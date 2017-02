La Comisin Europea y otras instituciones y ONG denuncian la facilidad que ofrecen los agujeros fiscales neerlandeses para la elusin de impuestos

Holanda, el sueo hmedo de las multinacionales

Alemania pasar a los libros de historia como uno de los culpables de agravar en Europa las consecuencias econmicas y polticas de la Gran Recesin. Berln forz a los poderes de la UE la imposicin de polticas de austeridad en el continente y, especialmente, a los pases del sur, llamados despectivamente PIGS, cerdos en ingls y acrnimo de Portugal, Italia, Grecia y Espaa. La misma capital que se haba saltado a la torera las normas fiscales en 2003 frente a la oposicin de cuatro pases, Espaa, Holanda, Austria y Finlandia, que pedan una sancin.

Durante estos aos de la Gran Recesin, Alemania ha podido imponer su visin econmica en la UE al contar con estrechos y firmes aliados. Una dcada y media despus de ese pequeo enfrentamiento presupuestario con Berln, Holanda mantiene su dogmatismo fiscal y sigue exigiendo a todos los socios del euro que cumplan. Ahora en el mismo bando que Alemania, o debera decirse al revs. El ministro de Finanzas neerlands, Jeroen Dijsselbloem, preside el Eurogrupo desde 2013, puesto que durante ocho aos ostent el actual presidente de la Comisin Europea, Jean-Claude Juncker.

Las manos de Juncker atenazaron en marzo de 2012 el cuello del ministro espaol Luis de Guindos, al inicio de una reunin del Eurogrupo y con Espaa al borde del rescate internacional por el hundimiento de Bankia y el dficit desbocado. Holanda mantiene ahora ese ahogamiento fingido aunque a su lado tiene una Comisin que apuesta por la aplicacin inteligente de las normas fiscales y un francs socialdemcrata, Pierre Moscovici, dirige la cartera de Asuntos Econmicos y Monetarios.

El rigor holands con sus socios europeos no se corresponde con sus importantes desequilibrios en la recaudacin de impuestos. Ni con el trato de favor que dispensa a las multinacionales en su territorio. Los ingresos de la Hacienda holandesa procedentes de las cotizaciones de los trabajadores son los segundos ms altos en trminos porcentuales de toda la UE, en torno a un 15% de la carga impositiva sobre el salario que se suma a un 22% de media en el impuesto sobre la renta, un motivo de preocupacin para Bruselas. Al mismo tiempo, los gobiernos de la Unin estn embarcados en una carrera que lleva a sus sistemas fiscales a ser usados para planes fiscales agresivos.

Es Holanda un paraso fiscal?

La respuesta a esta pregunta vara segn el interlocutor. Oxfam, en un ranking mundial publicado en diciembre de 2016 sobre parasos fiscales corporativos, coloca a Holanda en tercer lugar, por detrs de las Islas Bermudas y las Islas Caimn y por delante de Suiza (cuarto), Irlanda (sexto) y Luxemburgo (sptimo).

Bruselas sabe de esta competencia entre pases para atraer capital extranjero. Un informe encargado por la Comisin Europea en 2015, analizando los sistemas fiscales de todos los Estados miembros de la UE, sealaba que todos sin excepcin mantienen estructuras de planes fiscales agresivos. No obstante, el documento establece diferencias a la hora de sealar cuntos indicadores de esos planes fiscales agresivos tiene cada uno. Holanda, con 17, se lleva la palma. Los siguientes en la lista son Blgica (16 indicadores), Chipre (15) y Malta (14). Lejos quedan pases del sur de Europa como Espaa (7), Grecia e Italia (9) o Portugal (10).

Las autoridades fiscales holandesas han recogido el guante. Su secretario de Estado de Finanzas, Eric Wiebes, reconoca en una carta enviada a la Cmara Baja neerlandesa que siempre ha sido atractivo para las empresas establecerse en Holanda, entre otras cosas, porque su clima fiscal es benigno. El ataque de sinceridad iba a ms: Las empresas se sienten tentadas de usar el sistema fiscal holands y su red de tratados para propsitos no deseados. Estructuras artificiales se utilizan para erosionar las bases tributarias de otros pases y evitar as impuestos extranjeros. Blanco y en botella.

