Entrevista al escritor mexicano Juan Villoro

Somos los brbaros de una nueva poca

Pgina/12

Desde Ciudad de Mxico - El empedrado de una de las calles de uno de los barrios ms romnticos de Mxico, Coyoacn, gua los pasos hasta la casa de uno de los intelectuales ms brillantes de la lengua espaola: el mexicano Juan Villoro. All donde se posa su pluma surge un descubrimiento. Novela, cuento, literatura infantil, teatro, ensayos y una profusa e imperdible obra periodstica componen el cuerpo de una obra llena de poesa y lcida irona. Ganador de una buena decena de premios en varios rubros, desde la novela hasta el periodismo, Villoro public su primeros cuentos en 1980 (La noche navegable),su primer libro infantil en 1985 (Las golosinas secretas) y su novela inaugural en 1991 (El disparo de argn). El xito narrativo le lleg en 2004 con la novela El testigo (Premio Herralde). Su escritura no deja templo sin visitar, menos an el de esa pasin planetaria y organizada que es el ftbol, deporte que Villoro ha elevado a la categora metafsica y sobre el que ha escrito una joya de la literatura, Dios es redondo (Premio Vzquez Montalbn 2006). Ha sido, hasta ahora, el nico escritor al que se la ocurrido contar no ya la imposibilidad de un autor para escribir sino el empeo de un libro para no dejase leer (El Libro Salvaje)Juan Villoro es a las palabras lo que un saxofonista como John Coltrane es al jazz y a la msica: un explorador inagotable de resonancias y sentidos. El Mxico de Juan Villoro es ajeno a todo folklore: es la ciudad, la mirada de exploraciones infinitas que va desnudando un lugar donde el carnaval se confunde con el apocalipsis. Cuento infantil, crnica periodstica, narrativa novelesca o relato breve, la obra de Villoro es un corpus reflexivo, cargado de humor, de gravedad y de ligereza. La eleccin de Donald Trump ha colocado a Mxico en el blanco de la ira xenfoba del presidente norteamericano. En esta entrevista con PginaI12, Villoro reflexiona sobre el lugar de la literatura en tiempos de crisis, profundiza la compleja relacin entre Mxico y los Estados Unidos, seala la casi soledad de un pas que se cort de su fuente natural, Amrica Latina, y profetiza un mundo que se ha descompuesto y en el cual somos como brbaros de una nueva era.La literatura se parece un poco al paracadas. En condiciones normales no todo el mundo ejerce la literatura, no todo el mundo lee ni se arroja en paracadas por deporte. Pero en una circunstancia de apremio, la literatura y los paracadas te salvan la vida. Esa es un poco la situacin que tenemos. Un nufrago que sobrevive y encuentra un libro tiene algo en que entretener la mente. Lo mismo pasa hoy en da con la gente desesperada que trata de encontrar en la literatura un refugio o referentes para saber qu fue lo que pas y cmo pudo pasar algo como lo de Donald Trump o los atentados de Pars. Pero desde luego, hay muchas claves en la obra de Orwell para comprender lo que est pasando en los Estados Unidos. El caso de una sociedad que se pretende democrtica y que da cabida a un candidato racista, que niega la informacin, que dice mentiras, que falsea los datos es muy complejo. En suma, un gran charlatn, un gran bufn que pas de ser una figura de segundo orden en la televisin y un magnate bastante cuestionado a convertirse en el hombre ms poderoso del planeta.Hace un tiempo escrib un artculo sobre una novela de Sinclair Lewis, Esto no podra pasar ac. La novela trata de un poltico norteamericano conservador, mesinico, que imitando los liderazgos de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial presenta una agenda muy atractiva para el norteamericano descontento. Mucha gente liberal dice en la novela que ese candidato no puede triunfar en los Estados Unidos, que la democracia es muy fuerte. Luego, en la novela, las personas que votaron por el acaban decepcionadas porque, una vez que se instaura un gobierno autoritario, se pasa a una dictadura. Hasta las personas que lo respaldaron terminan arrestadas. Es entonces un esquema de lo que podra pasar en los Estados Unidos. Pero los presidentes no leen novelas y, por lo visto, la realidad tampoco las lee lo suficiente para estar advertida de lo que puede pasar.El populismo es un fermento que est latente en todos los pueblos. Hay una pulsin nacionalista que muchas veces parece la ltima respuesta ante una circunstancia desagradable. