Fidel y la Revolucin en la emigracin cubana

La disyuntiva de "ser o no ser" (y II)

Fidel y la Revolucin en la emigracin cubana La disyuntiva de "ser o no ser" (I)



Uno de los problemas ms frecuentes por los que atravesamos las personas migrantes es el conflicto de identidad. Dependiendo de la fase en que nos encontremos, y segn sean las condiciones de vida por las que estemos atravesando, as ser tambin nuestra percepcin sobre nuestro contexto actual y sobre nosotros mismos. El acto de migrar conlleva ciertas renuncias y prdidas de aquello que hasta entonces nos defina ante los dems. De cierta manera se da una especie de "duelo" de la identidad. (Vase "Los duelos migratorios: una aproximacin psicopatolgica y psicosocial", de Joseba Atxotegui). De hecho, coexisten distintos tipos de duelos en los y las migrantes: por la familia, por los amigos, por la lengua, por la cultura, por la tierra, por el status, por el contacto con el grupo tnico, por el riesgo fsico (agravantes derivados de peligros en el viaje por causas naturales, sociales o polticos) que no siempre se dan por igual en todos los casos. Por un lado, es parcial, porque no todo lo que se deja se pierde para siempre, y por el otro tambin es recurrente porque se reactiva cuando recuperamos el contacto a travs de noticias, con personas, recuerdos, etc. Una mala (o nula) gestin de nuestro duelo migratorio nos deja en una situacin vulnerable respecto al nuevo entorno, condicionando nuestra calidad de relacin e intercambio con l.Frecuentemente se apodera de nosotros la sensacin de cierto desamparo y, por consiguiente, se despierta un temor ante la nueva realidad. Esto hace que se perciba muchas veces como amenazante el nuevo contexto y nos predispongamos a mantener una actitud defensiva. Una reaccin natural ya que los referentes de nuestra configuracin identitaria se van diluyendo con el tiempo debido al esfuerzo que representa un proceso de adaptacin (negacin, renuncia, aceptacin, restitucin), que va incorporando elementos (nuevos) que transforman, inevitablemente, nuestra identidad. De ah que se perciba como agresivo y peligroso. La sociloga Esther Pardo en su estudio "Migrando hacia m misma", nos dice que esa amenaza, que representa. De ah tambin el nivel de vulnerabilidad de la persona migrante.O sea, estamos delante de procesos de (re)elaboracin de la identidad inherentes a todo fenmeno migratorio. Por tanto, la cuestin aqu no es cmo evitarlos, sino hasta qu punto tenemos en nuestras manos herramientas, o no, para poder abordarlos. Si esta situacin, planteaun escenario difcil y complejo (muchas veces adverso) para la persona migrante, qu pasa cuando descubrimos que en el pas receptor existe una elaboracin predeterminada de lo que somos (o debemos ser), muchas veces prejuiciada por el origen cultural, religioso, de raza, etc..?Por esta razn es que en la primera parte de este artculo deca que, "la situacin nos desarma de antemano, nos deja a la defensiva, y... acta subjetivamente en detrimento de nuestra condicin y cualidad moral". Quiere decir esto que toda persona migrante se ve privada de actuar plenamente sobre su integridad y sobre su identidad. En otras palabras, su capacidad de movimiento se encuentra restringida, por lo que su capacidad de empoderamiento se ve coaccionada.Claro, esto no supone un estado permanente en la persona migrante, siempre y cuando sepa sobreponerse y superarlo, pero pasa por tomar conciencia de la situacin y restablecer los vnculos que han quedado afectados. Y obviamente, no es desde la negacin que se consigue.Esther Pardo tambin nos dice en su estudio que. Es decir, si tenemos en cuenta la necesidad constante de la migracin (en general) de no perder de vista los referentes culturales y nacionales que nos han definido desde el nacimiento mismo, un ejercicio de evaluacin que hacemos prcticamente por smosis, aqu la emigracin cubana (en particular) choca con una cuestin que no es para nada