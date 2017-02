Entrevista al sacerdote flamenco Danil Maes, testigo de la guerra civil

"La cobertura sobre Siria es la mayor mentira mediatica de los ltimos tiempos"

Algemeen Dagblad

-Entrevistador: Usted es muy crtico con la cobertura de los medios sobre Siria. Que le molesta?



-Padre Daniel: La idea de que tuvo lugar un levantamiento popular contra el presidente Assad es completamente falsa. He estado en Qara desde 2010 y he visto con mis propios ojos cmo agitadores de fuera de Siria organizaban protestas contra el gobierno y reclutaban a jvenes. Todo ello fue filmado y transmitido por Al Jazeera para dar la impresin de que estaba teniendo lugar una rebelin. Hubo asesinatos cometidos por terroristas extranjeros contra las comunidades sunitas y cristianas, en un esfuerzo por sembrar la discordia religiosa y tnica entre el pueblo sirio. Pero, segn mi experiencia, el pueblo sirio estaba realmente muy unido.



Antes de la guerra, este pas era armonioso: un estado laico en el que las diferentes comunidades religiosas convivan pacficamente. No haba casi pobreza, la educacin era gratuita y los cuidados mdicos eran buenos. No era posible expresar libremente sus opiniones polticas, pero eso a la mayora de la gente no le importaba.



-Entrevistador: Se dice de la madre Agns-Mariam, de su monasterio Mar Yakub (San Jacobo) que toma partido a favor del rgimen y que tiene amigos al ms alto nivel.



-Padre Daniel: La madre Agns-Mariam ayuda a la poblacin: recientemente ha abierto un comedor popular en Alepo donde se preparan 25.000 comidas cinco veces a la semana. Mira, es milagroso que todava estemos vivos. Lo debemos al ejrcito del gobierno de Assad y a Vladimir Putin, porque ste decidi intervenir cuando los rebeldes amenazaban con tomar el poder.



Cuando miles de terroristas se instalaron en Qara, tuvimos miedo por nuestras vidas. Venan de los Estados del Golfo, Arabia Saudita, Europa, Turqua y Libia, y haba muchos chechenos. Formaban una fuerza de ocupacin extranjera, todos aliados de Al Qaeda y otros terroristas. Armados hasta los dientes por Occidente y sus aliados con la intencin de enfrentarse contra nosotros. Decan, literalmente: Ahora este pas nos pertenece. A menudo, estaban drogados, peleaban entre s y por las noches disparaban al azar. Tuvimos que escondernos en las criptas del monasterio durante mucho tiempo. Cuando el ejrcito sirio los expuls, todo el mundo estuvo contento: los ciudadanos sirios porque odiaban a los rebeldes extranjeros y nosotros porque la paz haba regresado.



-Entrevistador: Usted dice que el ejrcito sirio protege a los civiles, pero hay todo tipo de informes sobre crmenes de guerra cometidos por las fuerzas de Assad, como los bombardeos con bombas de barril.



-Padre Daniel: No sabes que la cobertura meditica sobre Siria es la mayor mentira meditica de nuestro tiempo? Han vendido autnticas tonteras sobre Assad. En realidad fueron los rebeldes los que saquearon y mataron. Crees que el pueblo sirio es estpido? Crees que esas personas han sido obligadas a dar vivas a Assad y Putin? Son los estadounidenses los que tienen las manos metidas en todo esto, para sus oleoductos y por los recursos naturales en esta regin, y para frustrar a Putin.



Arabia Saudita y Qatar quieren establecer un estado sun en Siria, sin libertad religiosa: por consiguiente, Assad debe irse. Sabes una cosa: cuando el ejrcito sirio se estaba preparando para la batalla de Alepo, soldados musulmanes vinieron a m para ser bendecidos. Entre los musulmanes corrientes y los cristianos no hay problema. Son los rebeldes radicales islmicos, respaldados por los occidentales, los que quieren matarnos. Todos ellos son Al Qaeda e ISIS. Ya no hay combatientes moderados.



-Entrevistador: Usted mencion una vez a Hillary Clinton como un diablo en agua bendita, porque como Secretaria de Estado empeor deliberadamente el conflicto.



-Padre Daniel: Estoy contento con Trump. Ve lo que toda persona normal entiende: que Estados Unidos debe dejar de socavar a los pases que poseen recursos naturales. El intento de los estadounidenses de imponer un mundo unipolar es el mayor problema. Trump entiende que el Islam radical es una amenaza ms grande que Rusia.



Qu me importa si de vez en cuando se quita los pantalones? Si Trump practica la geopoltica de la manera como lo ha prometido, entonces el futuro parece brillante. Entonces ser similar al enfoque de Putin. Y espero que entonces, habr una solucin para Siria y la paz volver.



-Entrevistador: Entiende que su anlisis es polmico y que se encontrar con muchas crticas?



-Padre Daniel: Hablo a partir de mi observacin personal. Y nadie tiene por que creerme no es cierto? Pero s una cosa: los medios de comunicacin pueden contribuir a la masacre del pueblo sirio o ayudar a ste con su cobertura meditica. Lamentablemente, hay demasiados gregarios y cobardes entre los periodistas.



Notas:



[2] Traduccin del ingls: http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2017/february/04/the-media-coverage-on-syria-is-the-biggest-media-lie-of-our-time-interview-with-flemish-priest-in-syria/