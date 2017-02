Machismo & Juventud

Por qu perdura el machismo en la juventud?

TribunaFeminista

En los ltimos tiempos los discursos en torno a la violencia machista han comenzado a estar ms presentes en la opinin pblica, fundamentalmente de las sociedades occidentales, aunque el feminismo comienza a arraigar con fuerza en territorios como Amrica Latina o frica. Abordada sta mejor o peor, desde la realidad o desde los mltiples mitos que la revisten, pero ciertamente ha comenzado a formar parte del discurso social.



Una de las grandes preguntas que se plantean algunas personas es: Cmo es posible que en pleno siglo XXI el machismo y la violencia que genera sigan tan arraigados en la juventud?. Incluso algunas de ellas han llegado a considerar que ha habido un retroceso en las relaciones de pareja. Cuestin que no niego que se haya producido, pero creo que el problema es el de siempre, no es nuevo.



Imagino que muchas de las personas que se hacen esta pregunta parten de la idea de que hemos conquistado la igualdad o que nos acercamos a ello, algo que es errneo, y sin negar los avances experimentados en las ltimas dcadas, cabe mencionar que estamos muy lejos de vivir en sociedades plenamente igualitarias. Por tanto, debemos seguir partiendo de un escenario donde las mujeres estn en una posicin subordinada. Y la violencia machista es la expresin mxima de la desigualdad, por lo que para hallar la respuesta a la pregunta anterior deberemos ir a la raz misma del problema.





La violencia machista es la expresin mxima de la desigualdad



Las relaciones afectivas son asimtricas en tanto en cuanto se establecen a travs de parmetros desiguales y responden a una construccin social de la masculinidad y la feminidad sustentadas en la desigualdad. Dicho de otro modo: en las relaciones afectivas hombres y mujeres no se encuentran en pie de igualdad, y esto es patente tambin en la juventud. El lema de ONU Mujeres para este nuevo siglo es Empoderando a las mujeres, empoderando a la Humanidad.



Sin embargo, algunas escpticas como yo, vemos complicado este proceso de empoderamiento porque toda la informacin/cultura que les llega a mujeres y hombres es asimtrica y desigual. Una amiga suele decir que la desigualdad comienza cuando al nacer a los nios los visten de azul y a las nias de rosa. Y, aunque a priori suena algo simpln, no deja de ser cierto que es desde la ms tierna infancia que a nios y nias se les comienza a educar de manera diferente en funcin de los roles que la sociedad impone a mujeres y hombres. Es falso decir que existe una educacin verdaderamente igualitaria, no la hay.



Si incluimos la realidad de los nios y las nias trans, la situacin es mucho ms grave todava. El machismo es estructural y no se puede comprender de otro modo. Las sociedades occidentales imponen cnones de belleza irreales a las mujeres desde pequeas. En este punto resuena en mi mente aquella vieja reflexin de Kate Millet sobre las dietas, el sedante social de las mujeres.





La literatura infantil, con Disney a la cabeza, insufla a las nias dos grandes lecciones: la belleza y la necesidad de que un hombre te rescate. De algo. No se sabe muy bien de qu, pero que te rescate de algo. Quizs de ti misma. Conforme crecemos, la literatura no mejora en este punto. El libro ms vendido en todo el mundo en 2015, y ledo fundamentalmente por mujeres, fue Cincuenta sombras de Grey, una oda a la violencia contra las mujeres. Una oda a todo lo que no tiene que ser/haber en una relacin afectiva. La televisin y la msica no contribuyen tampoco en la transmisin de valores igualitarios. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, Me daras el derecho a medir tu sensatez?, esta frase es de una de las 10 canciones ms escuchadas por la juventud en 2014.





Por otra parte, y no menos importante, la escasez de referentes femeninos positivos, fruto de la ausencia de mujeres en el mbito pblico, consecuencia a su vez de que en Espaa hay una Ley de Igualdad que establece la creacin de espacios con presencia equilibrada de hombres y mujeres que no se cumple, dificulta profundamente el proceso de empoderamiento de las nias. Las nias adolecen de mujeres referentes sencillamente porque no las conocen.



Indirectamente les transmitimos dos mensajes: que no hay (tantas) mujeres como hombres en el espacio pblico, por lo que deben leer entre lneas que ese espacio no les corresponde, y que su trabajo y pensamiento no tienen valor o, al menos, no el mismo que el de los hombres. Por otro lado, la presin social que se ejerce sobre la sexualidad es absolutamente hiriente, sobre todo para las mujeres adolescentes. Experimentamos con estupor el incremento de mujeres jvenes que han sufrido episodios traumticos consecuencia del discurso patriarcal y misgino que impera en torno a la sexualidad.



Es necesario que con urgencia entre en las aulas la educacin afectivo-sexual, una educacin basada en parmetros de igualdad y no de dominacin. No puedo evitar tampoco en este punto hacer una reflexin en torno a lo que algunas personas vienen en denominar la compra de sexo. Y no puedo evitarlo porque me surgen dos preguntas: cmo le explico a mi prima adolescente que tiene que quererse, empoderarse y valorarse si ve que las mujeres se compran con 20 en el bolsillo? o cmo se le explica a un joven adolescente que tiene que respetar a las mujeres si con 20 puede hacer con algunas de ellas lo que le d la gana? Efectivamente que las mujeres se compren y se vendan en el libre mercado tambin dificulta notablemente el empoderamiento de las nias.





En este caldo de cultivo de escasa valoracin, de construccin de relaciones afectivas asimtricas basadas en parmetros de desigualdad, de ausencia de referentes femeninos, de la imposicin de responder a cnones de belleza irreales, de hombres jvenes que interiorizan la superioridad masculina en este caldo de cultivo se da el primer desprecio, el primer empujn, el primer insulto y el primer bofetn. Finalmente para que todo lo anterior triunfe, el componente estrella: la impunidad. Impunidad que, revestida de olvido, es el cctel perfecto.



Todava no ha acabado enero de 2017 y han sido asesinadas en Espaa 5 mujeres. 5 mujeres asesinadas, 5 asesinos en menos de un mes, y ningn clamor social. Condescendencia en el mejor de los casos. Por qu es difcil erradicar la violencia contra las mujeres? Porque se ha naturalizado y normalizado, porque socialmente se entiende que es algo que ha existido siempre y que siempre existir. Porque la desigualdad no incomoda al poder, lo perpeta. Todo ello es falso. Una mentira que posibilita a los agresores que todos los das, a todas las horas y en todos los rincones del mundo haya mujeres y nias violadas, agredidas o violentadas.





No es fcil erradicar la violencia machista pero tampoco imposible. Hablamos de subvertir un sistema patriarcal, de derribar el machismo que lo sustenta y de potenciar la igualdad. De dejar de normalizar que las mujeres se encuentren en una posicin de eterna subordinacin y dejar de creer que la violencia machista es inherente a nuestras sociedades. Es falso. La violencia machista se sustenta en la desigualdad, y la desigualdad es una construccin social. Hablamos de subvertirla, de construir y apuntalar un orden social ms justo e igualitario.Todo ello es posible.