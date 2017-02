Unir en lo que une hacia una rebelin urgente y desarmada

A pesar de los cientos de eventos, marchas, plantones, protestas, proyectos, programas, plataformas e iniciativas populares que coinciden en centrar su misin en la construccin de paz y dignidad en el marco de una sociedad de derechos y garantas de realizacin material y simblica, falta confluir en un gran proyecto unitario, que sepa integrar y proyectar su potencia, hoy fragmentada en luchas parciales que avanzan en solitario reivindicando garantas a su propio derecho negado. Afrontar el momento histrico de fin del conflicto armado convoca a una convergencia nacional de grupos, organizaciones, sectores, movimientos y experiencias populares, cuya capacidad colectiva integrada hace transito de minoras a inmensa mayora. Contener el inters de cada parte y apostar por una sola agenda poltica y social centrada en la toma del control del estado y del gobierno por va electoral, en las prximas elecciones de 2018, no solo es pensable si no posible. El momento parece propicio para que el movimiento popular ya organizado convoque y conduzca una rebelin desarmada [1] que se extienda por todo el pas, regin por regin, sector por sector, por medios no violentos y orientada a transformar las condiciones del sistema de poder y a destituir el modelo de gobierno vigente.

La confluencia por integracin, y no por simple sumatoria, de acumulados de lucha y anhelos de paz, se define en la idea de unir en lo que une y hacer de todas las luchas una sola y definitiva, en el ahora y aqu del momento histrico. Unir en lo que une, exige de cada organizacin su conviccin y actuacin tica y sin vacilacin, para asumir el reto de sobreponer el inters colectivo por encima del inters propio, y promover con celeridad, concertacin critica y cierto nivel de pragmatismo, un consenso en diversidad, que reconozca la diversidad de modos de accin cultural y social para participar, resistir y construir la alternativa de poder real. En las regiones la experiencia de lucha social, protesta y confrontacin desarmada al poder de las elites, muestra a la resistencia colombiana como a una de las mas solidas y persistentes del mundo, con levantamientos cimarrones contra la esclavitud hace cuatro siglos, levantamientos de artesanos hace dos, grandes movilizaciones de obreros y mujeres indgenas hace uno y miles de luchas campesinas, mineras, obreras, indgenas, estudiantiles, ecolgicas, polticas, de mujeres, durante los ltimos cincuenta aos, en mitad del estado de guerra que debilit las revueltas civiles. A pesar de la agresin permanente, el movimiento social y popular, rural y urbano, no fue derrotado en esta guerra que termina. Esa es su mejor carta de presentacin para promover la conquista del poder por la va desarmada. Qued en pie a pesar de la sistematicidad y crudeza de la barbarie desescalada pero vigente-. Soport las mas inverosmiles formas de eliminacin, represin y opresin y como en ningn otro lugar del mundo enterr, sin huir de la tragedia, uno tras otro a sus mejores lideres y cuadros polticos que fueron asesinados diariamente y no sucumbi ante la criminalizacin, judicializacin y negacin de la protesta. Supo resistir en medio de la indiferencia promovida con las verdades falseadas creadas por el poder y los partidos polticos y recreadas por los medios de comunicacin y las voces de los gobernantes que de manera escalonada mienten para imponer su voluntad poltica.

Una agenda de mnimos, podr ser la herramienta mas adecuada para empujar la rebelin desarmada, unida en el propsito comn de: Tomar el control del estado desde afuera de las maquinarias tradicionales y de la intermediacin de las elites; posibilitar la liberacin de los poderes estatales de las manos del clientelismo y de las redes econmicas privadas transnacionales y locales que han convertido al pas en botn del capital indolente que no respeta instituciones ni tiene sentido de humanidad e; Implementar los acuerdos de paz como camino para promover la convivencia que permita vivir con dignidad. Una agenda de confluencia social y poltica alternativa, tendr que estimular el cambio de la lgica de guerra hacia una lgica de paz, derechos y restauracin tica. El reto es enfrentar en las urnas en 2018 a las elites que no fueron derrotadas con las armas y que gobiernan con el favor de mafias y paramilitares y que resultan mas inteligentes que las mismas leyes con las que encubren sus desafueros, al amparo de los partidos tradicionales acostumbrados a incumplir los acuerdos y pactos con su pueblo al que no reconocen como interlocutor si no como elector y subalterno y por lo que ocurre a diario, tampoco ahora parecen dispuestos a cambiar su manera de ser y decidir, soportada en la herencia medieval y su obsesin de poder.

