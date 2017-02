Entrevista al reverendo Jesse Jackson, lder del movimiento por los derechos civiles

"La confirmacin de Sessions como fiscal general sera una pualada al trabajo de Martin Luther King"

Democracy Now!

El martes, la bancada demcrata del Senado de EE.UU. logr dilatar una votacin de la nominacin de Sessions como fiscal general. La medida se produce en medio de una protesta sostenida contra Jeff Sessions por estar en contra de la Ley de derecho al voto y por emitir comentarios racistas. El lunes, unos diez miembros de Asociacin Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), entre ellos el presidente de la organizacin, Cornell William Brooks, fueron detenidos cuando realizaban una sentada frente la oficina de Sessions en Mobile, Alabama. Fue la segunda sentada organizada por la NAACP contra la confirmacin de Sessions, en la que Brooks junto a otras personas resultaron detenidas. Para saber ms de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos al reverendo Jesse Jackson. Jackson es fundador y presidente de la organizacin Rainbow/PUSH y fue candidato a presidente por el Partido Demcrata en los aos 1984 y 1988.Esta transcripcin es un borrador que puede estar sujeto a cambios.AMY GOODMAN: Pasaremos el resto del programa con un lder del movimiento por los derechos civiles que ha estado al frente de la lucha por la igualdad desde hace dcadas: el reverendo Jesse Jackson. Jackson fue candidato demcrata para la nominacin presidencial en dos ocasiones, nos encontramos en la Marcha de las Mujeres en Washington, y ahora nos acompaa aqu, en Nueva York. Bienvenido a Democracy Now!REVERENDO JESSE JACKSON: Buenos das.AMY GOODMAN: Tenemos apenas unos minutos y despus continuaremos con la segunda parte de esta conversacin. Pero centrmonos ahora en Jeff Sessions y en la oposicin que su nominacin esta enfrentando. La votacin fue aplazada hasta hoy. El presidente de la de la Asociacin Nacional para el Progreso de las Personas de Color acaba de ser arrestado de nuevo esta semana junto a otros miembros de dicha organizacin.REVERENDO JESSE JACKSON: Por motivos justificados. Sessions representa una limitacin de la democracia. En 1965, los afroestadounidenses llevaban 85 aos sin derecho al voto. Las mujeres blancas no podan servir como jurados. Los jvenes de dieciocho aos no podan votar, pero s hacer el servicio militar en Vietnam. No se poda votar en los campus universitarios. No se poda votar de forma bilinge. Jeff Sessions califica de intromisin a la intervencin de la Corte Suprema para proteger los derechos de las personas. Tambin tild de "activista" al tribunal que en 1954 tom la decisin de poner fin a la segregacin racial [en las escuelas pblicas] como una cuestin de derecho. Por lo tanto, sera peligroso que una persona como l vele por la justicia.AMY GOODMAN: Cul es la importancia de que Sessions sea interrogado por personas como Cory Booker, siendo la primera vez que un senador en funciones desafa a otro senador en funciones ante el Comit Judicial del Senado en una audiencia de confirmacin, o por John Lewis, uno de los congresistas ms respetados, activista por los derechos civiles de larga trayectoria, as como por el congresista Cedric Richmond, quien cuestion que estos tres hombres no hablaran al comienzo de la audiencia, como es habitual cuando senadores o congresistas se dirigen a una comisin,REVERENDO JESSE JACKSON: Dejndolos al final, al final.AMY GOODMAN: sino al final. Richmond dijo: "Nos sentimos como si estuviramos de nuevo en la parte trasera del bus".REVERENDO JESSE JACKSON: En efecto, estaban en la parte trasera. Despus de todo, Sessions, a quien calificar de racista no es suficiente, sino ms bien como una combinacin de la Sociedad Federalista y los Confederados. l tiene una opinin acerca de las mujeres, el trabajo y las personas de color, y es una opinin muy peligrosa. Y es el trabajo ms poderoso dentro del pas, al igual que Tillerson, que como secretario de Estado es responsable del trabajo ms decisivo fuera del pas. [Su nominacin] sera clavar un cuchillo en la joya de la corona del trabajo del Dr. [Martin Luther] King, inhibiendo el protegido derecho al votoAMY GOODMAN: Entonces, qu le parece a usted que debera suceder? La votacin an no ha tenido lugar. Usted es un hombre que ha estado involucrado en la desobediencia civil desde hace mucho, sin mencionar otros tipos de protesta.REVERENDO JESSE JACKSON: Bueno, creo que los senadores tienen la obligacin, primero, de mantenerse firmes contra la nominacin [de Jeff Sessions]. Incluso aquellos republicanos que se atreven a ver la democracia con base amplia, aquellos que ven el mundo a travs de una puerta, no a travs del ojo de una cerradura, incluso ellos tienen la obligacin de romper filas, porque no pueden justificar que estn ignorando su historial para votar por l en nombre de... no pueden elegir la unidad partidista sobre el patriotismo o sobre lo que sea bueno para el pas.AMY GOODMAN: Y Donald Trump diciendo que John Lewis Es puro hablar, hablar, hablar, y nada de accin?REVERENDO JESSE JACKSON: Bueno, deberamos ir ms all de los insultos. Obviamente, John Lewis es partidario de la accin y el cambio. Somos una mejor nacin debido al sacrificio de John Lewis y Hosea Williams y James Orange y el Dr. King. Somos una nacin ms grande y mejor gracias a su contribucin. Y todo eso est ahora a punto de ser destruido. Entonces, es un periodo oscuro, pero no debemos dejar que nuestro espritu se rinda.AMY GOODMAN: Qu opina sobre la eleccin de Neil Gorsuch como prximo juez de la Corte Suprema?REVERENDO JESSE JACKSON: Calificarlo de conservador no sera suficiente. Es un limitador de los derechos de la mujer. Las mujeres no van a permitir por ms tiempo que sus cuerpos sean controlados por otra persona. Las mujeres tienen el derecho de tener el control de sus propios cuerpos. Eso por un lado. Pero no son solo los derechos de la mujer. Son los derechos de la mujer. Son los derechos de los trabajadores. Son los derechos de los consumidores. l est a la derecha de [Antonin] Scalia. Y solo eso ya debera explicar bastante sobre el intento de tomar el control de la Corte.AMY GOODMAN: Por ltimo, cul es su opinin acerca del veto a los musulmanes, y sobre la gente que est protestando en todo el pas?REVERENDO JESSE JACKSON: Y en el mundo. De un plumazo nos hemos aislado a nosotros mismos. Cuando te enfrentas a los mexicanos y a Latinoamrica, [que forman las] dos terceras partes de nuestro hemisferio; cuando te enfrentas a China con el tema de la poltica de ese pas, que es una cuarta parte de la etnia asitica en el mundo de hoy; cuando te enfrentas a Europa y desestabilizando a la OTAN frente a Putin; y cuando te enfrentas a los refugiados, con un plumazo, pones a Estados Unidos moral y polticamente en una posicin aislacionista. Con esa prohibicin seremos un pas ms inseguro, no ms seguro.AMY GOODMAN: Bien, reverendo Jackson, quiero darle las gracias por estar con nosotros.REVERENDO JESSE JACKSON: Y se trata de una prohibicin.AMY GOODMAN: As que est de acuerdo con Donald Trump y Sean Spicer respecto a eso.REVERENDO JESSE JACKSON: Eso fue lo que dijeron.AMY GOODMAN: El reverendo Jesse Jackson, lder de los derechos civiles de larga trayectoria y excandidato presidencial.Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/2/1/rev_jesse_jackson_confirming_sessions_as