El "cambio"

Para esta campaa electoral una de las palabras que ms se repite es cambio. Existen aquellos candidatos que se empapelan la boca con esta palabra, como si trataran de hipnotizar a las personas para convencerlas de que es necesario tirar del timn y salvarnos de una desgracia que no termina por aparecer. Existen otras que incluso pretenden convencer de que su propuesta de cambio es mejor propuesta que la de otros, que es un cambio positivo. Pero igual que el resto, para que su idea cale en la calle tienen primero que pintar una realidad casi apocalptica, un desastre social que lo sufrimos a lo largo y ancho de nuestro pas. Quizs no terminan por darse cuenta que es difcil discutir con la vida real, y que de alguna manera, alguien ya se les adelant y les rob la idea.Porque es verdad que Ecuador necesita cambiar, en eso no se podra estar ms de acuerdo. Y para ser ms especfico, necesita seguir cambiando. Por el contrario a lo que la oposicin pregona, todava falta mucho camino por recorrer para la transformacin de nuestro pas. Para lograr un pas ms plural, equitativo y solidario. Los cambios estructurales necesarios para esto no se los puede medir en periodos de gobierno. Y aqu ha sido fundamental el apoyo de un proyecto poltico que avizore ese horizonte comn y que genere el impulso suficiente como para empezar y que lo avanzado no pueda ser barrido por la desidia de las lites que esperan el momento para volver a poner el Estado solo a su servicio.Hay que ser conscientes de que todo proyecto poltico se agota, se desgasta en el da a da de gobernar. Es natural. Entonces habr quienes piensen que 10 aos en el gobierno fueron suficiente para solucionar las miserias que nos dej el neoliberalismo en casi 30 aos. No solo fsicas sino en nuestras mentalidades tambin. Que ya sobra con lo logrado, pensarn tal vez. Que es tiempo de devolverles el poder a quienes hicieron que un gobierno de nueva izquierda no solo sea posible, sino necesario.Se le podr acusar de todo a este proyecto poltico, que apareci cuando menos nos los esperbamos. Pero ningn otro redujo la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad de la manera que se lo hizo estos diez aos. Ningn otro dignific los servicios pblicos, especialmente, la educacin y la salud. A nadie, que raro, se le ocurri pensar en clave nacional y no solo por regiones o ciudades, como si fusemos un simple rompecabezas. Se les pas por alto cobrar ms impuestos a los que ms tienen. Ninguno procur hacernos caer en cuenta que haber nacido en la mitad del mundo significaba sacar pecho en lugar de bajar la cabeza.Pensaran que trabajar por la unidad de Nuestra Amrica era perder el tiempo. Seguramente, habr quienes piensen que todo esto poco. No importa. La historia no hace caso del cinismo. Mientras exista una desigualdad sangrante en nuestro pas, la necesidad de cambio y de transformacin va a ser siempre necesaria. No importa que color, nmero, o el movimiento que sea el que lo pregone. Esto es accesorio, solo son herramientas para el lograr el objetivo. Cualquiera que se presente con propuestas para cambiar estructuras de poder, estructuras econmicas, y estructuras mentales por el bien de las mayoras sociales, pues ah se centrar nuestra apuesta.As que no. Que los bancos regresen al gobierno para manejar el Estado como si fuese una empresa, no es el cambio que producir lo anterior. Que las oligarquas egostas y miopes vuelvan a gobernar, no es el cambio que nos acercar a este horizonte de mayor equidad. Quizs la herramienta con la que contamos hoy no es la mejor, ni la ideal, pero es la ms posibilidades tiene para seguir avanzando de a poco hacia esa sociedad que imaginamos. No dejemos que nos roben la brjula, an queda mucho por recorrer., es ecuatoriano, mster en Anlisis Poltico por la Universidad Complutense de Madrid (2016) y mster en Globalizacin y Desarrollo por el Instituto Hegoa de la Universidad del Pas Vasco (2009).