una lite muy minoritaria.

Generalmente, tendemos a confundir la teora con la doctrina que son mbitos de la interpretacin de la realidad y de la vida opuestos, ya que mientras la teora trata de precisar los conceptos prcticos para evitar malas y confusas interpretaciones, la doctrina se basa en mutilar los conceptos y hacerlos imprecisos, rgidos, confusos y ambiguos. Walter Benjamn, al hablarnos del capitalismo [2] , manifiesta que toda ambigedad es demoniaca; y que no se puede separar el sistema de la religin capitalista de la ambigua mstica de la culpabilidad mtica de la deuda econmica. Dice exactamente: En el capitalismo puede reconocerse una religin [], la religin de la desmesura.

Doctrina: mutilacin de las ideas.

Pues bien, con la doctrina, y sus conceptos ambiguos y demoniacos, se puede manipular a las masas para imponer esquemas que slo benefician desmesuradamente a una minora dominante. Y estos conceptos ambiguos es lo que utilizan los sectarismos las religiones y el marketing (que tiene mucho de religin consumista, con sus modas, su liturgia de las pasarelas, etc.). Por ejemplo, los doctrinarios del capitalismo neoliberal actual nos dicen todos los das que el crecimiento es bueno. Son frases mutiladas, porque no nos explican para quien es bueno el crecimiento. A lo sumo te dicen que es bueno para la economa. Pero contina la mutilacin de la idea y la ambigedad diablica, porque no nos dicen para la economa de quien es bueno el crecimiento. Y creo que est ms que claro que el crecimiento es bueno slo para la oligarqua, pero psimo para la inmensa mayora. La idea correcta, completa y no mutilada debera ser: El crecimiento econmico es bueno para la economa de una reducida oligarqua, pero para la inmensa mayora es muy penoso y totalmente rechazable.

Y estas expresiones diablicas nos suenan a tericas y por eso tendemos a rechazar la teora. Tambin por eso, la expresin decrecimiento a solas es una idea mutilada y en consecuencia tiende a verse como una teora ambigua y es el motivo de que se tienda a rechazarla. Para que la idea del decrecimiento no quede mutilada es necesario aadir la palabra, el apellido, de feliz, pues el objetivo de toda persona es hacia la felicidad y la alegra de vivir.

La evolucin desde la teora a la doctrina

Y a causa de los turbios intereses oligrquicos, el deseo de mutilacin de ideas, histricamente se ha dado en bastantes ocasiones. Ello ha generado una evolucin desde la ideologa o teora a la doctrina. Podemos citar algunos casos:

-La evolucin desde la teora del cristianismo (en realidad era una teora moral, y anti-sistema, contra el imperialismo romano), hacia la doctrina catlica aliada finalmente de nuevo al Imperio Romano. De ah su obsesin nostlgica de tener su Santa y Desmesurada Sede en Roma, como una especie de refundacin del Imperio.

-El paso de la teora marxista a la doctrina marxista expresada en el opresor sectarismo estalinista del capitalismo de Estado.

-El paso de la doctrina de la religin catlica al sectarismo religioso y doctrinario del imperialismo capitalista segn nos describe muy correctamente Walter Benjamin.

-El paso de la doctrina marxista china al comunismo-capitalismo chino, que no es otra cosa que una fusin entre la doctrina marxista y la doctrina capitalista, la ms desmesurada de todas las del Planeta, ya que registra el crecimiento ms desmesurado de todas las naciones (en torno al 10% anual). Porque al capitalismo chino se sali de la doctrina marxista desde Den Shiao Pin (a finales de lo aos 70). Aunque mantuvo esta doctrina slo de forma aparente y oficial, para que las masas chinas permanecieran sin revulsiones, pensando que, en efecto, continuaban en ella. Dado el fuerte carcter doctrinario de la doctrina marxista este engao se pudo imponer sin dificultad alguna.

En los dos ltimos casos ms que un paso de una teora a una doctrina, es un trasvase desde una doctrina a otra doctrina.

Una teora no se puede plantear o definir como algo fijo y sectario, sino como el reflejo de una realidad que es continuamente cambiante. sto no quita para que la teora tenga algunos puntos de referencia de vigencia indefinida. Podemos poner algunos ejemplos: no se puede crecer ilimitada-mente a partir de unos recursos ilimitados; la insatisfaccin consumista es una de las principales fuentes de la infelicidad; la humanidad es parte inherente de la biosfera, aunque la est daando; es necesario el cuidado de la biosfera como premisa esencial para el cuidado de las personas, etc.

Hoy en da, tal vez, la doctrina de carcter religioso ms arraigada en el planeta Tierra sea el marketing consumista del capitalismo, con su enaltecimiento y apologa de la seudo-necesidad, su liturgia de las pasarelas, sus altares de los escaparates, sus oraciones de los eslogans comerciales, sus signos cabalsticos de los logos, sus estampitas sagradas de los billetes, etc.,

As que el capitalismo no es ms que una religin tiene como finalidad ltima promover un desmesurado consumismo religioso para lograr el desmesurado y religioso crecimiento de acumulacin del PIB.

Sumisin y miedo

Otra cosa por la que se destacan las doctrinas religiosas o sectarias es por la propagacin del miedo. Por ejemplo, en la doctrina capitalista marketiniana-neoliberal, si no te dejas explotar hasta la extenuacin te encuentras con el temor y el miedo de que te expulsen al infierno de la precariedad y del paro, un infierno que no est en la otra vida, sino que est en sta y que lo padecen el 99% de los terrcolas que se encuentran en este valle de lgrimas, como muy bien nos dice la Santa y Desmesurada Sede de Roma. Aunque el otro 1%, el de los oligarcas, que no necesitan ser explotados porque explotan y roban a manos llenas, tambin se encuentran en otro infierno terrenal, algo diferente pero no menos padecedor. Es el infierno de dos enfermedades mentales, la obsesin por la acumulacin y la enfermedad de la mana de la hegemona. Ambas entrelazadas entre s por la necesidad de la competitividad que tiene mucho de robarle las posibilidades al otro. Enfermedades consistentes en una desmesurada ambicin y avaricia.

Aqu encaja bien, para terminar, recordar la frase de Teogonis: La desmesura es el primer mal [enfermedad dira yo] que la divinidad enva al hombre que quiere aniquilar.

Despus de todo lo comentado arriba, parece que lo ms sensato y urgente a hacer por todas y cada una de las personas, enfermas o no, es salirse de la religin de la desmesura, es decir del capitalismo.

Notas :

[1] Teogonis de Mgara siglo VI-a.C: alcanz su plenitud en la 2 mitad del siglo. sus poemas son elegas cortas , tpicas de simposio o banquetes con temtica diversa: amor, aoranza de tiempos pasados. Y otros como el vino, el amor , la nostalgia de los ideales aristocrticos, el rencor y reflexiones sobre las limitaciones del hombre.

[2] Segn Walter Benjamin el capitalismo tiene una estructura religiosa con tres rasgos bsicos:

- Se da un culto sagrado al utilitarismo que es lo nico a considerar, y adems no tiene alternativa posible.

- Existe una duracin permanente de este culto, todos los das son festivos en cuanto a la obligatoriedad de este culto.

- Impera un complejo de deuda, de culpabilidad, totalmente imperdonable. Es un culto sin tregua, sin misericordia.

Un ejemplo muy actual lo tenemos en el caso de los desahuciados de la hipotecas.