Wiebes aseguraba en la misiva que trabajan para evitar que las multinacionales caigan en esas tentaciones y que aplicarn las medidas de la Directiva Anti Evasin de Impuestos, aprobada por la Comisin Europea en 2016. No obstante, el margen que da Bruselas para implantar la directiva es amplio y establece que los Estados miembros deberan aplicar estas medidas a partir del 1 de enero de 2019.

Pero hay ms. El secretario de Estado de Finanzas holands aconseja bajar el impuesto de sociedades, actualmente en el 25%, para competir con los pases del entorno que lo han reducido por debajo del 20% o tienen planes de hacerlo, tales como Reino Unido, Irlanda, Suiza o Blgica. Si no tomamos medidas, la tasa del 25% disuadir a las multinacionales de invertir aqu, seala Wiebes.

Es lo que la ONG Oxfam llama carrera cuesta abajo. Con el objetivo de atraer inversin extranjera, los pases inician una competicin para ver cul le da ms ventajas fiscales a las multinacionales. En el caso de los pases del G20, la tasa media del impuesto de sociedades ha bajado del 40% hace 25 aos a menos del 30% actual, aade el informe.

Los trucos fiscales holandeses

Adems de esta carrera tributaria, desde hace un ao la Comisin Europea detecta otros males que favorecen los tax rulings o las estructuras empresariales de grandes corporaciones para reducir los impuestos que pagan. No practican la ilegal evasin fiscal, sino lo que los expertos llaman 'elusin fiscal', exprimir al mximo los agujeros del sistema tributario para tributar menos.

En Holanda no existen, por ejemplo, acuerdos de doble imposicin para evitar que las grandes empresas deduzcan gracias a los dividendos pagados a inversores no holandeses. Un hecho particularmente relevante para la Comisin, que en su ltimo informe especfico sobre el pas enumera varias medidas fiscales ms, entre ellas la innovation box, capaces de dar pie o facilitar la ingeniera fiscal agresiva.

Segn el informe de Oxfam, la innovation box supuso el ao pasado un ahorro de unos 1.200 millones de euros para las grandes empresas. Puesta en marcha en 2007, grava con solo un 5% los beneficios derivados de bienes intangibles, tales como patentes y marcas registradas. La ONG denuncia que, en realidad, sirve para trasladar los beneficios de los pases donde hacen negocios a una caja de patentes en un pas extranjero con una fiscalidad ms baja.

Conscientes de que la Unin Europea tiene en el punto de mira este tipo de alicientes fiscales, las autoridades holandesas han prometido que harn cambios a partir de este ao para alinear la innovation box con las normas internacionales adecuadas.

Todos estos agujeros fiscales convierten el sistema impositivo holands en un queso gruyer por el que se cuelan las grandes multinacionales para reducir su factura tributaria. Segn el propio gobierno holands, la innovation box supuso para sus arcas solo en 2010 unas prdidas de 360 millones. La Comisin denuncia que estas prcticas fiscales no favorecen la I+D+I y pone el ejemplo de pases como Alemania, que sin este tipo de incentivos, han tenido ms xito en atraer e impulsar negocios innovadores.

En la UE cada socio tiene soberana para decidir su rgimen fiscal y sus tipos impositivos. Holanda, Irlanda o Luxemburgo llevan aos aprovechndose de ello y ofreciendo cientos de tax rulings a multinacionales, en una competencia fiscal que el gran pblico empez a conocer en noviembre de 2014 con la publicacin de LuxLeaks, el escndalo financiero que desvel las operaciones de cientos de empresas para evitar el pago de impuestos.

No es ilegal mientras no altere la libre competencia del mercado nico europeo, mientras no se ofrezcan a determinadas empresas unas condiciones ventajosas frente a sus competidoras. Es el nico resquicio por el que Bruselas ha podido atacar la elusin fiscal y lo que ha mostrado la investigacin sobre el tax ruling de Starbucks en Holanda.

