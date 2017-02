Los dos modelos de sociedad: lo que est en juego el 19 de febrero

El Telgrafo

Cuando se analiza la economa poltica de un proyecto poltico, una pregunta relevante sera cmo se reparte el pastel cuando este crece o cmo se distribuye cuando el pastel se contrae. Analizar qu sucedi en la dcada de la Revolucin Ciudadana (RC) en comparacin con lo sucedido en la que la precedi podra dejar traslucir si ha existido o no diferencias en la economa poltica de la distribucin de la riqueza.Entre 1996 y 2006, la economa ecuatoriana medida a travs del PIB nominal creci 85% al pasar de $ 25.214 millones a $ 46.802 millones; mientras que entre 2006 y 2016 creci el 105,6% (ms que se duplic al alcanzar una produccin estimada de $ 96.217 millones).Cmo se redistribuy el crecimiento entonces? Como se observa en el grfico 1 claramente hay dos intencionalidades polticas en la distribucin del ingreso entre ambas dcadas. Mientras en la dcada neoliberal el crecimiento de los ingresos personales fue pro-rico, en el perodo de la RC fue pro-pobre. En efecto, mientras que entre 1996-2006 el ingreso del 10% ms rico creci el 112%, el del 10% ms pobre aument apenas el 20% en toda la dcada. No es fortuito en este marco que la desigualdad medida segn el coeficiente de Gini del ingreso haya aumentado el 18% esos 10 aos. En el perodo de la RC, por el contrario, se invierten los papeles. Si bien gana toda la sociedad en su conjunto, claramente se evidencia que los que ms se benefician son los ms pobres. Entre 2006 y 2016, los ingresos del 10% ms pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los ms ricos crecieron el 40%. En este marco, no es azaroso tampoco que la concentracin del ingreso medido igualmente por el mismo coeficiente sealado haya decrecido el 14%.Dicho de otra forma, mientras en la dcada neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5,6 veces ms al 10% ms rico que al 10% ms pobre, en la Revolucin Ciudadana tuvimos un pastel ms grande, y se le dio tres veces ms de pastel al 10% ms pobre que al 10% ms rico. Cuando se compara la distribucin del ingreso real, es decir, el que iguala el poder de compra pues el valor nominal se corrige por el nivel de precios, se tiene otra conclusin que diferencia claramente a los dos perodos. En efecto, como se observa en el grfico 2, en el perodo 1996-2006 cay el ingreso real de todos los deciles o se podra decir, en otras palabras, que los ingresos personales globales se achicaron. Sin embargo, repitiendo lo que se haba descrito en el grfico 1, mientras el ingreso de los ms pobres cay el 87%, el de los ms ricos se contrajo en 76%; es decir, los menos perjudicados fueron los ms ricos. En cambio en el perodo 2006-2016 todos los ingresos reales crecieron, casi tres veces ms en el decil pobre comparado con el de ms altos ingresos. Lo importante de resaltar es que creci en todos los deciles, pero fue desigual porque benefici en mayor medida a los de ms bajos ingresos.Ahora bien, una cosa es cuando se redistribuye crecimiento y otra es cuando se redistribuye decrecimiento. Qu grupo social se qued con menos pastel? Es usual que en momentos de decrecimiento econmico los gobiernos tomen medidas antipopulares a travs de los denominados paquetazos que afectan los niveles de vida de las grandes mayoras y sobre todo de los ms pobres. Subir los precios de los bienes bsicos, bajar salarios, eliminar subsidios al transporte, a la energa, etc., suelen ser medidas que se toman para solventar los problemas macroeconmicos.Ecuador entre 2015 y 2016 vivi lo que el presidente Rafael Correa denomin la tormenta perfecta: cada de los precios del barril de petrleo, lo cual condujo a que el Gobierno no reciba un dlar por ms de un ao para financiar la inversin pblica; apreciacin del dlar (moneda oficial de Ecuador); devaluacin de la moneda de Per y Colombia (principales competidores comerciales de Ecuador); contingencias legales que el Estado tuvo que pagar a Occidental ($ 1.067,7 millones) y Chevron ($ 112 millones); fenmeno El Nio; erupcin del Cotopaxi y -como si esto fuera poco- un terremoto con una magnitud de 7.8 Mw cuyo epicentro fue Pedernales, constituyndose en el sismo de mayor impacto social de los ltimos 60 aos. Tales factores exgenos condujeron a que la economa ecuatoriana tenga un decrecimiento econmico en 2016.En trminos de ingreso per cpita se podra decir que este decreci el 3% entre 2015 y 2016. No obstante, los promedios esconden informacin valiosa de la