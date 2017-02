El abuso policial como parte del conflicto

La clase dirigente del pas ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violacin de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Polica Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusin sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solucin poltica deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.Cuando sali a la luz el escndalo de corrupcin de la Polica, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayoras la Polica Nacional es una institucin corrupta, fcilmente sobornable y abusiva con la poblacin. Si bien en los ltimos aos, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrn Mvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupcin inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculacin de la ciudadana a travs de redes de informantes y escuelas de polica cvica para nios, as como la existencia de estaciones de Polica de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la poblacin al conflicto. De estas formas de vinculacin, la polica tambin saca rditos, brindando informacin de la red a los mismos delincuentes, brindando proteccin y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogot.Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolucin de sus mercancas, la corrupcin de los policas de trnsito en calles y carreteras, especialmente en las pocas navideas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos mdicos.Al ser el conflicto de carcter social y poltico, es necesaria la revisin de una institucin que est en cada libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidacin del modelo neoliberal, oponindose a la minera transnacional, la explotacin petrolera, la privatizacin y expropiacin de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejrcito, sino de la Polica Nacional y sus cuerpos de investigacin, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.La ONG Human Right Watch seal la vinculacin de 5 militares y policas en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificacin del conflicto armado. De igual manera sucedi en la Operacin Orin donde la polica metropolitana y la polica de Antioquia acompaaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecucin de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los ltimos aos ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el ao 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indgenas y un lder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogot y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo ao.Contrario a lo que se esperara de una decisin propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empea en contradecirse con la aprobacin del Cdigo de Polica. Un cdigo que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violacin de los derechos humanos contra la poblacin colombiana, es necesariamente un obstculo para la paz.Las multas por ocupacin ilegal del espacio pblico, demuestran una concepcin del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadana. En sta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyndose en una violacin del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (histricamente demostrado) a estas poblaciones.La posibilidad de que la Polica Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorizacin previa deja en manos de cada miembro de la institucin la decisin sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violacin de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mnima sospecha o la justificacin policial.Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervencin desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho cdigo que seala que agredir, irrespetar o desafiar a un polica es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.En ltimas, el nuevo Cdigo de Polica todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sancin y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusin necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solucin poltica del conflicto.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.