de importancia menor, ya que la construccin de nuestra identidad se ha desarrollado dentro del marco de un proceso revolucionario que tambin devino en socialista. S. Existe un componente ideolgico concreto detrs de toda realidad social que no podemos perder de vista, y en el caso de la realidad cubana podemos afirmar que se trata de un proceso en permanente construccin.Sobre este aspecto podramos citar del filsofo esloveno Slavoj Zizek "El sublime objeto de la ideologa" donde dice que:. Dicho de otra manera, la ideologa est latente y omnipresente en todas las cosas y fenmenos que guardan relacin con el ser humano, se tenga conciencia de ella o no, al tiempo que interviene, condiciona y crea nuestra realidad. La conciencia de ese actuar ideolgico sobre nosotros, como individuos y como sociedad, distingue nuestra conciencia sobre la identidad, a la vez que diferencia un modelo social de otro, (a fin de cuentas la identidad surge de esa relacin dialctica entre individuo y sociedad, como sealaba Peter L. Berger). En el socialismo, por su inters de que se acte con y por conciencia sobre la realidad, la sociedad se desarrolla mirando la "representacin" (ideal) de la ideologa para s, mientras que en el capitalismo se desarrolla sobre la fantasa o la mscara de ella, al decir de Zizek, que encuentra en el cinismo una forma de ideologa, debido a su inters en que se acte con poca, o ninguna, conciencia sobre la realidad. Por tanto, no podemos ignorar el peso fundamental de la ideologa dominante de una sociedad en el proceso de configuracin de la identidad, que en nuestro caso, a partir del triunfo revolucionario, entra en un proceso de (re)elaboracin y transformacin tambin ideolgica. Quiere decir esto que la percepcin sobre los valores, cdigos y dems categoras sociales que pesan sobre la conducta de una sociedad concreta, dgase: poder, gobierno, democracia, derechos, deberes, educacin, poltica, lenguaje, comunicacin, relaciones interpersonales, sexualidad, gnero, solidaridad, altruismo, voluntad, historia, pueblo, soberana, libertad, desarrollo, empresa, valor, tiempo, etc..., han estado bajo un proceso de transformacin, reestructuracin y re-configuracin, que en el caso de Cuba nada tienen que ver con los que existan antes de 1959, ni con los que se desarrollan en otro tipo de sociedad "no socialista". Incluso dentro de las mismas sociedades de modelo socialista tampoco se desarrollan de igual forma debido a las caractersticas culturales y circunstancias propias de cada pas, como es obvio.Pero bien, volviendo a cmo incide la elaboracin predeterminada que existe en el pas receptor sobre nosotros (el qu y quines somos), la migracin cubana se encuentra con los efectos nocivos de una retrica "anticastrista" que nos define de forma adversa, no slo de cara al pas receptor, sino de cara a nosotros mismos como migracin. Si damos por cierta la afirmacin del socilogo Peter L. Berger en "La construccin social de la realidad" de que. Es decir, desde este punto de vista, la incidencia de ese discurso adverso deviene significativa y por consiguiente determina las objetivaciones de cmo nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Por eso, no hay que olvidar el papel determinante que juegan los grandes medios de comunicacin internacionales a la hora de tratar la realidad cubana de forma sesgada y descontextualizada. Como dice Alain Badiou en su "Teora del sujeto": en el fondo, el inters de los poderosos es siempre confundir la historia con la poltica, es decir, confundir lo objetivo con lo subjetivo. En esa lnea es que se presenta el discurso de la contrarrevolucin cubana, plegada a los intereses del poder oligarca porque de l depende al tiempo que se retroalimentan para sostenerse mutuamente.Es cierto que quienes hemos emigrado hacia Europa, u otra latitud que no sea EEUU, no nos encontramos con la situacin de una "Ley de Ajuste Cubano", pero s con la que plantea la campaa meditica concertada en "demonizar" a Fidel y a la Revolucin cubana. En realidad, esto responde a una guerra meditica contra la idea del comunismo que tiene su origen en la poca de la Guerra Fra. Jodi Dean en "El horizonte comunista" analiza cmo el discurso de ideologa neoliberal reprime en la sociedad la idea del comunismo, estableciendo la cadena de pensamiento "comunismo-Unin Sovitica-estalinismo-cada", de la que se sirve la retrica "anticastrista" para atacar a la Revolucin cubana, aadindole a la misma los eslabones "Revolucin-castrismototalitarismo-comunismo-(...)