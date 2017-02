Estamos teniendo en Cuba una conversacin equivocada sobre la desigualdad?

OXFAM es una conocida organizacin no gubernamental (ONG) que, entre sus incontables acciones de mrito, produce un informe crtico anual que se publica en las vsperas de la inauguracin de la conferencia anual de Davos. OXFAM y Davos son entidades muy contrapuestas. La primera es una de las ONGs ms activamente comprometidas en movilizar a la sociedad civil para la lucha contra la desigualdad. Davos es una conferencia convocada por y para la crema de la crema por la que desfilan presidentes, banqueros, millonarios, acadmicos y luminarias que se esfuerzan por convencernos de que al mundo le ira mejor si es gobernado sin interferencias por una lite global.

Sin embargo, desde 2014, cuando OXFAM public el primero de esos documentos, estos han logrado captar progresivamente la atencin de la gente. En enero de 2017, el informe de OXFAM, titulado Una economa para el 99%, impuso la atencin meditica sobre la desigualdad, porque tuvo la capacidad de hacer muy visible uno de los principales problemas de las sociedades contemporneas. Difcilmente poda pasar desapercibido un informe que revelaba que desde 2015, el 1 por ciento de la poblacin ms rica del mundo dispona de ms riqueza que todo el resto de la poblacin del planeta y que tan slo ocho personas (ocho hombres en realidad), poseen la misma riqueza que la mitad ms pobre de la poblacin mundial: 3,600 millones de personas.

Una de las consecuencias que tuvo el informe de OXFAM y su difusin global fue incentivar debates en muchos pases sobre la desigualdad a nivel nacional. Cuba no fue uno de ellos, pero no necesariamente porque este no sea un tema relevante para la Isla. De hecho, la igualdad social incluyendo una distribucin relativamente equitativa de la riqueza y del ingreso, aunque no limitndose a ello- pudiera ser ms importante para el futuro socialista del pas, que otras de las caractersticas de la visin de la nacin que oficialmente se han identificado. Un pas puede ser soberano, independiente, prspero, democrtico y sostenible, pero si genera creciente desigualdad, de una cosa pudiera estarse seguro: su sistema no sera socialista.

La estrategia y las polticas de la actualizacin deberan contar con mecanismos que permitieran conocer con certeza al gobierno y, sobre todo, a los ciudadanos- si los efectos de las medidas econmicas que se adoptan conducen hacia la igualdad o si, por el contrario, generan ms desigualdad. No se trata solamente de una cuestin de informacin, sino que es importante desde el punto de vista poltico.

En primer lugar, porque ningn programa que se considere socialista, lograr un apoyo poltico vigoroso si no es capaz de convencer a sus bases polticas de que har avanzar el pas hacia un futuro de justicia social superior. Para eso no bastan los discursos y las teorizaciones. Se necesita exhibir un resultado medible de distribucin ms equitativa de los resultados del crecimiento econmico. En segundo lugar, se precisa monitorear sistemticamente gobierno y ciudadanos- el impacto de las polticas sobre la desigualdad para poder rectificar decisiones que, quizs teniendo algunos efectos positivos, por ejemplo, un mayor crecimiento econmico, pudieran ampliar las diferencias sociales.

Todo lo anterior hace imprescindible disponer de indicadores confiables y actualizados sobre la distribucin del ingreso y de la riqueza. Hacer un debate poltico sobre un modelo socialista y sus polticas pblicas sin medir la desigualdad es un ejercicio raro, para decirlo amablemente.

Esos indicadores, y los datos estadsticos que se necesitan para construirlos, son bien conocidos y muy ampliamente utilizados en muchos lugares. Probablemente el llamado coeficiente de Gini sea el ms popular de los indicadores de desigualdad, pero recientemente han comenzado a utilizarse otros indicadores como el denominado ndice de Palma. Son indicadores que permiten medir los por cientos de los ingresos que son capturados por determinados segmentos de la poblacin. Es el tipo de medicin que permite conocer, por ejemplo, qu parte del ingreso total que reciben los ciudadanos del pas se concentra en el 10 por ciento ms rico de la poblacin, o cuantas veces tienen ms ingresos el 10 por ciento de los ricos en comparacin con el 40 por ciento ms pobre de la poblacin.

Los ndices como el de Gini y el de Palma pueden ser polticamente incmodos en contextos en los que el incremento de la desigualdad va acompaado de un bajo crecimiento econmico. En circunstancias distintas, cuando se agudiza la distribucin no equitativa del ingreso en un entorno de alto crecimiento, la desigualdad sigue siendo un tema poltico complicado, pero generalmente es manejable. En el caso de Cuba se conoce que la actualizacin ha tenido lugar en un contexto de bajo crecimiento econmico, pero no se dispone pblicamente de una medicin precisa respecto a la desigualdad.

Pudiera explicarse la parquedad analtica que sobre la desigualdad se observa hoy en el debate pblico nacional como el resultado de la probable coexistencia de una mayor desigualdad y de un menor crecimiento?

Es polticamente efectivo evadir la discusin pblica de la mayor desigualdad que pudiera existir hoy en Cuba?

Es ticamente correcto esquivar el tema de la desigualdad social en los debates polticos del pas?

No poseo respuestas acabadas para estas preguntas, pero considero que es polticamente til plantearlas abiertamente.

