El Pro no slo es burguesa urbana

La pgina 25 de La Nacin de Buenos Aires del 11 de febrero trae una nota en torno a una visita del presidente de la Juventud de Pro (partido de pertenencia del presidente Mauricio Macri) y subsecretario de Juventud de la Nacin, Pedro Robledo al barrio La Juanita de La Matanza (distrito de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, muy extenso y con vastas reas con gran proporcin de poblacin pobre). Se nos informa de que la subsecretara mencionada ejecuta Ac estamos programa destinado a polticas sociales en barrios pobres de todo el pas. Se lee Es una red de 240 referentes territoriales, la gran mayora en el Gran Buenos Aires. Identificados con pecheras azules, muy parecidas a las que usan los militantes de La Cmpora, estuvieron en La Emilia, la localidad ms afectada por las ltimas inundaciones.

La nota incluye luego opiniones de Robledo sobre variados temas que comprenden entre otras un breve pronunciamiento acerca del aborto, hay una realidad: si una mujer de recursos quiere practicarse un aborto lo hace en condiciones sanas y las mujeres que no tienen recursos se mueren. Esto no puede seguir ocurriendo.

Quienes quieran centrarse en la pertenencia de clase media-alta de Robledo podrn burlarse de su sobrenombre Peter, del reto a su secretaria Michelle, de las cuatro camisas de repuesto que lleva en la camioneta que lo transporta o su alegra por estar en el ranking de los polticos ms lindos del mundo.

Mientras tanto, l y otros dirigentes de Cambiemos seguirn trabajando por ganar las elecciones de este ao, y si pueden las presidenciales de 2019.

Los que siguen aferrados a la premisa de que el Pro es un fenmeno caracterstico del corredor Norte de la Ciudad Autnoma y el GBA, pueden irse a dormir con la conciencia tranquilizada por sus esquemas inmodificables. O desgaitarse lanzando maldiciones a la incomprensible actitud de los pobres y la clase media modesta que votaron a Macri y persisten en las expectativas favorables sobre su gobierno.

Esperemos no tener que asistir a su despertar en 2023 (ao de elecciones presidenciales), increpando a la sociedad argentina ante la inminente eleccin como presidente de Argentina de la carismtica gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Mara Eugenia Vidal, o algn otro candidato hoy no visible o a construir en el futuro. Un Macri reelecto en 2019 y la perspectiva cierta de un tercer perodo con un presidente perteneciente a PRO, es para buena parte de la sociedad argentina una terrible pesadilla. Eso no invalida la posibilidad de que finalmente ocurra, sobre todo si amplios sectores populares se sumen en la pasividad o la melancola, y slo se consuelan con el recuerdo de los doce aos de gobierno de Nstor Kirchner y luego su esposa, que ya empiezan a evocar como una edad de oro irrepetible. El porvenir funesto se acenta en su factibilidad, si sobreviene el encierro en culpar de la interrupcin de los aos felices a los reaccionarios, o bien incautos, o tildados de traidores que votaron desde el inicio o en la resignacin del balotaje la candidatura del actual Presidente. Y en la paralela exculpacin de todos los dirigentes kirchneristas, cuya responsabilidad en el triunfo del candidato de la derecha al menos habra que explorar en carcter de hiptesis.

Una aclaracin final quizs innecesaria. Este comentario no alberga el ms mnimo propsito de atenuar consideraciones negativas y repudios necesarios acerca de las polticas antipopulares y favorables al programa mximo del gran capital que lleva adelante el actual gobierno. Por el contrario, apunta a la posibilidad de que muchos compatriotas, buena parte de ellos compaeros de muchas luchas actuales o recientes, contribuyan de modo inconsciente a la perspectiva de continuidad de las mismas.

