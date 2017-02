La Poltica, la poltica y el "impuesto" sobre la radiactividad

Este artculo ha sido inspirado por el que escribi en su blog Joan Coscubiela, parlamentario de Catalunya S Que Es Pot (CSQEP),el 7 de septiembre de 2016 (1). Un breve texto llamado Un Parlamento a dos velocidades, que sealaba las diferencias entre lo que llamaba el Parlamento de la Poltica que giraba en torno a la agenda de diputados y diputadas que representan un 47% de los votantes (PDECAT, ERC y CUP), y lo que llamaba el Parlamento de las polticas, que trataba asuntos que podan afectar al 100% de los votantes o al conjunto de la sociedad de Catalua.



Partiendo de la constatacin de Coscubiela es necesaria una reflexin sobre las diferencias entre la Poltica y la poltica, una distincin que surge de aquella denuncia sobre la distancia entre lo que los partidos ponan en sus programas electorales, y lo que llevaban a cabo (desde el poder o desde la oposicin) una vez pasadas las elecciones, cuando la representacin de la voluntad popular ya dispone de un puesto de trabajo razonablemente asegurado. Una denuncia formulada originalmente por el 15-M que sigue siendo plenamente vigente hoy.



La terminologa no es neutral: a qu llamamos Poltica con maysculas? A la que afecta a grandes grupos sociales de Catalua (o incluso al censo electoral al completo, y ms all) o en la que abre titulares en los informativos y acapara portadas en los medios de papel o electrnicos? Si consideramos el ruido meditico que generan las actividades institucionales est claro a qu debemos considerar Poltica; pero si damos prioridad a los impactos de la accin del gobierno y el Parlamento sobre el conjunto de la sociedad, y especialmente sobre las clases subalternas, esta sera la Poltica con maysculas. Y este ser el criterio que se sigue en el artculo.



A pesar de que parece insignificante dentro de la Ley de presupuestos 2017 presentada por el gobierno PDECAT-ERC, el Captulo sptimo, que plantea la creacin de un "impuesto" a las emisiones radiactivas rutinarias de los tres reactores atmicos que funcionan en Catalua, entra de lleno en el campo de la Poltica; slo hay que reflexionar sobre algunas de sus implicaciones (2): adjudica a estas emisiones un impacto sobre la salud, por lo tanto el Captulo sptimo afecta a toda la poblacin, ya que las emisiones radiactivas, como se sabe, pueden desplazarse a enormes distancias, actuar sobre toda la cadena de alimentacin y alargar sus efectos en el tiempo. Tambin tiene gran trascendencia si consideramos el mbito indito en que entra a legislar: el reconocimiento del carcter negativo para la salud de unas radiaciones que oficialmente siguen siendo consideradas "inofensivas". Las implicaciones sanitarias son igualmente abrumadoras, implica plantear estudios e investigaciones para determinar su alcance. Y no digamos ya las implicaciones que supone en el terreno de la fiscalidad ambiental, donde plantea interesantes cuestiones sobre los diferentes tipos de impuestos, sobre su efectividad real como disuasorio o compensador, o sobre su carcter legitimador de impactos irreversibles , que es como creemos que se puede calificar con toda precisin el Captulo sptimo.



Por todas estas razones, el Captulo sptimo pertenece de lleno al mbito de la Poltica, pero paradjicamente, se ha resuelto parlamentariamente como una cuestin de poltica , se ha gestionado desde un consenso tcito entre los diferentes partidos, dentro de la rutina profesional de la poltica y de espaldas a las implicaciones sociales y de salud. Limitndolo a un requisito menor de poltica fiscal.



Este tratamiento no sorprende en el caso de los partidos del Parlamento que tienen una posicin favorable hacia la energa nuclear: PDECAT (CDC), ERC, PP y Ciudadanos, son fuerzas que mantienen posturas que van desde el apoyo entusistico al silencio calculado; pero s que sorprende en el caso de las tres formaciones que tienen en sus programas el cierre nuclear: PSC, CSQEP y la CUP. Lo que ha pasado con el Captulo sptimo y el "impuesto" radiactivo es todo un ejemplo del blindaje poltico que la energa nuclear tiene en las instituciones de Catalua.



Un blindaje que se muestra en como estas tres fuerzas polticas han llegado a un consenso para instalarse en la poltica y no en la Poltica, para huir de un debate sobre implicaciones sociales, de salud, e incluso legales, del supuesto "impuesto"; para compartir la confusa terminologa que se invoca para justificar cualquier medida impuesta a beneficio de las lites, con abstracciones como "externalidades negativas", "mecanismos de mercado", "costos de produccin", "rentabilidad", etc .; que se limiten a una declaracin de impotencia ante la energa atmica; que eviten situar el impuesto en el marco de la voluntad de la industria nuclear de alargar el funcionamiento de Asc y Vandells a 60 aos...



Estamos algo ms que un hecho coyuntural. Para utilizar una terminologa muy habitual en crculos polticos y empresariales, lo que ha hecho con el Captulo sptimo de la Ley de presupuestos es enviar lo que se llama "una seal ntida", una "seal" de que hay cosas que no se debaten en pblico, que deben mantenerse fuera de la Poltica porque corresponden a la poltica, y que en el Parlamento de Catalua no slo contina vigente el "ahora no toca", sino que en asuntos como las nucleares predomina el "eso no se toca".



La "seal ntida" que se emite es que en Catalua no se puede hacer "diferenciacin poltica", ms all de unas declaraciones genricas para cubrir el expediente.





Notas :

(1) Mircoles, 7 de septiembre de 2016. UN PARLAMENTO A DOS VELOCIDADES

http://www.joancoscubiela.cat/ 2016/09/un-parlament-dues- velocitats.html





(2) Para no hacerse reiterativo se puede profundizar en documentos del MIA y artculos de opinin en: http://www. sirenovablesnuclearno.org/ nuclear/nuclearradiacions.html



Miguel Muiz Gutirrez es miembro de Tanquem Les Nuclears - 100% RENOVABLES, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES, y del Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua. Mantiene la pgina de divulgacin energtica www. sirenovablesnuclearno.org