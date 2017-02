Hacia la libertad

scar Lpez Rivera de vuelta en Puerto Rico

Apenas conocida la noticia, la alegra recorri a los movimientos que reivindican la independencia de Puerto Rico.Lpez Rivera, luchador por la independencia de Puerto Rico, permaneca prisionero de Estados Unidos desde 1981. Tras aos de una intensa campaa por su liberacin, finalmente el 17 de enero de este ao -en los ltimos das de su mandato como presidente- Barack Obama concedi el esperado indulto y dispuso la fecha del 17 de mayo para la extincin de la sentencia.A partir de ahora permanecer bajo arresto domiciliario en una residencia temporaria que no se precis -aunque trascendi que sera la casa de su hija-, sin poder realizar contactos con la prensa.Acompaado por su hija Clarissa Lpez, su abogada Jan Sussler, la alcaldesa de San Juan Carmen Yuln Cruz Soto, el congresista Luis Gutirrez y la concejal de Nueva York Melissa Mark-Viverito, Lpez Rivera lleg a la capital de Puerto Rico en un vuelo de American Airlines procedente de Charlotte, Carolina del Norte.Se trata de la primera vez en al menos 40 aos que scar Lpez Rivera pisa suelo puertorriqueo desde que en 1976 pas a la clandestinidad para luchar contra la continuidad del estatus colonial. En el aeropuerto de San Juan lo esperaban personas con banderas de Puerto Rico y mensajes como scar, gracias.Segn declar a Telesur Perla Franco, redactora del peridico independentista *Claridad*, no dejaron que saliera como salen todos los pasajeros sino que lo llevaron oculto por otro lugar en un vehculo blindado, con vidrios oscuros.En una rueda de prensa organizada pocas horas despus del arribo, Carmen Yuln Cruz celebr la llegada de Lpez Rivera a su pas como un hecho histrico: Queremos dejar tres cosas muy claras. Primero, que este es un triunfo de una vida dedicada a la Patria, una vida dedicada al amor y una vida dedicada a la justicia. Es el triunfo de scar Lpez por haber resistido 35 aos, expres entre fuertes aplausos, en un clima de gran emocin.Segundo -continu la alcaldesa-, es una victoria de la unin entre la dispora puertorriquea y el pueblo puertorriqueo. Sin lugar a dudas, la dispora puertorriquea llev la voz cantante en este tema, no solamente con scar Lpez sino con los otros compatriotas prisioneros polticos. Y concluy: Tercero, es el triunfo de la unin de voluntades. Personas de todos los partidos polticos en Puerto Rico reclamaron como una sola voz la excarcelacin de quien hoy pisa su Patria despus de 35 aos. Y por ltimo y no menos importante, es un triunfo del pueblo de Puerto Rico, de resistir, de luchar y de dar ejemplo de que cuando hay unin, se triunfa y se logran los objetivos.Apenas conocida la noticia, la alegra recorri a los movimientos que reivindican la independencia de Puerto Rico. La lucha que simboliza scar Lpez Rivera es una gesta que lleva ms de un siglo. La aspiracin de independencia enfrenta una larga historia colonial, primero bajo dominio del Reino de Espaa y desde fines del siglo XIX, bajo control de Estados Unidos.En dilogo con *Notas*, Paul Dill Barea, del Movimiento de Agroecologa Popular, seal: Estamos muy felices por la llegada de scar Lpez Rivera. Para nosotros, los movimientos populares, es una noticia excelente que est de vuelta con nosotros, en su Patria. Es una gran derrota para el imperio. Entendemos que su presencia fortalecer y llenar de vida los movimientos por la independencia. Dill Barea adems consider que actualmente nuestras juventudes se encuentran muy preparadas y muy organizadas para llevar esta lucha.El militante, que expresa a una de las organizaciones de base de la isla, agreg: Nos produce una gran alegra porque fueron muchos aos de sufrimiento para este hroe de nuestra Patria. Y seguimos organizndonos, seguimos luchando en las calles y en las comunidades contra la colonizacin mental, contra la opresin colonial y todas las artimaas que tiene el imperio.Para concluir, Dill Barea explic: Estamos en una lucha muy fuerte, ahora mismo el Estado colonial pretende hacer un plebiscito de estatus, que entendemos que es una artimaa ms de control por parte del ala estadista, de los sectores que quieren la anexin para Estados Unidos, de la derecha conservadora. Pero continuaremos la lucha. La libertad de scar es un ejemplo de esa lucha por la libertad de todos los pueblos latinoamericanos del dominio colonial de Estados Unidos.Fuente: http://www.telesurtv.net/bloggers/Hacia-la-libertad-Oscar-Lopez-Rivera-de-vuelta-en-Puerto-Rico-20170211-0002.html