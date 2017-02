Oscar Lpez Rivera: Semilla de proyectos comunitarios en Chicago

Oscar Lpez Rivera sembr la semilla de muchos de los proyectos acadmicos, estudiantiles y comunitarios en Chicago, relacionados a la comunidad puertorriquea y otros grupos minoritarios en esta ciudad, que han surgido alrededor de los ltimos 45 aos.(En la comunidad) hay mucha obra de Oscar. Aunque Oscar no estuvo con nosotros (por los ltimos 35 aos), l plant la semilla de la gente de esta comunidad, sostuvo el ahora CEO del Museo Nacional de Artes y Cultura Puertorriquea, Billy Ocasio, y quien en el pasado fuera concejal de distrito y asesor superior del exgobernador de Illinois, Patt Quinn.Y es que la trayectoria poltica de Lpez Rivera comenz en Chicago. Su trabajo comunitario, especficamente, comenz en la Northwest Community Organization (NCO), una organizacin muy conocida que en la dcada de los setenta se caracteriz por defender los intereses de comunidades marginadas, como la puertorriquea. Esta organizacin (NCO) trabajaba mayormente asuntos de vivienda, salud y capacitacin laboral. A travs de la misma, Lpez Rivera fue adiestrado por lderes comunitarios que haban sido discpulos de Saul Alinski, considerado el fundador de la organizacin comunitaria moderna y conocido por emplear destrezas organizativas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las comunidades ms marginadas a travs de los Estados Unidos.Fue a partir de los disturbios de 1966 en la Calle Division, donde estaba asentada la comunidad puertorriquea de la poca, que esta poblacin comenz a formar su conciencia poltica. Luego de estos disturbios entre la comunidad, que se senta desatendida en cuanto a las condiciones de vivienda, oportunidades educativas y el racismo generalizado, y la oficialidad de la ciudad, la comunidad puertorriquea all asentada comenz a participar de la vida administrativa y poltica a nivel local y estatal.Varias instituciones sociales, polticas y educativas surgieron luego de estos disturbios, entre stas, el Centro Cultural Puertorriqueo Juan Antonio Corretjer como institucin sombrilla que incluye varias iniciativas enfocadas en salud, vivienda, educacin, artes y cultura, y/o programas afiliados. En el Paseo Boricua en Chicago, un estrecho cultural y comercial en la Calle Division establecido en 1995, se han desarrollado la mayor parte de las iniciativas que surgieron a partir de los disturbios. El mismo est delimitado por el proyecto de arte pblico de las dos banderas puertorriqueas de acero (18 metros/59 pies de alto, 45 toneladas de peso), que estn cerca de las intersecciones de Division/California y Division/Western. Entre estas iniciativas se encuentran:El Centro Cultural Puertorriqueo Juan Antonio Corretjer cuenta con dos proyectos educativos: el Centro Infantil Consuelo Lee Corretjer y la Escuela Secundaria Dr. Pedro Albizu Campos, escuela alternativa con enfoque pedaggico puertorriqueo y diseada para los estudiantes a quienes el sistema educativo tradicional no les ha funcionado.El Museo Nacional de Artes y Cultura Puertorriquea, fundado en el 2000, es el nico museo en Estados unidos dedicado exclusivamente a las artes puertorriqueas durante todo el ao. Actualmente exhiben cuatro exposiciones: Ciencia potica, que es una aproximacin artstico-cientfica de El Yunque, Material, una experiencia cromtica de la dispora, Las Caras Lindas, una exhibicin itinerante que agrup diversos artistas de Puerto Rico y sus proyectos de mscaras de vejigantes, y Metamorfosis de un enredo divino, una exhibicin en solitario del artista Luis Martnez. Adems, hay una seccin que incluye diversas obras del artista plstico puertorriqueo Antonio Martorell, incluyendo Buscando a Oscar. El artista ha explicado que esta obra es una sopa de letras que provoca buscar oraciones.Vida/Sida, establecido en 1988, ofrece servicios de prevencin de VIH enfocado a las necesidades de la comunidad LGBTTQ que estn en riesgo de vivir con este virus. Es el primer programa preventivo que sirve a las necesidades de los puertorriqueos y otros grupos minoritarios en Estados Unidos.Parte del legado de Oscar con relacin a vivienda son los Apartamentos Teresa Roldn para personas de ms de 59 aos de edad. Hiplito (Paul) Roldn es el director del programa de estos apartamentos y es una de las personas ms destacadas en asuntos de vivienda asequible en Chicago. El prisionero poltico puertorriqueo Lpez Rivera y l se conocen desde hace mucho tiempo. Ambos formaron parte del Ejrcito de Estados Unidos y recibieron la medalla de bronce, medalla que se les da a los combatientes por actos heroicos o meritorios en zonas de combate.l hizo mucho cuando estuvo aqu (en Chicago) y definitivamente plant la semilla (para todo lo que se ha desarrollado) sostiene Roldn, quien tambin destac el trabajo de Lpez Rivera en las comunidades, especialmente con los exconvictos y drogadictos. Igualmente aadi que el nivel de intolerancia e ignorancia sobre la comunidad puertorriquea en Chicago, especialmente durante la dcada de los setenta, era muy frustrante.El Rescate es un refugio transicional para jvenes de la comunidad LGBTTQ que se encuentren sin un techo donde vivir. En este refugio se les ofrece vivienda temporal, comida, mentora y otras alternativas para que puedan reconstruir sus vidas y conseguir un trabajo.El independentista puertorriqueo Oscar Lpez Rivera estuvo encarcelado 36 aos en prisiones federales de EE.UU. por luchar por la independencia de su patria. En enero Obama redujo la dursima condena de 55 aos dictaminando que sera liberado en mayo de 2017. El 9 de febrero fue trasladado a Puerto Rico, donde permanecer con arresto domiciliario los meses restantes antes de su liberacin.Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=FB8E1C419F1BD0BF90575421054529AC