economa poltica de la RC. Si dividimos este decrecimiento segn deciles de ingreso podemos ver que en promedio el 70% de la poblacin no vio afectado su ingreso y que el peso del decrecimiento econmico recay el 30% ms rico (ver grfico 2).En efecto, mientras el 70% de la poblacin no redujo en promedio su ingreso, el ajuste se financi con la reduccin en promedio de $ 19 per cpita del 30% ms rico (4% de su ingreso total). De esta manera, las medidas tomadas no solo resultaron justas sino que se trata, adems de una decisin que es racional desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia econmicas, de un elemento de tica ciudadana que corresponde a la solidaridad que nos debemos entre los ecuatorianos. Por qu? Si a una persona que gana $ 1.000 se le quita $ 19 mensuales lo ms seguro es que no reduzca su demanda.En cambio, si a una persona que gana menos de $ 50 (aproximadamente la lnea de extrema pobreza) mensuales se le restan los mismos $ 19 no solo que disminuir su demanda, sino que tendr graves impactos en sus condiciones de vida. La decisin poltica en 2016 fue no afectar a las grandes mayoras (70% de la poblacin) y que el costo del impacto econmico lo asuman aquellos grupos sociales que tienen las capacidades para salir adelante sin afectar sus estndares de vida.Si bien cuando hay decrecimiento de la economa usualmente la pobreza y la desigualdad suelen dispararse, en Ecuador, entre 2015 y 2016, ni la pobreza ni la desigualdad se incrementaron. En efecto, si bien la pobreza pas de 23,3% a 22,9% y el coeficiente de Gini de 0,476 a 0,466 de 2015 a 2016, estas reducciones no resultan estadsticamente significativas.La poltica pblica impidi que el malestar macroeconmico conlleve una prdida de bienestar microeconmico en los sectores ms pobres de la poblacin, y que se trastoque la estructura distributiva del ingreso de los ciudadanos.Con las medidas tomadas se ha podido demostrar que es posible hacer un ajuste hacia arriba, rompiendo de esta manera la ley de la gravedad econmica vivida en la historia de Ecuador y de la regin: en donde se socializan las prdidas y las grandes mayoras y los ms pobres son los grandes perjudicados siempre. Para la RC, las polticas de austeridad hacia abajo son absurdos econmicos pues al contraer la demanda de las grandes mayoras, el sector productivo deja de ofertar productos, lo que a su vez impacta en el nivel de empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores, quienes al verse afectados tambin restringen su consumo agravando cualquier panorama econmico. No hay mejor salud para una empresa que una buena mejora del bienestar de la poblacin que demande y consuma su produccin.Debe quedar claro que adems de los malos resultados econmicos de estrangular a las mayoras con las polticas de austeridad, es imprescindible aadir a la cuenta social del ajuste el socavamiento de la democracia y la cohesin social por las brechas e injusticias que provoca el empobrecimiento de las mayoras y la concentracin de la riqueza en una pequea oligarqua.No es de sorprender, que luego de los grandes shocks externos vividos entre 2015 y 2016, Ecuador ya haya recuperado la senda del crecimiento y se espere que en 2017 la economa crezca por encima del promedio de Amrica Latina. El Gobierno de la RC ha tenido claras sus prioridades: proteger a todos los ecuatorianos, pero primero a los pobres y a las grandes mayoras; reivindicando los principios de igualdad y solidaridad que son la base de una democracia poltica, social y econmica, en todas sus dimensiones. As, frente al mito neoliberal de que por ley de la gravedad los beneficios del crecimiento caern por goteo a la ciudadana, la poltica econmica de la RC ha demostrado su falsedad y ha evidenciado que no hay fenmenos naturales en el campo de la economa, sino voluntades polticas para cambiar el rumbo de la historia.Lo que est en juego el prximo 19-F es el tipo de sociedad en el que queremos vivir. No tomar en cuenta los niveles de disparidad social y econmica es negar la posibilidad de consolidacin de una sociedad que construya encuentro, vida en comn, donde la mercantilizacin de la vida cotidiana deje de ser el comn denominador y donde sea posible gestar colectivamente un porvenir social compartido que no se base en los principios del egosmo y la envidia, sino en los de la cooperacin, reciprocidad y solidaridad., secretario de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e InnovacinFuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/los-dos-modelos-de-sociedad-lo-que-esta-en-juego-el-19-de-febrero