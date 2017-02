55 aos de la Segunda Declaracin de La Habana

Los que tuvimos el privilegio de presenciar en vivo y en directo tan importante, histrico y multitudinario acontecimiento [ms de un milln de cubanos] en la Plaza de la Revolucin, se hace difcil, muy difcil, transmitir en unas pocas lneas cual era el sentir, la emocin y fervor patritico, de los cientos y cientos de miles especialmente de trabajadores y campesinos all presentes. Nunca es imposible! se me podr olvidar, la conmovedora, histrica, valiente y sobre todo llena de esperanza, con cuanta atencin [la cara era el espejo del alma] incluido lgrimas de emocin, escuchaban la intervencin de Fidel Castro.

Recordemos que el 4 de Febrero de 1962 el pueblo cubano, reunido en [Asamblea General Naciona] la Plaza de la Revolucin, daba cabal y revolucionaria respuesta a la maniobra, conjura y cobarde complot de la OEA, que reunida pocos das antes en Punta del Este [Uruguay] el 31 de Enero del mismo ao, a travs de gobiernos sumisos y cobardes de derecha o extrema derecha, al servicio del Imperialismo Yanqui, utilizando mtodos repugnantes antidemocrticos, incluido compra descarada de votos y chantajes-amenazas de toda ndole, [cuyo resultado fue de 14 votos a favor, 6 abstenciones y uno Cuba, en contra] haba decidido expulsar a la isla de la dignidad de la organizacin.

Por otro lado, es bueno recordar que en la Segunda Declaracin de La Habana, estuvo presente el pensamiento y espritu del Apstol de la libertad de Cuba Jos Mart, rememorando fragmentos de la carta inconclusa que en vsperas de su muerte, escribiera Jos Mart a su amigo Manuel Mercado; Ya puedo escribir, ya estoy todos los das en peligro de dar mi vida por mi pas y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caiga con esa fuerza ms, sobre nuestras tierras de Amrica. Cuanto hice hasta hoy, y har, es para eso Viv en el monstruo y le conozco sus entraas y mi honda [fin de la cita] es la de David.

Cuarenta y siete aos despus, como muestra palpable de que la decisin haba sido antidemocrtica y arbitraria. En Junio del 2009 la 39 Reunin de la OEA celebrada en Honduras aprobaba la derogacin de aquella cobarde e inmoral resolucin que exclua a Cuba del sistema Latinoamericano. Pero, que Cuba no acepto regresar a esa desprestigiada organizacin que Ral Roa [Canciller de la dignidad], con no poca razn bautizara como ministerio de colonias yanqui; Sin embargo no podemos dejar de reconocer que la derogacin de aquel acuerdo fue un importante triunfo de la unidad latinoamericana, liderado por los pases del ALBA.

Nada mejor a los 55 aos de la histrica aprobacin. Hoy, mas vigente y justa que nunca! de la Segunda Declaracin de La Habana, que en estos momentos histricos, difciles y de confusin en que est viviendo Cuba y la humanidad, haciendo honor del reciente y voluntario compromiso [YO SOY FIDEL] de millones de cubanos. Ahora ms que nunca hay que llevar a la prctica las valientes y sobre todo sabias reflexiones de Ral Castro, tales como que recobrando la cultura a veces secuestrada de la crtica y autocrtica del debate permanente en todas las instituciones [partido, sindicato, universidad, etc. etc.] tiene que ser huyendo de falsas unanimidades hasta la saciedad, esto es democracia, revolucin y socialismo, para de esta y nica forma con conocimiento de causa poder elegir a los mejores cuadros y no menos importante detectar-descubrir y eliminar a tiempo, antes que sea demasiado tarde como sucede a menudo la burocracia y la corrupcin poltica y econmica, existente en todos los niveles de las instituciones. Sin olvidar a la ms activa que nunca quinta columna interna y externa.

En definitiva Cogiendo el toro por los cuernos. Como a menudo recuerda Ral. Los revolucionarios no tienen que tener miedo a buscarse problemas etc., etc., etc.

De lo contrario, para terminar nada mejor haciendo memoria histrica que recordar las valientes y sabias reflexiones de Fidel, que a travs de una histrica magistral, valiente y objetiva conferencia [5 de Noviembre de 2005 y de obligada lectura y reflexin] en el Aula Magna de La Universidad de La Habana, alert a los estudiantes con lujo de detalles del peligro real que corra la Revolucin. Afirmando; que de no corregir a tiempo las gravsimas anomalas antes mencionadas, la revolucin corra el gravsimo riesgo de ser devorada por sus propios hijos. Ms claro y real imposible.

Los Extranjeros que desde los primeros histricos e inolvidables aos 1957 a 2007 tuvimos el privilegio con nuestro granito de arena, de participar activamente en la construccin y defensa de la Revolucin Cubana, y que de igual forma lo tenemos en este momento histrico y no menos difcil de seguir participando, podemos afirmar dar fe! con lujo de detalles de que la Revolucin, con todos sus errores que los tiene y sus virtudes que no le faltan y a pesar de un bloqueo genocida [que ya dura ms de 55 aos] del Imperio ms poderoso, cobarde y asesino jams existido pasara a la historia al margen de lo que nos depare la misma por haber sido la sociedad Ms justa, solidaria y humana, jamas conocida!

De nosotros y solamente de nosotros en la medida que seamos capaces de llevar Yo soy Fidel! a la prctica tan sabios y justos consejos, No seamos ingenuos depender que tan bella, humana y justa obra como es La Revolucin Cubana! no sea derrotada.

De lo contrario Dios nos coja confesados!



