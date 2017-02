Qu significa el triunfo de Donald Trump para el mundo, Latinoamrica y Estados Unidos? (segunda parte)

Impredecible. Es as como Noam Chomsky define a Donald Trump. Y es prudente el diagnstico. Pero tambin es cierto que es posible discernir algunas inercias tras la toma de posesin del magnate. Las primeras decisiones de Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos permiten responder parcialmente a la pregunta de qu significa Donald Trump para Latinoamrica. La imprevisibilidad es la realidad. La actitud optimista o pesimista, una posibilidad.En otra ocasin se dijo que Hillary Clinton haba sido una figura crucial en la reduccin a escombros de organismos Latinoamericanos como Unasur o Celac, y en la reedicin de la Doctrina Monroe, [que fue] una operacin que oficiaron exitosamente los demcratas. Adems, se adujo que:[] con una victoria electoral de Clinton, el grado de legitimidad que conseguira acopiar sera virtualmente ilimitado, slo por el hecho de haber derrotado al monstruoso Trump. No habra contrapesos gubernamentales o polticos o sociales para frenar esa agenda criminal de los grupos de poder que representa Hillary. Y todas las derechas golpistas en Latinoamrica ganaran legitimidad o credibilidad democrtica con una alianza con la dirigente demcrata. Hillary es la pieza clave que necesitan las derechas emergentes en Amrica Latina. Con Trump no es tan factible esamafiosa. La alianza con un Estados Unidos gobernado por el republicano despertara descontento e intranquilidad social. Y naturalmente ese es un escenario indeseable para las lites latinoamericanas. El triunfo de Hillary inhibe la posibilidad de una radicalizacin de las agendas sociales en Amrica Latina. Hillary es la condicin de la posibilidad de alcanzar un consenso continental oligrquico, de establecer un orden regional unificado profundamente derechizado, donde la neoliberalizacin y la reedicin de la criminal doctrina Monroe arrollaran sin obstrucciones (http://lavoznet.blogspot.com.br/2016/05/el-rompecabezas-continental-acerca-de.html).Deca Winston Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Admito que el escenario arriba descrito para Amrica Latina, responde a la primera actitud: es decir, la de buscar o capitalizar optimistamente en beneficio de las luchas sociales las fallas ssmicas de la catstrofe. Pero est prohibido ignorar el segundo escenario: el pesimista, que es la calamidad que la propia oportunidad prefigura.Si bien una posibilidad es que el sistema en su conjunto pierda legitimidad y se habiliten-activen las fuerzas sociales civilizatorias (minoras, trabajadores, estudiantes, migrantes etc.), no es menos posible que el ascenso de Trump dispare las fuerzas anti-civilizatorias ms oprobiosas e insospechadas. Es importante insistir que la reemergencia de las derechas supremacistas-nativistas en Occidente representa la posibilidad de la reemergencia del fascismo. An no florece el neofascismo. Pero estn situados los sedimentos.En este escenario pesimista aunque no por ello improbable, las derechas y oligarquas continentales apostarn por un repliegue poltico parcial, cmo ya estn haciendo los gobiernos de Mxico, Brasil y Argentina, e intentaran reeditar las consignas nacionalistas que en otra poca orientaron el comps propagandstico de la dominacin pre-neoliberal. La evidencia sugiere que abrazarn el discurso de la unidad nacional para profundizar la represin interna (persecucin de la oposicin poltica con la excusa del enemigo externo), y simultneamente buscarn acuerdos con los damnificados del trumpismo, a fin de evitar el desmoronamiento de las lites domsticas. Incluso Mauricio Macri y Michel Fora Temer anunciaron recientemente la disposicin de impulsar un acercamiento comercial con Mxico y fortalecer el Mercosur (sin Venezuela, claro).Esto de ninguna manera significa que Estados Unidos abdicar a su injerencia en la regin. Amrica Latina es el permetro de accin convencional de Washington, histricamente. En este sentido, la combinatoria de gobiernos latinoamericanos oligrquicos con un gobierno norteamericano proteccionista, prefigura un escenario ominoso para la regin: fascismo domstico en beneficio estricto de las lites nacionales, y unilateralismo econmico en beneficio estricto de las oligarquas estadunidenses reunidas alrededor de Trump. Es un recrudecimiento de la unilateralidad histrica de Estados Unidos respecto a Amrica Latina. No es exactamente Doctrina Monroe, acaso porque a Trump no le interesa seriamente el control de los pueblos continentales. Es dumping: es decir, la pura disposicin de transferir a la regin los costos de la restauracin supremacista.Para documentar el optimismo, la buena noticia es que el rey est desnudo. Para documentar el pesimismo, la mala noticia es que est rabioso y delirante.Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/02/que-significa-el-triunfo-de-donald.html