Cuba cambia, y los sindicatos?

Hablar en extenso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) actual, implicara profundizar en temas como la estructura socioclasista, el denominado proceso de actualizacin y ahora despus del VII congreso del PCC de la conceptualizacin del modelo de desarrollo cubano, la sociedad civil y el sistema poltico. Por esta vez, me concentrar en la relacin de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos nacionales, y a su vez en la ausencia de vnculos realizados en la prctica entre estas entidades y algunos componentes del sector no estatal

Una de las dificultades que enfrenta el movimiento sindical cubano radica en la dinmica entre la CTC y los sindicatos nacionales. En la actualidad, desde el punto de vista estructural, esta reproduce un esquema verticalista que potencia el papel de la Central en detrimento de los sindicatos. Pero el problema va ms all: los sindicatos nacionales se organizan en funcin de los organismos e instituciones de la economa nacional. Es decir, se desarrollan subordinados a: 1) la organizacin econmica definida por el Gobierno, y 2) la estructura definida por la central de trabajadores.

No creo que alguien piense que el esquema verticalista sea un patrimonio o se exprese exclusivamente en la CTC. Es consustancial al sistema poltico cubano en sus diversos componentes: organizaciones polticas, organizaciones de masas y asociaciones, organizaciones estatales; y se expresa en las jerarquas existentes entre los sujetos y actores del sistema.

Los estatutos de la organizacin de trabajadores reconocen como primer derecho de los sindicatos nacionales Defender y representar los intereses y derechos de los trabajadores, as como propugnar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, pero al referirse a los objetivos de la conferencia (rgano superior de cada sindicato nacional) se plantea () examina la actividad sindical desarrollada para dar cumplimiento a las tareas priorizadas por la CTC en funcin del desarrollo econmico del pas y el funcionamiento del sindicato. Dnde qued para el rgano superior del sindicato nacional la defensa y representacin de los trabajadores?

Ciertamente, en el proyecto cubano posterior al 1ro. de enero de 1959 los perodos de crecimiento econmico se han revertido en beneficio de la mayora de la poblacin, y pudiera asumirse que el desarrollo econmico constituye el principal inters de los trabajadores. Pero esto es a nivel macro, implica por la persistencia de las dificultades econmicas que se magnificaron hace ya un cuarto de siglo un crecimiento de la conciencia poltica y no pueden negarse las demandas especficas en medio de la diversificacin y estratificacin social que caracteriza hoy a Cuba.

Esta debilidad de los sindicatos nacionales frente a la central se manifiesta tambin en limitar el alcance de las relaciones entre la organizacin y las instituciones. La contrapartida para los sindicatos se reduce a los denominados organismos de relacin, precisamente cuando las principales preocupaciones de los trabajadores (el salario, los procesos de disponibilidad, los mtodos burocrticos y verticales de direccin, etc.) tienen un alcance que supera las polticas ministeriales por ser competencia de la administracin central.

Uno de los ejemplos actuales de esta funesta verticalidad se visibiliza en el contexto de las reformas, conocidas como actualizacin del modelo econmico cubano. La consolidacin del trabajador vinculado al sector privado y el surgimiento de las cooperativas no agropecuarias proponen nuevos temas a la agenda sindical y reclaman un grupo de acciones a corto plazo.

No existe, por ejemplo, un sindicato que agrupe de manera particular a los cuentapropistas, grupo que contiene nominalmente tanto a los propietarios como a los trabajadores contratados. Mientras, la vitalidad que alcanzan los negocios privados visibilizan ya la posibilidad de contradicciones entre ambos roles.

No obstante, esas contradicciones emergentes pueden y deben solucionarse desde la permanencia de estas formas de propiedad no estatales. La organizacin nacional (CTC) debe superar su pasividad y transitar a una prctica que reivindique disposiciones jurdicas aplicables a estos espacios y volcarse a un intercambio permanente con los trabajadores.

Para ello, el camino debe originarse desde la construccin en la base de la agenda constitutiva del sindicato nacional que agrupara a estos trabajadores. Es probable, que este proceso est a la espera expresin del camino inverso de las indicaciones de la direccin nacional de la CTC.

Ciertamente esto no constituye un proceso sencillo, en primer orden porque la Central de Trabajadores de Cuba carece de liderazgo y reconocimiento; en segundo, porque el ingreso de los trabajadores del sector no estatal es muy superior al recibido por quienes laboran en instituciones del Estado, y ello puede difundir el criterio de que no es necesaria la mediacin de la organizacin, adems del temor al despido; y finalmente, por la resistencia de los propietarios a la organizacin sindical de los trabajadores.

Una idea presentada en el trabajo de Blas Roca y Lzaro Pea (Las funciones y el papel de los sindicatos ante la Revolucin), podra resurgir desde el pasado en el sector privado cubano:

Cuando cada trabajador reclamaba individualmente al patrono, ste poda no hacerle ningn caso, o amenazarlo con el despido, o realmente dejarlo sin empleo, pues siempre podra encontrar otro nuevo trabajador.