Los datos de la realidad material, indican un clmax en el desprestigio de partidos y gobernantes, y un momento favorable al cambio. En lo social la coyuntura de fin del conflicto armado con las FARC y Negociacin con el ELN; en lo econmico la inconformidad de un pueblo que ha cedido demasiado y parece dispuesto a desafiar a la clase gobernante, que la meti en un trgico destino de sufrimiento, hambre y muerte por enfermedades prevenibles y sin empleo, mientras celebran su asalto al erario y; en lo poltico con expresiones de rabia colectiva e indignacin, contra el clientelismo, la corrupcin y los corruptos en abstracto, que los sectores populares sabrn poner al descubierto y develar los grupos y partidos polticos a los que pertenecen, regin por regin. Estos elementos como marco podran definir la agenda de rebelin desarmada que enfoque la atencin de las mayoras, -apticas unas, silenciadas otras, aisladas las dems-, en la recuperacin de su papel histrico que dio origen al demos de la democracia y de un humanismo propio de la dignidad humana hoy irrespetada, negada, violentada por gobernantes incapaces de ofrecer respuestas a las demandas de la poblacin.

Que falta para hacer la conexin entre lo que la gente demanda, dice, busca y el propsito de tomar el control del estado y del gobierno?. Nada. Las practicas y el entusiasmo muestran madurez para lanzar una movilizacin de ofensiva democrtica e iniciar la marcha rebelde desde las regiones, las universidades, los campamentos desarmados, los campos de cultivo, las minas en despojo, los puestos de trabajo, las plataformas de diversidad, las calles. Como en taca, el camino es difcil y el adversario complejo, cuyo negocio es el estado, es una elite mas astuta que otras en el mundo, sabe reacomodarse a toda circunstancia, reptar, mutar, moverse en circulo por entre cargos, instituciones y empresas. Hoy son congresistas, maana ministros, despus magistrados. Un da son investigados, despus prfugos, luego candidatos o consejeros. Son familias, logias o bufetes. En el presente, tratan de enredar entre el tejido judicial los resultados de la negociacin poltica de paz, para impedir que nuevos rebeldes desarmados ejerzan su ciudadana, pero a la vez ganar tiempo hasta convertir a la paz en su bandera y a los derechos en su escudo. Saben organizar promesas con los sueos de los dbiles y volver la incertidumbre algo menos desalentador. Saben recrear la utopa de la felicidad, ofrecen una vida liberalizada, privatizada e individualizada bajo control y vigilancia. Saben disponer del terror y su mejor experiencia es hacerse elegir y reelegir, a pesar de sus inhumanas actuaciones.

Una agenda de unidad, tiene el reto de hacer florecer el sentido y practicas de emancipacin con valor tico y poltico del que resulta la dignidad humana que lleva a preocuparse por el otro, por el colectivo, por el excluido, y lleva a vivir pensando en la justicia antes que en la ley y a poner al descubierto como asunto humano a los responsables de la destruccin de la democracia real y sus modos de accin. Una rebelin desarmada tiene que ser drstica, sin teoras declaradas, ni ideologas expresas, sin caudillos, ni salvadores, sin acuerdos privados, sin dogmatismos ni viejas cuentas que cobrar, que sepa prevenir e inmovilizar antes de su nacimiento las reacciones en su contra.

Una rebelin desarmada que no espere a que los acuerdos de paz sean adecuados por la retorica de los partidos tradicionales y sus nacientes fundamentalismos de ultraderecha y que tampoco se pierda en las trampas del desgaste, el eventismo y la fragmentacin a la hora de deponer intereses y definir la agenda de mnimos comunes para tomar el control del estado, humanizar y adelantar la accin poltica sin el ellos de las elites que construyen ghetos y se amurallan para impedir la entrada del nosotros que est extendido por todos los lugares y que articulado por unos mnimos podr hacer posible el propsito de Tomar el control del estado y del gobierno, como base segura para la construccin efectiva de paz con justicia social. Quiz este momento es para avanzar rpidamente en el fondo del propsito rebelde y desarmado, no en sus formas legales.



[1] Rebelin desarmada indica no violencia, no es equiparable al concepto de rebelin armada tipificada por el CP, art. 467.