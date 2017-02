Contra el progresismo neoliberal un nuevo progresismo populista

Socialismo21

La lectura que hizo Johanna Brenner de mi artculo Trump o el final del neoliberalismo progresista no toca la centralidad del problema que he planteado: la hegemona. Mi punto de vista primordial es que el actual predominio del capital financiero no se logr slo por la fuerza, sino tambin por lo que Gramsci llama consentimiento.Las fuerzas que se benefician con la financiarizacin, la globalizacin corporativa, y la desindustrializacin tuvieron xito cuando el Partido Demcrata exhibi como progresistas polticas que eran manifiestamente antiobreras.Los neoliberales ganaron poder recubriendo su proyecto con un nuevo espritu cosmopolita, centrado en la diversidad, la autonoma de la mujer, y en los derechos de los colectivos LGBTQ. Asumiendo esos ideales forjaron un nuevo bloque hegemnico, que llam el progresismo neoliberal.En la identificacin y el anlisis de este bloque nunca perd la vista el poder dominante del capital financiero -como insina J. Brenner- pero de lo que se trata es de ofrecer una explicacin de su preponderancia poltica.Poner la lente sobre la hegemona proyecta luces sobre el progresismo y sobre los movimientos sociales que han plantado cara al neoliberalismo. En lugar de analizar quin conspir o quin fue cooptado me he centrado en el cambio que se ha producido en el pensamiento progresista; un proceso ideolgico que ha cambiado el concepto de igualdad por la nocin la meritocracia.En las dcadas recientes el pensamiento neoliberal influy no slo a las feministas liberales y en los defensores de la diversidad (que abrazaron a sabiendas el ethos individualista) sino tambin a muchos dentro de los movimientos sociales. Incluso en aquellos movimientos que J. Brenner denomina partidarios del bienestar social, porque cuando estos se identificaron con el progresismo neoliberal hicieron la vista gorda a sus contradicciones.Afirmar que ellos no tienen la culpa -como sostiene J. Brenner- no permite a entender cmo funcionan los procesos hegemnicos y, tampoco ayuda a encontrar la mejor manera de construir la contrahegemona.Es necesario evaluar el comportamiento de la izquierda desde la dcada de 1980 hasta la actualidad. Revisando aquel perodo, Brenner expone los datos de un impresionante activismo de izquierda, que apoya y admira tanto como yo apoyo y admiro. Pienso, sin embargo, que esta admiracin no debe impedirnos comprobar que ese activismo no contribuy a la construccin de la contrahegemona.Estos movimientos no tuvieron xito. Es decir. no lograron presentarse s mismo como una alternativa creble al progresismo neoliberal, ni mucho menos a su sustitucin. Aunque para explicar los porqus se requiere un lato estudio, al menos una cosa est clara: para desafiar las versiones neoliberales del feminismo, del antirracismo y del multiculturalismo, los activistas de izquierda no han podido llegar a los llamados populistas reaccionarios (es decir, a los blancos de la clase obrera industrial) que terminaron votando por Trump.Bernie Sanders es la excepcin que confirma la regla. Su campaa electoral, pese a estar lejos de ser perfecta, desafi directamente lneas de falla de la clase poltica.Apuntando a la clase de los multimillonarios, tendi la mano a los abandonados por el progresismo neoliberal. Adems, se dirigi a la clase media porque tambin es vctima de la economa neoliberal y, porque necesariamente deben hacer causa comn con las otras vctimas del sistema ; los que no han tenido acceso a los puestos de trabajo de la clase media. Al mismo tiempo, Sanders separ aguas con los partidarios del progresismo neoliberal.Aunque derrotado por Clinton, Bernie Sanders abri el camino para la construccin de un poder contra-hegemnico; en lugar de una alianza de los progresistas con los neoliberales, Bernie Sanders abri la perspectiva de un nuevo bloque progresista-populista que combine la emancipacin con la proteccin social.En mi opinin, la opcin de Sanders es la nica estrategia de principios y, capaz de ganar en la era Trump. A los que ahora se movilizan bajo la bandera de la resistencia, les sugiero un contraproyecto.La primera estrategia sugiere una subordinacin al progresismo neoliberal con un nosotros (los progresistas) contra ellos (los deplorables partidarios de Trump), lo que planteo es volver a disear el mapa poltico forjando una causa comn entre todos aquellos a los Trump indefectiblemente va a golpear y traicionar. Estos sectores NO son solamente los inmigrantes, las feministas, y la gente de color (que votaron contra l) tambin son los trabajadores parados del cinturn del oxido y los estratos de la clase obrera del Sur que votaron a favor de l.En contra de lo que opina J. Brenner, pienso que la estrategia no debe poner en contradiccin "la poltica de identidad" con "la poltica de clase". Al revs, debe identificar claramente los intereses de la clase dominante y las injusticias provocadas por el capitalismo financiarizado construyendo alianzas para luchar contra ambas.Fuente: http://socialismo21.net/contra-el-progresismo-neoliberal-un-nuevo-progresismo-populista/