Con algunas variantes en la actualidad, la esencia de esta contradiccin existe hoy. Ciertamente, el propietario encontrar un grupo amplio de trabajadores que reciben una remuneracin mucho menor.

Todas estas contradicciones se estn presentando en el mapa cubano. Hasta ahora, el sector cuentapropista se ha encontrado alejado de las polticas y atencin de la CTC.

Durante el XX Congreso de la CTC el presidente cubano Ral Castro expres que los cuentapropistas () en su mayora se han afiliado al movimiento sindical, se atienen a lo establecido y cumplen con sus obligaciones tributarias; en la prctica, esta filiacin es formal, no se traduce en acciones sindicales concretas, quedando apenas en el pago de la cuota establecida por la organizacin y la posibilidad de solicitar un aval a los dirigentes en los diferentes niveles.

Otros dos asuntos cobran fuerza: qu hacer con los cooperativistas no agropecuarios? y qu hacer con los propietarios? La asociacin de estos actores se convierte en una necesidad impostergable en Cuba. La cuestin radica en definir el marco en que esta tendra lugar. En mi opinin, no considero que la alternativa est en su sindicalizacin.

De qu podra ocuparse una asociacin segn mi criterio no un sindicato de cooperativistas? En primer lugar, velar por el cumplimiento de los principios del cooperativismo, pues como seala la investigadora Camila Pieiro existe el () riesgo de que la organizacin interna pierda el contenido del modelo de gestin cooperativa.

Por otra parte, convendra dinamizar la apertura legal al cooperativismo y actuar contra las trabas a este proceso: a pesar de la aprobacin del Decreto-Ley No. 305 De las cooperativas no agropecuarias, su carcter experimental se convierte en un mecanismo para limitar determinadas iniciativas.

En este sentido, se confirma el criterio de la investigadora cuando afirma que en el marco de las reformas se adoptan medidas que () parecen indicar que ha sido menos complicado aceptar la creacin de pequeas empresas privadas no simples que la creacin de cooperativas.

Este ltimo sera un terreno de comunidad entre una asociacin de cooperativistas y un sindicalismo revolucionario, pues apostaran por una forma de gestin que potencialmente frena la explotacin laboral, la autoridad suprema radica en los asociados y tienen en cuenta la articulacin de los intereses individuales y sociales.

En el entendido que las cooperativas no constituyan un espacio de accin directa de los sindicatos, apostar por su desarrollo implicara en la prctica una disminucin de los efectivos y los espacios de influencia de la organizacin de trabajadores, pero sera un servicio inestimable a la liberacin de los mismos*.

La creacin de una asociacin de propietarios (empresario individual, propietario y gestor de las pequeas y medianas empresas) tambin pudiera asumirse como una necesidad. Ahora bien, la actitud de la organizacin sindical en este caso difiere (o debe hacerlo) de la asumida en el caso de las cooperativas. Es incomprensible que coexistan en la misma seccin sindical bajo el homogeneizador y eufemstico calificativo de trabajador por cuenta propia el trabajador contratado y el propietario que contrata su fuerza de trabajo. En rigor, aunque pueda ser visto como una necesidad de pas, la CTC no cometera agravio si se manifiesta en contra de la sindicalizacin de los propietarios o de la creacin de una asociacin de estos.

La esencia de las contradicciones que sobreviven en la articulacin de la CTC y los trabajadores del sector no estatal son, en otra tesitura, similares a las que perduran en las instituciones estatales y se expresan en las dualidades trabajador-administracin y trabajador-Estado.

El fondo de estos problemas, como de las distorsiones en la relacin entre la CTC y los sindicatos nacionales, tiene que ver con el destiempo entre el desarrollo y transformacin de las llamadas organizaciones de masas y las dinmicas que viven hoy la economa y sociedad cubanas.

Nota:



(*) Para profundizar en el estudio de las cooperativas y su papel en el socialismo cubano recomendamos: Pieiro Harnecker, Camila. Ob.Cit. y Colectivo de autores. Cooperativismo, produccin y reproduccin de la vida y cultura ambiental. Editorial filosofi@.cu y Editorial Caminos, La Habana, 2014.

Fernando Luis Rojas (Mosc, 1982). Especialista del Instituto Cubano de Investigacin Cultural Juan Marinello. Miembro de la Asociacin Hermanos Saz por la seccin de Crtica e investigacin. En 2014 recibi la Beca de Creacin Che Guevara que otorga la AHS por el proyecto Cambios en Cuba? La CTC ante la actualizacin del modelo econmico cubano.



Fuente: http://progresosemanal.us/20170209/cuba-cambia-los-sindicatos/