La ltima vez que se tuvo noticia de una cifra del coeficiente de Gini calculada por una institucin oficial cubana fue en 2004, cuando en el Instituto Nacional de Investigaciones Econmicas (INIE), la Dra. Angela Ferriol, estim el coeficiente de Gini en un valor promedio de 0,38 para el periodo 1996-1998. Anteriormente, la economista La A entonces investigadora del Centro de Estudios de Poblacin y Desarrollo- haba estimado un coeficiente de Gini de 0,407 para el ao 1999. Desde esa perspectiva, el coeficiente de Gini ms actualizado para Cuba se remonta a 17 aos atrs. No conozco otras cifras oficiales de carcter pblico ms recientes, pero quizs pudieran existir.

Estaramos, entonces, frente a datos sociales de una Cuba que ya no existe desde hace rato. Carmelo Mesa-Lago public un estudio en la Revista de la CEPAL (No. 86, 2005) que sintetiza muy bien el tema del clculo del coeficiente Gini de aquel perodo en Cuba, incluyendo informacin detallada sobre las distintas fuentes de los datos.

Las cifras del coeficiente de Gini de los ltimos aos del siglo XX en Cuba indicaban un considerable deterioro del indicador en relacin con la dcada previa al llamado Periodo Especial. Ese coeficiente cuyos valores se mueven entre 1 y cero- expresa una distribucin ms equitativa del ingreso en la medida en que el coeficiente tiene un valor menor. Cuando se toma en cuenta que el coeficiente haba sido estimado en 0,22 en 1986, eso significa que en el ao 1999 (con un valor de 0,407) el indicador empeor en un 85 por ciento. Si el dato inicial que se toma es el 0,25 de 1989, entonces el deterioro del coeficiente habra sido de 63 por ciento. Alternativamente, si se adopta como cifra final el valor calculado para 1996-1998 (0,38), el empeoramiento habra sido de 52 por ciento en relacin con 1989 y de 72 por ciento en comparacin con 1986.

En el mejor de los casos se habra producido un empeoramiento de ms del 50 por ciento en aproximadamente una dcada. Se tratara, por tanto, de un caso de deterioro fulminante de un indicador bsico de la distribucin del ingreso. No es el tipo de variacin estadstica que pueda ser minimizado, ni por los acadmicos, ni por los polticos. Ante esos datos, la hiptesis plausible sera que se produjo un incremento de la desigualdad a partir del inicio del llamado Periodo Especial. Estamos hablando de correlacin y no de causalidad. Las causas especficas que pudieran explicar el proceso necesitan de anlisis particulares. Estos han sido realizados por especialistas cubanos y extranjeros, pero no es un tema que abordamos aqu.

Adems de las dos instituciones oficiales anteriormente citadas, varias entidades acadmicas cubanas han producido valiosos estudios sobre los temas de pobreza y desigualdad en Cuba en los ltimos 20 aos, entre estas: el Centro de Investigaciones Psicolgicas y Sociolgicas (CIPS), el Centro de Estudios de Economa Cubana (CEEC), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de la Universidad de La Habana. Los antroplogos cubanos han producido, igualmente, excelentes estudios de caso sobre pobreza y desigualdad en el pas.

Despus de aquellas estimaciones oficiales ha existido un apagn estadstico respecto a la divulgacin de la medicin de la desigualdad. Cul es el coeficiente de Gini actual de Cuba? La respuesta es fcil: nadie que dependa de la informacin pblica puede saberlo. Estamos en la oscuridad total.

Ciertamente, ni el coeficiente de Gini ni el ndice de Palma -parece que todava nadie ha calculado este ltimo para Cuba- son indicadores perfectos para expresar un fenmeno tan multidimensional como la desigualdad, pero como dijo Charles Babbage, conocido como el padre de la computacin: se cometen muchos menos errores cuando se utilizan datos inadecuados que cuando no se usa dato alguno.

El discurso contemporneo oficial sobre la igualdad social en Cuba se articula principalmente a partir de dos componentes: una narrativa normativa sobre la igualdad (lo que debera ser), y la evidencia relativa a los bienes y servicios pblicos provistos por los programas de salud, educacin, seguridad social y otros, que efectivamente desempean una funcin positiva en materia de igualdad social. Sin duda, ambos componentes son racionales e importantes.

Sin embargo, falta un componente crucial: la evidencia que permitira confirmar si desde que comenz la actualizacin (en 2011) habra disminuido, o por el contrario habra aumentado, la desigualdad. Como se ha indicado antes, ese es un componente que no puede existir en ausencia de indicadores especficos para medir la desigualdad.

Cuando en el debate actual se trata de sustituir esa evidencia (la que mediran los indicadores de desigualdad) por una combinacin de discurso normativo y de otro tipo de evidencia relativa a los indicadores de salud y educacin, la perspectiva resultante es incompleta y distorsionada. De hecho, pudiera inducir a pensar que la desigualdad es un problema relativamente menor (ni siquiera habra que tomarse la molestia de medirla) y que es factible de ser manejada mediante programas sociales universales como la salud y la educacin, y mediante programas de asistencia focalizados en grupos poblacionales en riesgo. Sin embargo, en realidad la desigualdad social es un proceso mucho ms complejo que tiene factores causales muy importantes en el empleo, los salarios, los ingresos no salariales, y la conversin de determinados bienes en activos econmicos, por citar solo algunos.

Agarrar el toro por los cuernos o pasar de puntillas por su lado?

La desigualdad y el apagn estadstico cubano

Discurso, realidad, y debate poltico

En principio, determinadas dinmicas económicas pudieran perturbar la distribución de riquezas y de ingresos hasta el punto en que inclusive la existencia de amplios programas sociales no seria suficientes para evitar un incremento de la desigualdad. Se encuentra Cuba en esa situación? Por el momento no disponemos de los datos necesarios para hacer una discusión pública del asunto, pero sin dudas es el tipo de conversación que deberíamos tener sobre la igualdad y la desigualdad nacional.