-cada". Es decir, se parte de la percepcin equivocada de que todos los "comunismos" conocidos son iguales por el hecho de blandir la misma bandera roja. Estos son los parmetros desde los cuales la oligarqua de la informacin se encarga de difundir y adoctrinar a la sociedad sobre las alternativas al modelo neoliberal, y cmo no, sobre Fidel y la Revolucin. Por eso su inters de suplantar "Revolucin" (concepto de connotacin positiva a nivel social) por el de "dictadura personal" o "rgimen totalitario" (de connotacin negativa). Desde esa opresin que ejerce la mala prensa sobre la Cuba revolucionaria, por un lado, se establece un vnculo directo entre Revolucin y cada para demostrar as su condena al "fracaso" (inevitable), y por el otro, manipula la moral social presentando como una conducta vergonzosa y repudiable estar a favor de Fidel y la Revolucin.Esto nos lleva a la inaceptabilidad del contexto poltico-social en el que se han formado nuestros referentes identitarios desde la infancia, planteando un plus a nuestro conflicto de identidad como migrantes. Se suma otro factor discriminante: el rechazo al carcter ideolgico de nuestra construccin identitaria. Y en ese gesto de rechazo se da una peculiaridad importante. No slo nos discrimina por ello el pas receptor, sino tambin una parte de la propia migracin (aunque no sea necesariamente reaccionaria), porque as evita (aparentemente) el rechazo del pas receptor y procura menos sufrimiento a la complejidad dialctica de su experiencia migratoria. Por tanto, existe en la retrica "anticastrista" una poltica y una intencin que va ms all del ataque a la figura de Fidel y la Revolucin en su forma y en su contenido (lo que en s representan). La misma constituye un atentado directo contra la configuracin identitaria de aquellos que nacimos y nos educamos dentro de un proceso revolucionario socialista. Se desgasta en el absurdo intento de estirpar de nosotros esa parte de ser cubanos y cubanas que no acepta para s. Su ataque no slo repercute sobre los millones de compatriotas que viven dentro, sino tambin sobre los que viven fuera. El discurso se pretende liberador, pero en su efecto es de sometimiento y sesgo a la identidad. Lo cual genera ms rechazo que aceptacin, y contribuye a una actitud acrtica y "apoltica" en la migracin cubana como respuesta a la sobresaturacin poltica que pesa sobre ella.Esto pone de manifiesto el gran dilema que traspasa a la contrarrevolucin cubana. Su ataque choca frontalmente contra el muro de la realidad objetiva, y seguir chocando contra l mientras no la comprenda. Su "causa" est perdida no porque carezca de recursos y estrategias, sino porque no tiene "pueblo" receptor para su discurso. En ese sentido, desde el terreno de las ideas, no hay ninguna posibilidad para ella. Es por eso que el foco se dirige sobre un cambio generacional, que requiere del acceso previo a esas mentes a travs de la injerencia y la penetracin ideolgicocultural. Su xito depender de cun alerta, eficaz y efectiva pueda ser la poltica comunicacional cubana y el trabajo ideolgico sobre estas generaciones, que de seguro no se lo dejar servido.Se imponen pues unas cuantas preguntas por lo que esta problemtica representa para la migracin cubana. Qu concepcin de "pueblo" tiene y pretende para nosotros la contrarrevolucin? Es posible "amar" y "defender" a un pueblo al que se le aplica tal discriminacin? Qu