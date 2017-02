Afranio Parra, un jaguar pintando caminos

La inmortalidad es el pacto de vida con la muerte y se manifiesta en el reconocimiento que le hacen los pueblos al hombre que supo cumplir con su misin. Afranio Parra



El 17 de enero se cumple un aniversario ms de la fundacin del movimiento M-19, organizacin surgida en la dcada del setenta (70) a raz del fraude electoral cometido contra el entonces clebre General Gustavo Rojas Pinilla, representante del movimiento conocido como Alianza Nacional Popular (ANAPO). El M en su inicio estuvo conformado por vastos sectores de extraccin popular, donde se anidaron la rebelda de jvenes revolucionarios de autntica conviccin cansados de propuestas inconclusas venidos de diferentes sectores de la izquierda, otros inconformes del movimiento revolucionario liberal, MRL, que dirigiera en la dcada del sesenta el expresidente Alfonso Lpez Michelsen y algunos abstencionistas cansados de las promesas incumplidas por tantos aos en el manejo y reparticin bipartidista del poder.En las filas del M se destacaron personajes con una trayectoria poltica importante en la bsqueda de salidas revolucionarias, las condiciones lo hacan posible aqu y ahora, como argumentaba el Che. Se forjaron quienes decidieron asumir la lucha armada desde la clandestinidad, con el deseo de construir un mundo mejor, un mundo donde la justicia y la democracia fueran una realidad y no una utopa.Entre estos hombres y mujeres de accin sobresalieron Jaime Bateman Cayn, aquel costeo enamorado del mar, lvaro Fayad Delgado, Gustavo Arias Londoo (Boris), Guillermo Elvencio Ruiz, Lucho Otero, Augusto Lara Snchez, Ivn Marino Ospina, Elmer Marn Marn, la negra Mara Eugenia Vsquez, Carmenza Cardona Londoo (La Chiqui), Germn Rojas Nio (Ral), Afranio Parra Guzmn (Jaguar), Jaime Bermeo Cruz (Simn); Otros, desde la legalidad en calidad de congresistas como Carlos Toledo Plata, Andrs Almarales Manga, Alfonso Cabrera Toscano entre otros del movimiento ANAPO SOCIALISTA y muchas ms, mujeres y hombres de carne y hueso, con el amor y la verraquera que slo estas tierras pueden engendrar formaron parte de este movimiento.De esto mucho se ha escrito, muchos de sus protagonistas han hecho libros de su historia en la organizacin, libros como Escrito para no morir de la Negra Vasquez, As nos tomamos la embajada de Rosembert Pabn, la fuerza del cambio de Andrs Almarales, El templo del Jaguar: la edad del cuarzo y la transparencia de Afranio parra, el camino del triunfo de Jaime Bateman, entre muchos otros; entre ellos, cabe destacar que Daro Villamizar de manera juiciosa recopila en el libro Aquel 19 ser la mayor parte de la historia escrita en orden cronolgico y en sueos de abril una gran cantidad de memoria fotogrfica de dicho movimiento.Pero lo que nos convoca hoy, es que un 6 de abril de 1.989, en plena negociacin con el gobierno de Virgilio Barco de dicho movimiento, es asesinado por miembros de la polica en el barrio Lucero Alto del sur de Bogot uno de los fundadores del movimiento, Afranio Parra Guzmn junto a dos de sus compaeros. Al ser detenidos por efectivos de la polica son llevados al CAI de Vista Hermosa; trasladado posteriormente a un lote contiguo, fueron golpeados y luego conducidos a una estacin de polica, luego de lo cual aparecieron muertos hacia las 16:00 horas en un basurero en la va a Villavicencio (Villamizar, 1995, pg. 561).Afranio Parra fue de origen campesino, que lleg a ser dirigente estudiantil y un personaje muy querido en su municipio de El Lbano, Tolima donde naci en el corregimiento de Santa Teresa.Fue reconocido por su honestidad y trayectoria poltica, un soador de causas imposibles, aguerrido