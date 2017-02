150 personas viven hoy en el mayor barrio okupado del Estado espaol

Errekaleor, tres aos de okupacin y autogestin en Vitoria

El barrio de Errekaleor (ro Seco) empez a construirse en la dcada de los 50 del pasado siglo en la periferia de Vitoria, en un contexto de desarrollo industrial. Se trataba de un barrio obrero, habitado en buena parte por el proletariado inmigrante que provena de Castilla y Len, Extremadura y Andaluca; desde primera hora Errekaleor se destac por una identidad fuerte. Fue una cooperativa de la iglesia catlica El mundo mejor- la que dio el impulso inicial al barrio en pleno franquismo. Como en otras ciudades de la poca, la Asociacin de Vecinos se implic en las luchas de los aos 60 y 70 por mejoras en el barrio. Los 90 fueron los de la criminalizacin y el gueto -sobre la barriada se arroj este baldn-, en parte vinculado a la poblacin de etnia gitana. Con el nuevo milenio, el Ayuntamiento de Vitoria comenz a promover planes urbansticos con la idea de regenerar la zona y hacer de sta, en plena expansin de la ciudad, un smbolo de la modernidad. Se empez a realojar a vecinos de Errekaleor en otros puntos de Vitoria, mientras los resistentes se constituan en plataforma de afectados. Cuando los actuales vecinos hacen un ejercicio de memoria histrica, subrayan las presiones y estrategias de mobbing inmobiliario desplegadas por el consistorio.

Hoy es el barrio okupado de Errekaleor, el mayor del Estado espaol autogestionado por los vecinos. Un grupo de activistas y miembros de la asamblea han informado del proyecto en el Centro Social Okupado y Anarquista LHorta de Benimaclet (Valencia). La historia reciente de la barriada empieza el tres de septiembre de 2013. Ese da un grupo de diez universitarios ocuparon el portal 26 de seis pisos- en el barrio vitoriano. Fue la primera okupacin, llaves en mano, tras contactar con la plataforma de afectados de Errekaleor, recuerda Jonde, quien vive en el barrio y participa en la asamblea desde septiembre de 2014. El grupo pionero de activistas empez a organizarse de manera comunitaria y a colaborar con las familias que an vivan en el barrio. Desde entonces hasta hoy, cada vez hay ms gente okupando en un proyecto que se expande, apunta Jonde. No se han producido intentos de desalojo. Con las llaves en mano del cine y el frontn, los jvenes se fueron abriendo camino e insuflando vida a la barriada: en el verano de 2014, ya vivan unos treinta okupas. Entre los episodios de resistencia y victoria, destaca el rechazo en marzo de 2015 a los cortes de luz en las viviendas que realizaban los tcnicos de Iberdrola, tras los correspondientes informes municipales. Rega entonces el Ayuntamiento de Vitoria Javier Maroto, del PP. El consistorio aleg riesgos para la seguridad de los vecinos. Se convocaron protestas y sentadas ante la actuacin primero de la polica local, y despus de la Ertzaintza. Qu estaba ocurriendo? En el fondo se trataba de una estrategia de desgaste para que abandonramos el barrio, desde entonces no se ha producido un ataque tan directo, sostienen fuentes de la asamblea. Adems, el PP dej hacer, pero quien estaba detrs de todo era el PNV, que se hallaba al frente del ejecutivo vasco.

Actualmente est pendiente de resolucin judicial el litigio sobre el inicitico portal 26. Viven en Errekaleor unas 150 personas, en el que se considera un punto de referencia para los movimientos sociales de la ciudad. El barrio cuenta con 192 viviendas distribuidas en 32 portales, de los que 28 se mantienen hoy okupados. No se reproduce un patrn nico en los bloques de viviendas. En algunos casos viven personas solas, otras veces en pareja, aunque tambin en comunidad o en familias. Por ejemplo existe un bloque habitado slo por mujeres. Irune, de 29 aos y desempleada, vive en Errekaleor y participa en la asamblea desde hace un ao. Destaca como uno de los logros que las mujeres hayan empezado a reunirse y trabajar el feminismo. El colectivo de mujeres ha organizado conciertos, charlas de formacin, cenadores feministas abiertos, actividades musicales y de poesa. Necesitamos nuestro espacio, todava queda mucho para que ste sea un barrio feminista, sostiene la joven, que destaca lo que personalmente le aporta vivir en Errekaleor: Poder realizarme a m misma, salindome de lo que te ofrece una ciudad como Vitoria-Gateiz. En el mercado de las capitales Vitoria se vende como una ciudad verde, peatonal y con una destacada movilidad sostenible. Sin embargo la activista, natural de Pamplona, niega que haya tantas diferencias: Se vende mucho ms de lo que realmente es.