En octubre de 2015, el Departamento de Competencia de la Comisin declar que Holanda haba otorgado una ventaja selectiva a la cafetera estadounidense. Su pacto fiscal de 2008 garantizaba a Starbucks una sede europea en un territorio con baja fiscalidad, desde donde venda el caf molido y derivados a todas sus tiendas en Europa, Oriente Medio y frica. El engranaje ahorr entre 20 y 30 millones de euros en impuestos a Starbucks, que ahora debe devolver.

Holanda ha recurrido la decisin ante la justicia europea. Sentimos que hemos aplicado los estndares internacionales desarrollados en la OCDE y la Comisin dice que deberamos haber aplicado estndares diferentes o de otra manera, afirma su ministro de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, que considera el caso de Competencia como no justificado.

Las rebajas fiscales de Ikea y Zara

Las denuncias de la Comisin Europea sobre la facilidad que ofrecen los agujeros fiscales holandeses para la elusin de impuestos se han visto confirmadas recientemente en Bruselas con dos informes del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo. Tax shopping, explorando el negocio de la evasin fiscal de Zara acusa a Inditex de usar tcnicas corporativas agresivas para evadir impuestos, muchas de ellas en Holanda. El documento Ikea, evasin fiscal para ensamblar en casa seala que la empresa sueca evadi al menos 1.000 millones de euros en impuestos entre 2009 y 2014 en Europa.

En Holanda, filiales del grupo gallego pagan los derechos de propiedad intelectual, royalty fees, a una empresa en ese pas, donde slo tributa un 15%. Esta subsidiaria obtuvo 3.700 millones de euros en ingresos entre 2011 y 2014. La permisividad fiscal holandesa supuso durante ese periodo de tiempo una merma de ingresos de 200 millones de euros para la Hacienda espaola, 80 millones para la francesa o 20 millones para la griega, entre otras.

Inditex rechaza estos clculos. En un comunicado el mismo da de presentacin del informe asegur que las empresas espaolas reciben beneficios de su explotacin, no pagan por esos derechos de propiedad intelectual o royalty fees. Para los ecologistas, la textil gallega utiliz tambin otros dos pases, Irlanda y el paraso bancario de Suiza, desde 2011 a 2014 para ahorrar hasta 588 millones de euros en impuestos.

Los royalty fees holandeses engrasan la ingeniera fiscal de otra gran multinacional, Ikea, cuyas subsidiarias y franquicias reducen sus impuestos pagando slo un 3% por ese derecho de autor. Entre 2012 y 2014, 3.100 millones de euros volaron directamente a Holanda para ser canalizados por Inter Ikea Group, que luego movi un tercio del dinero a otra empresa en Luxemburgo. La ausencia de los acuerdos de doble imposicin en Holanda hace que esa transferencia de dinero tampoco tribute y que el dinero permanezca dentro del grupo Ikea en Luxemburgo, libre de impuestos.

En el Departamento de Competencia de la Comisin estudian estos acuerdos fiscales entre las multinacionales y el fisco holands pero de momento no han abierto ninguna investigacin oficial, es decir, an no cuestionan formalmente si han reducido artificialmente la carga impositiva de la empresa. Actualmente, el equipo que dirige la responsable de ese departamento, la comisaria Margrethe Vestager, tiene encima de la mesa cerca de 300 tax rulings y Holanda aparece en muchos de esos dossieres.

Vestager, que acaba de visitar Irlanda para defender su multa de 13.000 millones de euros a Apple, una investigacin que dio sus frutos siguiendo el mismo patrn, atacando los privilegios fiscales exclusivos otorgados a una empresa particular, avisa: Vamos a seguir haciendo preguntas, en Irlanda, en Luxemburgo, en Holanda, en Alemania... en cualquier Estado miembro donde encontremos que hay algo que debemos saber.

Las autoridades holandesas no se dan por enteradas. Para el primer ministro, Mark Rutte, esta carrera fiscal no supone hoy en da un problema econmico y, de hecho, los PIGS siguen siendo uno de los principales focos de crisis. Recientemente, en el Foro de Davos, Rutte asegur que el euro todava est en dificultades porque demasiados pases no estn haciendo lo prometido, la aplicacin de reformas, principalmente en el sur.