luchador, poeta, cantante, filsofo de la vida, juglar de la revolucin; hombre de vocacin abnegada, incansable amante de imposibles, un guerrero total (como calificaba a quienes entregan su vida a una causa) que ofrend su vida convencido en el cambio social, entregado por entero a esta loable actividad, cansado de navegar en el tercer ocano de sangre en que se ha convertido Colombia por la irracional violencia auspiciada desde el poder.Su origen campesino le permiti compartir desde nio los rigores de La Violencia, siendo su municipio epicentro de la presencia de bandoleros como Sangre Negra, Desquite, Chispas, Tarzan, Patechiro, arbolito, entre otros.La polica y el ejrcito alinderada en el partido conservador, politizada en su seno se ensa contra el humilde pueblo campesino de origen liberal que vio retoar a Afranio. La respuesta no se hizo esperar, surgieron guerrillas liberales para la defensa del atropello conservador. Fue el nacimiento del impuesto a la cosecha cafetera, los retenes, las emboscadas, las incursiones nocturnas a veredas y caseros, los asaltos a puestos de polica, la toma de escuelas, las violaciones, los saqueos, los incendios, el corte de franela, sangre por montones, solo hambre y desolacin, de una violencia irracional impulsada desde los directorios polticos tradicionales, alimentada en el sectarismo y retaliaciones irreconciliables.En un allanamiento de la finca propiedad de sus padres vio como el ejrcito mat su gallo de pelea, l, con casi 8 aos de edad, toma una escopeta que su padre le haba regalado para cazar palomas y con ella asesta un tiro en los genitales al que cometi la afrenta y logra escapar matorral abajo. (Beccassino, 1989, pg. 140), de ese episodio nace uno de sus cuentos, El gallo Rojo, escrito en Junio de 1983 (Parra Guzman, 1991, pg. 33).En esa poca el corregimiento de Santa Teresa fue bombardeado por el ejrcito al mando del Comandante de la VI Brigada General Jos Joaqun Matallana y ms de un centenar de personas fueron detenidas, confinadas en la hacienda la Trinidad y soportaron los coletazos del conflicto.El viejo Afranio, como afectuosamente le conocieron, desde sus aos de colegio en el Instituto Nacional Isidro Parra de su pueblo natal se destac como activista estudiantil, en el pensamiento de Afranio se mantena aferrada la historia, desde las narradas por los antepasados hasta el legado de los viejos luchadores bolcheviques de Lbano (Tolima) que en 1.929 realizaron la primera gesta insurreccional armada en Amrica. Tanto as, que en su discurso al concluir secundaria no vacil en decir Hoy al terminar mis estudios me alisto a ingresar a la guerrilla en el ao de 1964 (Parra Guzman, 1992, pg. 1)Recordaba con cario las luchas agrarias de los aos treinta por la tierra, la aparicin de las ligas campesinas que se movilizaron y enfrentaron el podero de los grandes terratenientes y propiciadores de la expedicin de la Ley 200 de tierras en el gobierno de Alfonso Lpez Pumarejo.Recordaba con admiracin los sectores populares, artesanos, campesinos encarnados en la propuesta de Jorge Eliecer Gaitn, quin en la dcada del cuarenta funda la denominada, Unin Nacional Izquierdista Revolucionaria UNIR, como un movimiento independiente de los pobres de Colombia, tendiente a romper las bases del bipartidismo existente y arrebatarle el poder a la oligarqua. La agitacin del Caudillo contra las oligarquas colombianas hace que se gane la simpata de amplios sectores del liberalismo y luche a brazo partido contra la oligarqua liberal-conservadora.As se refera Afranio al gran caudillo, desde su pluma vigorosa un 2 de marzo de 1979:Jorge Eliecer GaitnQueras sintetizar con tu pregna todo un pueblo,tu voz de bronce y patriaretumb en los camposy conmovi ciudades.Eras la esperanza de un camino