A las personas que quieren entrar en el barrio, les recibe el grupo de trabajo Ongi Etorri (Bienvenida). Se les explica las caractersticas del Errekaleor okupado: un territorio feminista, anticapitalista y euskaldn. Adems se trata de un proyecto poltico, que trasciende la mera necesidad de vivienda. Aunque tambin sea muy importante cubrir las carencias de la gente, subraya Jon, quien lleg al barrio en julio de 2016 procedente de San Pedro de Alcntara (Marbella). Aqu hay mucho kurro por hacer, y eso ya supone un primer filtro, aade. Se refiere a que muchas de las casas albergan escombros, les faltan los grifos y las ventanas o estn tapiadas. Es lo que explica la organizacin de talleres de fontanera, electricidad o la actividad del grupo Azpiegitura (Infraestructura), que trabaja en el mantenimiento de cubiertas, fachadas y en general de todo el barrio. Tambin entra material desde el exterior. As, tras cerrar el negocio, una imprenta de Vitoria les ha donado las mquinas e incluso el papel. Mientras, proliferan las actividades. El cine-frum proyecta El sptimo sello, de Ingmar Bergman (en una sala con ms de cien butacas, ya adecuada); en la Tienda Gratis pueden realizarse intercambios de ropa y el fin de semana est prevista la actuacin de un grupo vitoriano de Hard Core. La biblioteca contina operativa. Algunas de las actividades ldicas tienen lugar en el frontn cubierto, cuya pista es la segunda en dimensiones de lava. Adems de las partidas, en el frontn se puede practicar el boxeo y la bicicleta en pista.

La memoria histrica tambin est presente en las reivindicaciones de los okupas. Una de las personas ms recordadas es Barroso Romualdo, vecino de Errekaleor y uno de los cinco asesinados por la polica armada en Vitoria, el tres de marzo de 1976. Tena 19 aos. Cuatro dcadas despus, el grupo de comunicacin organiza charlas, presentaciones del proyecto en otras ciudades, atiende a los medios informativos y en alguna ocasin ha convocado ruedas de prensa. Ainhoa, de 23 aos y procedente de Lekeitio (Bizkaia), es miembro del colectivo. Intentamos obtener informacin de todo lo que se mueve en el ayuntamiento y promover estrategias de comunicacin sobre cmo llegar a la gente, explica. Ainhoa participa en el grupo de formacin que lee y debate textos de teora poltica desde octubre. Somos entre diez y quince personas, pero no se trata de algo acadmico; ahora estamos con la lectura y puesta en comn de Marx. Otro activista de la asamblea que se ha desplazado a Valencia es Kauldi, del grupo de cultura. Son diez personas. Una de las primeras iniciativas consisti en el llamamiento a los artistas de Gasteiz para conocerse y constituir un colectivo. En dos aos organizaron tres exposiciones sobre fotografa y diferentes tcnicas de pintura. Para tales cometidos hacen uso del Gaztetxe.

En la primera exposicin participaron una veintena de artistas de Vitoria. En la segunda titulada Intrahistorias, en noviembre de 2016-, mostraron sus fotografas y pinturas con las experiencias de viaje. En enero el Gaztetxe acogi la obra de 25 creadores de la ciudad, en una muestra titulada What is revolution?. Se trataba de exponer, mediante vdeos, poesa, msica, fotografas y pintura, el punto de vista particular sobre la revolucin. El objetivo de las actividades es conocernos, que los artistas vengan a Errekaleor y generar una contracultura alternativa a la institucional, argumenta Kauldi. El portal nmero cinco se adecu para que los creadores pudieran producir su obra y organizar talleres. Recientemente se ha impulsado tambin en el barrio un grupo de teatro. Las tareas se extienden a todas los mbitos de la vida cotidiana. Hay un colectivo que elabora tres veces a la semana el pan integral y blanco-, del que una parte se vende en dos bares de la ciudad (uno en el centro y otro prximo al barrio). Los vecinos del Errekaleor okupado lo pueden adquirir un euro ms barato en el centro social, donde tambin se pueden comprar yogures y productos de una huerta autogestionada de casi una hectrea, que en invierno produce ajos, cebollas, acelgas o alubias. El barrio tambin dispone de una guardera, y hay un grupo que trabaja en el gallinero. De este modo se va construyendo y ampliando la autogestin.

