Cambio climtico: el reloj del Juicio Final no se detiene

Nodal

Ni el cambio climtico es un cuento chino, ni tenemos el tiempo a nuestro favor para seguir postergando decisiones que sern determinantes para el futuro del planeta, para el equilibrio de sus ecosistemas y, ms an, para garantizar las posibilidades de supervivencia de nuestra especie.

El Boletn de Cientficos Atmicos (BAS, por sus siglas en ingls), una publicacin especializada que se edita en la ciudad de Chicago, anunci recientemente que su simblico reloj del Juicio Final, con el que desde 1947 alerta sobre la vulnerabilidad y las amenazas globales, avanz 30 segundos y se encuentra a dos minutos y medio de la medianoche: la hora oscura en la que sostiene- acabar la civilizacin humana. Este punto crtico solo se haba alcanzado en una ocasin: en el ao 1953, cuando Estados Unidos y la Unin Sovitica realizaron sendas pruebas de sus primeras bombas termonucleares.

La agencia de noticias britnica BBC consigna que, para llegar a esta decisin, los cientficos del BAS tomaron en cuenta, entre otros factores, los comentarios perturbadores sobre el uso y la proliferacin de armas nucleares hechos por Donald Trump, su escepticismo y el de su gabinete hacia el inmenso consenso de los cientficos sobre el cambio climtico, y el surgimiento del nacionalismo estridente mundial.

A esta ponderacin uno podra agregar otros hechos que nos advierten que estamos llegando a un punto de no retorno: por ejemplo, el aumento sostenido de la temperatura global, que hizo del 2016 el ao ms caliente desde 1880, con registros de 1,5 grados ms de temperatura que al inicio de la Revolucin Industrial; las olas de calor y sequas que asuelan amplias regiones en todos los continentes, y que por estos das provocan incendios forestales en Chile, en la que ha sido considerada la peor catstrofe de este tipo en la historia del pas; o la inmensa fractura de una de las plataformas de hielo ms importantes de la Antrtida, que ya alcanza los 112 kilmetros de largo, 90 metros de ancho y 530 metros de profundidad. Y la lista podra ser mucho ms numerosa

El reloj del Juicio Final es una sugestiva metfora de la modernidad y de la poderosa influencia de sus principios en la ciencia, en el pensamiento filosfico, en la conformacin del sentido comn y, en definitiva, en la cultura occidental toda. Como mecanismo de alerta, permite identificar y dar cuenta de (algunos de) los riesgos y peligros de la accin humana sobre el mundo, y nos recuerda que no dejamos de internarnos en la crisis de la civilizacin del capital: es decir, la crisis de una poca que exacerb hasta lo impensable el apetito de dominacin de la naturaleza y de produccin de riquezas, bajo el imperio de las mquinas, de las fbricas y las mercancas.

Esa industrializacin depredadora que ya en 1950 el intelectual martiniqueo Aim Csaire denunci vigorosamente en su Discurso sobre el colonialismo: acaso no ven, histrica, en pleno corazn de nuestros bosques o de nuestras sabanas, escupiendo sus pavesas, la formidable fbrica, pero de lacayos, la prodigiosa mecanizacin, pero del hombre, la gigantesca violacin de lo que nuestra humanidad de expoliados ha podido an preservar de ntimo, de intacto, de no mancillado, la mquina, s, nunca antes vista, la mquina, pero de atropellar, de triturar, de embrutecer a los pueblos?

Jorge Reichman, el filsofo y poeta espaol, sostiene que la humanidad del siglo XXI enfrenta un desafo enorme, que se sintetiza en tener que optar entre dos caminos: o bien dar la biosfera terrestre (y la naturaleza humana) por perdida e intentar emprender la aventura del espacio exterior, o bien hacer frente a la crisis ecolgica, reconstruir ecolgicamente nuestras sociedades y volcarnos sobre todo al menos durante unas cuantas generaciones- en una aventura interior. Y esto no se puede lograr si no superamos la ideologa del progreso y el desarrollo, sus mitos y discursos, para construir una nueva visin de las relaciones entre naturaleza y ser humano, y por lo tanto, una nueva sociedad y una nueva cultura que hermane lo que no debe estar separado, permitiendo su sostenibilidad y la reproduccin de la vida en el ms amplio sentido.

Si queremos salvar el planeta, nuestra casa comn, a nosotros mismos y a los que vendrn despus-, debemos actuar ya: con acciones individuales y colectivas, construyendo alternativas civilizatorias, y con la permanente movilizacin e incidencia sobre una clase poltica que sigue encandilada por el espejismo del mal desarrollo.

Andrs Mora Ramrez es acadmico e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro de Investigacin y Docencia en Educacin, de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Fuente: http://www.nodal.am/2017/02/cambio-climatico-el-reloj-del-juicio-final-no-se-detiene-por-andres-mora-ramirez/