nuevo,eras el temor del opresor cuando gritabasante una multitud enardecidaA la Carga.Eras la bandera nacionalcuando tu dedo sealaba la masacre bananeraal gobierno vende patriaeras el campesino, que peda la tierrael obrero que quera manejar la fbrica,el indio que defenda su culturay la riqueza nacional en va de rescate.Eras el lder popularqueras con tu voluntad de hierrosacar a Colombia del hambre y la ignoranciapero era mucho pedir por las vas legalesa unas cuantas familias oligarcas.Eras un peligro Gaitn,esa tu mano empuando la unidady ese tu gesto de moralamenazaban con romper privilegios centenarios,por eso te mataron.Crean que en ti mora el germen de la luchay fallaron.Tu no eras un hombre, eras un puebloy en ese pueblo ests sembrado. (Parra Guzman, 1992, pg. 53).Al comienzo surgen las guerrillas liberales como auto-defensas campesinas, algunas al pasar del tiempo dejan el camino que las inspir y degeneraran en bandidaje, bandolerismo sembrando terror, el mismo que junto a un abandono absoluto por parte del Estado hacia el sector rural ocasion un xodo masivo de campesinos desplazados hacia las urbes en crecimiento. Sin embargo, algunas guerrillas liberales se alejan del bandolerismo y asumen un papel poltico distinto, caso de la guerrilla del llano al mando de Guadalupe Salcedo Unda y de las del Tolima. Al manifestar entonces Afranio al momento de graduarse su me voy pa el monte es una manifestacin lgica reflejo del momento histrico que viva Colombia.Se traslad a Bogot e ingres a la facultad de economa de la Universidad Nacional, donde continu su formacin y consolid su espritu de lucha, despus de cursar los primeros semestres y no encontrar en el movimiento estudiantil la dinmica de cambio necesaria y con la conviccin de confrontar a la oligarqua liberal-conservadora desde las diversas trincheras que fuese necesario tom la determinacin de ingresar a las filas de las FARC, Su testimonio de aquel momento lo ilustra el siguiente poema:ADIOS... MI UNIVERSIDADAdis... ciudad blanca!Quise vivir en tiPara empaparme de tu ocano de ciencia,Pens encontrar en tus espacios la bellezareflejada en tus verdes prados de esperanza.Mis ojos desde nio vieronUn cuadro espantoso de violencia,Mucha sangre...Sangre campesina,Sangre honrada,Que tea de rojo los senderosY las espumas azaherinas de los arroyuelos.Ya cansado,Ya indignadoCamin hasta tus altaresen busca de la pazY vi con amargura,Que sufras como yo,Que tena tu talle con cadenasQue opriman tu corazn.Llegaron los verdes-oscurosCon caras de asesinos y con cascos,Llegaron con bolillos,Llegaron con gases,Te rodearon jinetes infernalesQue blandan sablesViolaron tus fronterasEsos monstruos que llamamos tanques,Profanaron tus aulas,Golpearon profesoresDestruyeron tus librosMasacraron estudiantes.Transformaron en cuartelEl centro de ciencia que eras antes.Ya no se ve en tus pradosLa juventud sonriente,Ahora te patrullan taimados gendarmes.Todo ha cambiado en ti doncellaLos hijos del demonioViolaron tus encantos.Te digo con amorAdis, adis!Me voy para las montaasA luchar por ti,Pedazo entraable de mi patria. (Parra Guzman, 1992, pg. 24)Posteriormente, mediante visita a su pueblo natal recibe la invitacin de Jaime Bateman, para construir un movimiento revolucionario distinto, donde la revolucin sera una fiesta y no un sacrificio, donde el afecto movera los sentimientos. Decide contribuir a la fundacin del M-19; fueron treinta largos aos del viejo dedicados a la causa de la revolucin.Al viejo Afranio, se le vio con pincel de artista modelando mujeres, pintando nuevos amaneceres, lo encontramos componiendo cuentos, poemas, alegres ritmos salseros, bambucos, bundes o rancheras populares, siempre estuvo embriagado por la magia de la vida, le cantaba a la naturaleza, a