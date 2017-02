El tema parece estar en boca de todo el mundo. Los medios sociales se llenan de artculos de opinin. Los principales partidos empiezan, con mayor o menor timidez, a mojarse ahora que no les queda otra. Regulacin, s o no?.



Gestacin subrogada, vientres de alquiler



Quienes estn a favor lo llaman gestacin subrogada , que suena ms agradable, aunque al fin y al cabo alude al hecho de que se trata de un negocio jurdico y no de una tcnica de reproduccin asistida, como aseguran con vehemencia. Quienes estn en contra muchas veces se refieren a ello como vientres de alquiler .



Como feminista me duele este trmino, vientre de alquiler, porque adems de ser peyorativo hacia las mujeres gestantes y de obviar el hecho de que el objeto de transaccin no es ni ms ni menos que un beb, resulta del todo impreciso.



No se alquilan vientres, sino mujeres enteras: sus cuerpos, sus sentimientos, sus experiencias, su tiempo. S, seamos claras. Las mujeres se convierten en posesiones de las personas contratantes (y de las empresas intermediarias, si se da el caso), quienes tienen derechos de propiedad sobre ellas a lo largo de todo el embarazo. Esta lucrativa rama de la industria de la tecnologa reproductiva es, digmoslo de una vez, violencia contra las mujeres. Por eso me niego a llamarlo otra cosa que explotacin reproductiva.



Manipulacin de la realidad