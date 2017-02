Reedicin del libro publicado en 2007

"Rafael Correa: Un extrao en Carondelet"

A pocos meses de que Rafael Correa deje la Presidencia de Ecuador, este libro es un aporte fundamental sobre los antecedentes y los primeros meses de su gobierno. Los temas tratados mantienen total vigencia y ayudan a comprender el proceso de la denominada Revolucin Ciudadana".



Algunas perlas del libro, a propsito de Carlos Pareja Yannuzzelli*:





Otro punto de discordia para algunas organizaciones es que mientras Rafael Correa anuncia un combate a la corrupcin, entre los funcionarios nombrados (para ocupar cargos) hay personas acusadas de corrupcin como el nuevo presidente de la petrolera estatal Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli

Pero tambin tengo derecho a desconfiar del actual presidente de la estatal Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, que ha sido cuestionado y acusado de irregularidades, que durante su gestin en el gobierno de Alfredo Palacio pidi la caducidad del contrato con la OXY cuando ya estaba con un pie afuera de la petrolera del Estado, que adems bas ntegramente su informe para la caducidad en otro realizado por Hugo Bonilla, ltimo presidente de la empresa estatal durante el gobierno de Lucio Gutirrez. Pareja, adems, se ha estado promoviendo como presidente interino del Club de ftbol Barcelona de Guayaquil. El martes 15 de mayo, en el programa deportivo Copa, del canal de televisin RTS asegur que en diez das dara una rueda de prensa para comunicar su propuesta, ya que en estos das deba viajar al exterior. Pero eso as sealado sera poco, tambin dijo contar con el respaldo de algunas empresas privadas para traer a cuatro jugadores de renombre con la intencin de levantar a Barcelona en la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Pareja dijo no querer hablar todava de la cifra a invertir en Barcelona, porque faltaba ajustar algunos detalles con las empresas que se comprometeran a invertir en el denominado "dolo del Astillero". Enfatiz que se trataba de empresas privadas y nada vinculado al Estado, por las dudas.Terminada la entrevista, el comentarista deportivo Vito Muoz asegur que hace unos veinte das Pareja le haba comentado de esta idea, y seal que el presidente de Petroecuador conseguira entre un milln y medio y dos millones de dlares para Barcelona con empresarios petroleros. Agreg adems que si Pareja consigue ese dinero, es justo que quiera ser presidente para administrarlo en lugar de entregarlo a otro. Muoz tambin pidi disculpas por cometer la infidencia de informar que una de las empresas que invertira dinero en Barcelona, segn le habra mencionado Pareja, sera la petrolera brasilea Petrobrs. Y en segundo lugar, tambin seal a la estatal venezolana PDVSA. Empresas privadas? Bueno, es verdad que Petrobrs es una empresa privada que tiene capitales estatales como consta en su propia pagina web. Pero PDVSA, la cual no creo participe en el negocio, es la estatal venezolana. Ancdotas futbolsticas aparte, y ms all del recuerdo de Bucaram queriendo ser presidente barcelonista para traer a Maradona, es bueno recordar que Carlos Pareja fue quien impuls la firma del memorando de entendimiento con Petrobrs para la explotacin del ITT en el Parque Nacional Yasun, cuando el presidente Rafael Correa visit Brasil hace pocas semanas. Casualidades de la vida?La entrevista y la noticia de la posible "inversin petrolera" en Barcelona se dan en el mismo momento en que, segn versiones de prensa, Petroecuador ha bajado su produccin de crudo, entre otros motivos por incapacidad directriz. La informacin sobre el Barcelona pone en duda las acciones de Pareja, quien podra estar utilizando relaciones conseguidas como presidente de una empresa estatal para fines privados; porque quedara en cuestin cualquier entendimiento de Petroecuador con Petrobrs o PDVSA y porque es poco serio dirigir la empresa estatal ms importante y estratgica a la par que busca dinero para su club de ftbol...".El da antes de asumir Rafael Correa como Presidente de Ecuador, Hugo Chvez cont que lo haba conocido durante una Cumbre realizada en Asuncin, Paraguay, en mayo de 2005, tres semanas despus de que fuera nombrado Ministro de Economa y Finanzas del gobierno de Alfredo Palacio. "Veo que se acerca un muchacho, porque Rafael es un muchacho, con un papelito, con una tarjetita, y me dice 'presidente yo soy el Ministro de Economa de Ecuador', era Rafael Correa", cont Chvez. Tal vez ninguno de los dos imagin en ese momento que se trataba del comienzo de una buena amistad, pero mucho menos que solo un ao y medio despus, aquel ministro sera Presidente de Ecuador... Para divisar el camino de Correa dentro de su pas y de la actual coyuntura de Amrica del Sur, es necesario antes conocer y comprender el camino transitado por los nuevos gobiernos sudamericanos, por el pas y por el actual mandatario antes de ser electo, analizar sus primeros dos meses de gobierno, su discurso, sus acciones, sus alianzas, la realidad interna, las presiones externas... Este libro nos acerca el camino recorrido por Correa hacia la presidencia y los primeros meses de su gobierno. Con testimonios y documentos reveladores.Lo encuentran ac: https://www.amazon.com/dp/ 1520316186 Carlos Pareja Yannuzzelli, ex Ministro de Hidrocarburos, fue adems gerente general de la empresa petrolera estatal Petroecuador en el gobierno presidido por Rafael Correa. Yannuzzelli es uno de los principales implicados en los procesos penales conocidos como "caso Petroecuador" llevados a cabo por la Fiscala de Ecuador contra ex directivos de la empresa, por delitos de corrupcin --entre los que incluye lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilcito. Las investigaciones surgieron a partir de los Panama Papers, a mediados de 2016, y revelaron -entre otros ilcitos- transferencias de dinero a la cuenta offshore "Capaya" de Carlos Pareja Yannuzzelli. Aunque este caso de corrupcin tambin involucra a polticos de partidos opositores, ha perjudicado ms agudamente al partido gobernante.