posicin y qu actitud debe tomar la migracin cubana ante este hecho? Inclinar la cabeza, mirar para otro lado y dejarse tragar por el victimismo y la pena? A cules referentes identitarios tendramos que mirar para no dejar de ser, para recuperar nuestro sentido y conciencia de identidad? Qu identidad puede construirse a partir de tal negacin de la memoria histrica que no sea una (por consecuencia) negadora de s misma? Dentro de qu marco ideolgico, poltico, econmico, cultural y social podra desarrollarse una identidad as? De cul bienestar podramos "gozar" desde semejante construccin social? Y por ltimo, de qu libertad y soberana podra ser capaz un pueblo de tales caractersticas?Es importante que la migracin cubana tome conciencia de esta situacin para sobreponerse y pueda ver cules son las causas reales que atentan contra su identidad, y la agresividad que supone el discurso "anticastrista" contra su integridad moral. Se puede vivir por mucho tiempo con la cabeza metida dentro del ombligo como si se tratara de alguna frmula mgica que nos salvar del dolor y los conflictos, pero en la vida real lo personal es poltico, nos guste o no. Tarde o temprano habr que mirarse al espejo para ver que en esa cara que nos devuelve siempre estar dibujada nuestra problemtica mientras no la afrontemos. Habr que decidir si se vive enajenado de s mismo, o sin el temor de asumir nuestras contradicciones y conflictos. Mirar nuestro origen y nuestro pasado libre de la toxicidad (prejuicios y perjuicios) que supone para nosotros la retrica contrarrevolucionaria es una cuestin vital para nuestro proceso de restitucin como personas plenas. Es decir, recuperar nuestra capacidad de empoderaminento. En la medida que vayamos reconocindonos en los valores y preceptos en los que crecimos, iremos restableciendo nuestros nexos a la par que la capacidad de entendernos y aceptarnos tal y como somos, no slo en lo personal sino tambin como comunidad, como pueblo y como nacin. El hecho de tener claro de dnde venimos, qu y quines somos, repercute en nuestra seguridad y fortalece nuestro carcter como individuos de cara a dnde estamos y hacia dnde vamos tambin. Nuestra relacin con el nuevo entorno y nuestra calidad de intercambio con l adquirirn sin duda otra dimensin.No quiero decir por ello que nos convirtamos axiomticamente en una migracin revolucionaria, pero s se establece una reconciliacin con nuestro pas de origen que mejorara notablemente nuestra relacin con l. Desde esa reorganizacin estructural se generan ciertas condiciones que s podran desembocar en una posicin revolucionaria dentro de la migracin cubana, como ya es el caso de quienes integran las mltiples asociaciones de cubanos y cubanas que rompen el mito "emigrante cubano=disidente" denunciando el bloqueo como fuente principal de obstculo para el desarrollo en Cuba, y defendiendo el derecho de Cuba a ser el pas que quiere ser. Al fin y al cabo, una migracin cubana revolucionaria ha existido siempre desde los tiempos de Mart.Tampoco quiere decir esto que desaparezcan las dificultades ni las contradicciones, porque nada ni nadie est libre de ellas, obviamente. Pero estas no son sinnimo de incoherencia con las ideas que defendemos sino todo lo contrario, las mismas nos reafirman en nuestra experiencia vital, pese al agravante de defenderlas desde el exterior. Desde una percepcin materialista-dialctica, conocemos que la vida es movimiento, y como dijo Engels,. Por tanto, no es cuestin de temer y padecer las contradicciones sino de cul es la actitud que se tiene ante ellas y en qu medida socavan o reafirman, enriquecen, nuestras convicciones. A fin de cuentas las ideas no se circunscriben a un espacio geogrfico en concreto. Ms bien es de orden coherente defender las ideas en las que se cree y por las que se lucha desde cualquier mbito, por muy adverso o contrario que sea. En definitiva, como dijo Mart a su amigo Manuel Mercado en su carta de octubre de 1878:

