Un periodista cataln es expulsado del Shara Occidental ocupado por Marruecos

Bernat Millet es un fotoperiodista freelance ( http://www.bernatmillet.com ) que pretenda realizar un reportaje fotogrfico sobre el pueblo saharaui. Por eso viaj a Marruecos y el 7 de febrero de 2017 tom un autobs desde la ciudad marroqu de Marrakesh hasta El Aain, capital del Sahara Occidental. La primera noche durmi en un hotel y, al da siguiente, contact con Ahmed Ettanji, presidente del Equipo Media (un grupo de activistas-periodistas que intenta documentar los abusos de derechos humanos que ocurren en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos desde hace 40 aos, http://www.emsahara.com/?lang= es ) y fue a su casa.Parece ser que, como todos los extranjeros que entran en el Sahara Occidental, fue seguido por la polica marroqu y, al ver que el periodista cataln visitaba la casa de un activista saharaui pro-independencia, la polica estuvo vigilando la casa toda la tarde y la noche.Cuando las 00:30 del 9 de febrero de 2017, los activistas queran llevar en coche a otra casa ms segura, la polica los intercept y, a gritos, detuvieron al Bernat Millet y los cuatro activistas del Equipo Media que la acompaaban (Ahmed Ettanji, Brahim Laajil, Mohamed Saleh Zarouali y Bachar Mohamed Hamadi). Incluso acudieron dos furgonetas de antidisturbios para practicar la detencin sin resistencia. Hicieron entrar a gritos y empujones a Bernat Millet en una furgoneta policial y lo llevaron a unas dependencias policiales.All fue interrogado durante de tres horas y le hicieron borrar fotografas y se quedaron con su mvil durante toda la entrevista. Le dijeron que Ahmed Ettanji es un separatista, un traidor y una mala persona (Ahmed Ettanji es activista no-violento de raz gandhiana). Despus, Bernat Millet fue expulsado hasta Agadir, fuera del territorio ocupado del Sahara Occidental. Por otra parte, al cabo de unas horas tambin liberaron los activistas saharauis.Marruecos practica sistemticamente la expulsin de periodistas del Sahara Occidental y persigue con dureza a los periodistas saharauis que intentan explicar lo que ocurre en el Sahara Occidental ocupado. Parece ser que lo que Marruecos expone, que en el territorio del Sahara se cumplen los derechos humanos y no hay ningn tipo de vulneracin, no ser tan verdad si no deja que los periodistas puedan corroborarlo o desmentirlo.El Shara Occidental, heredero de una mala descolonizacin por parte de la metrpoli espaola, tiene derecho a ser independiente de Marruecos que los ocupa desde hace 40 aos. Toda mi solidaridad con los saharauis y con el periodista cataln y mi indignada denuncia de la vulneracin de la libertad de expresin y del ejercicio del periodismo libre en los territorio saharaui ocupado por Marruecos.Se puede ver como detienen a Bernat Millet, a media noche, en las calles de la capital saharaui de El Aain: http://www.youtube.com/watch? v=Yh5mUZYTB2I