la lucha, a las mujeres a quienes tanto am, a sus hijos, a su padre, a la abuela (nombre afectivo dado a su madre Carlota) y al amor, que nunca le falt. Seducido por la magia, extrajo lo mejor para consolidar su teora acerca de la nueva Era del cuarzo y el Jaguar, era de la transparencia, de una sociedad mejor bajo el templo del jaguar.En medio de la tristeza por los acontecimientos del palacio de justicia, de nuevo se le vio el 13 de noviembre del mismo ao acongojado, por la desaparicin del hermano pueblo de Armero, tragedia y catstrofe significativa con ms de 23.000 muertes, entre ellos la de su hermana Eunice Parra, sumido en ese profundo dolor y desconsuelo, herido en su espritu, pocos das despus se sumara otra gran tragedia, la muerte de su hermano.Sin embargo surga como el ave fnix, siempre con su sencillez, su afecto clido, su irreverencia a flor de piel, con su remoquete de fantasma de Silo, que pactaba con Dios y con el Diablo, imbatible, invisible para el enemigo; con la fuerza del amor, la cadena de afectos siempre compartida con su pueblo, que cada vez ms lo protega de la muerte.Se recuerda su Quijote y su Sancho producto de su plumilla, ubicados en el Instituto Tolima, donde se exhibe y ocupa lugar destacado en el corazn del pueblo del Lbano.En el final de sus das, con su pelo cenizo que le dio aire de zorro, escribira que La muerte, que se rige por los cdigos del universo, es una diosa destronada por la accin inclemente del hombre y sus ambiciones y caprichos no es ms que una consejera clandestina y calumniada que nos dice que hay que aprovechar al mximo cada instante de esta vida que ya no es propia sino prestada (Parra Guzman, 1993, pg. 10).Convencido siempre que despus de este momento de cruda violencia en la historia latinoamericana vendr la era del cuarzo y el jaguar, cambio que slo ser posible con la identidad, pues Si tenemos en cuenta que las creencias son la fuerza y la ley ms poderosa, desencadenemos, pues, la fuerza de las creencias en poltica para que de verdad sea el pueblo el protagonista del cambio; cambio que solo ser posible e ideal si se afianza en la identidad (Parra Guzman, 1993, pg. 34)Esa identidad traspas los lmites, enmarcndonos en esa Patria Grande Latinoamericana, esa que so construir Bolvar, Mart, Sandino, El Che, Chvez y los millones que han dado y dieron su vida en bsqueda de una Latinoamrica unida, con justicia social y del tamao de los ms grandes sueos. Convirti a sus guerreros en jaguares, ese animal milenario entendiendo que los hijos de este continente somos de la estirpe del jaguar, hijo del sol y su representante al sur del Rio Grande. Su fuerza salta a la luz del da en esa libertad que nos tomamos irremediablemente y por asalto, as este acto nos condene a vivir perseguidos o nos obligue a perder la vida en la decisin (Parra Guzman, 1993, pg. 37)Esos jaguares pintados de distintas banderas sobre un mismo continente con tantas similitudes movieron con atraccin apasionada las fuerzas telricas de sus tierras, generando tsunamis de los que an nos llegan grandes olas buscaron esa era de cuarzo, de trasparencia donde fuera la justicia, la dignidad y la paz el motor hacia esa sociedad tan anhelada que an nos queda por construir.Es por eso que es debido rendirle homenaje a este Jaguar, a este guerrero del cuarzo y sacerdote jaguar que nos seduce a seguir la lucha por una Latinoamrica unida, una donde quepan muchos mundos, una donde podamos parar a ese gigante de las siete leguas.Que sea pues la poesa, la msica, las ancdotas y los cuentos los que nos hagan recordarlo hoy, que lo haga inmortal en ese pacto de la vida con la muerte que slo se le manifiesta en el reconocimiento que le hacen los pueblos al hombre que supo cumplir con su misin.Beccassino, A. 