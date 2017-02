Si los judos israeles quieren un cambio tienen que dejar de ser los amos

El hecho de que el ocupante declare su negativa a ser "el enemigo" de los oprimidos, simplemente no es suficiente. Los israeles deben ir un paso ms all y negarse a ser los amos de los palestinos.

Diputados de la Kneset participan en una manifestacin en Tel Aviv, a la que asistieron miles de rabes y judos, en contra de la demolicin de viviendas y por la igualdad. 4 de febrero de 2017. (Lev Tohar Jacobson)

Unas horas antes de la protesta rabe-juda en Tel Aviv en la noche del sbado, la ciudad de Qalansuwarealiz una conferencia con motivo del da internacional de solidaridad con los palestinos en Israel. S, existe algo as. Este es el segundo ao consecutivo en el que se marca este da, con eventos que tienen lugar en Gaza, Ramala y Beirut.

Tuve el honor de hablar en la conferencia el sbado y por lo que pude ver yo era la nica persona juda en el recinto. El evento termin lo suficientemente temprano como para que yo pudiera llegar a la marcha en Tel Aviv. Sin embargo, de alguna manera al final del evento, la protesta pareca menos relevante. Qalansuwa est a menos de una hora de Tel Aviv y an as existe en lo que se siente como un universo paralelo. Me pareci que era necesario invertir un poco ms de energa en aprender acerca de este universo antes de protestar en las calles de Tel Aviv.

No me malinterpreten, en estos das cada acto de resistencia conjunta rabe-juda es digno de elogio. Pero tambin cabe preguntarse cmo es que siempre jugamos el papel del anfitrin. Por qu estos actos de protesta conjunta casi siempre tienen lugar en Tel Aviv, que est all una vez ms- para mostrar al mundo cun liberal es, mientras que los palestinos se ven obligados a hacer otro peregrinaje desde todo el pas hacia la Ciudad Blanca? Uno puede preguntarse tambin acerca de por qu el idioma hebreo en las manifestaciones es la lengua dominante, donde los judos hablan en contra del racismo, la demolicin de viviendas, la violencia policial. Donde llaman por la igualdad y se niegan a ser enemigos.