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, en Inglaterra con el Brexit, en Catalua el separatismo ha aumentado con la crisis. El doctor Johnson deca: el nacionalismo es el ltimo refugio de los canallas. O sea, la ltima oportunidad de encontrar una raz vlida para una realidad adversa. Esto seguir teniendo brotes en todo el mundo. El fascismo italiano fue nacionalista, el nacional socialismo alemn tambin. No es un invento norteamericano. Creo que el gran problema de la clase poltica y de los medios fue la incapacidad de analizar el autntico descontento de mucha gente en los Estados Unidos y, tambin, el agotamiento de un modelo poltico. Esto fue lo que hizo igualmente posible que una candidata tan deficiente como Hillary Clinton, miembro de un sistema totalmente obsoleto y cuestionable, se presentara como una alternativa a Donald Trump. Claramente no lo era.S, en Mxico est habiendo una reaccin para potenciar a un candidato que sea el anti Trump. Se trata de Andrs Manuel Lpez Obrador, el candidato de la izquierda. Obrador se mantuvo vigente por muchas razones. En dos ocasiones compiti por la presidencia. En la primera fue objeto de todo tipo de triquiuelas y qued como un candidato que haba perdido a la mala. Desde entonces no ha dejado de luchar. Parte de su proyecto poltico tiene que ver con el nacionalismo que el gobierno del actual presidente Pea Nieto ha minado mucho. Las reformas que ha habido en Mxico apuntaron todas hacia la famosa globalizacin. El Primero de enero de 1994, el Ejercito zapatista se levant en armas para protestar por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad. Ellos decan: esto est vendiendo a Mxico en un momento en que los pueblos originarios no hemos recibido ningn beneficio del llamado desarrollo. Esa fue, en el 94, una llamada de atencin muy importante. Desde entonces, los distintos gobiernos no han hecho sino articular una poltica dependiente de los Estados Unidos. Recientemente hubo una reforma energtica que permite que se hagan inversiones de hasta el 100% por 100% con capital extranjero en aguas profundas para explotar petrleo. Se trata de la venta del patrimonio nacional. Un gobierno que no ha tenido una actitud de defensa a la soberana es ahora desafiado por Lpez Obrador, un candidato fuerte, carismtico, que ahora recibe el impulso de los Estados Unidos. Parece ser la persona que podra enfrentar con ms congruencia el proyecto imperialista norteamericano. El nacionalismo de Lpez Obrador adquiere combustible. A los mexicanos nos preocupa que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos, pero nos preocupa mucho ms que Pea Nieto sea el de Mxico.-Es claramente Trump quien fija la agenda y Mxico no ha podido tener una agenda paralela. La respuesta mexicana ha sido muy blanda hacia los Estados Unidos y ha sido totalmente indiferente hacia Amrica Latina. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos.Si vemos los ltimos foros que se llevaron a cabo en Amrica Latina la participacin mexicana ha sido muy escasa, o no asisti. No tenemos una verdadera poltica hemisfrica con Amrica Latina. Claro, ahora que estamos en un gran problema no hay un respaldo de la comunidad latinoamericana ni una unidad respecto a Trump, ni puede haberla. El problema es que Mxico tiene con respecto a los Estados Unidos una psicologa de hermano menor. Visualizamos al presidente de los Estados Unidos como al hermano mayor, impositivo, cruel, poderoso, arbitrario, pero que nos puede hacer algunos favores porque, al fin de cuentas, se puede considerar que nosotros somos su consentido, su favorito, su protegido. Esa ha sido desde siempre la estrategia de Mxico ante los Estados Unidos: jugar la carta del favorito por tener una frontera muy grande y por ser el pas con el que tenemos ms comercio. La frontera entre Mxico y los Estados Unidos es la ms cruzada del mundo, ya sea con cruces legales o ilegales. En esta situacin consideramos que Estados Unidos nos va a favorecer con algn tipo de privilegio. Por eso la poltica ha sido muy blandengue, ha sido una poltica que no puso las cartas sobre el asunto. Esto es muy grave porque desde hace dcadas tenemos los mismos problemas. Barack Obama fue la cara sonriente de una poltica muy similar a la de Donald Trump. Obama rompi records de deportaciones, ms de tres millones de mexicanos regresaron ac. En Medio Oriente Obama rompi records de ataques con drones, hubo muerte de poblacin civil. En suma, no ha sido un presidente al que hayamos podido considerar como un socio de Mxico. La situacin es esquizofrnica. Los trabajos para los mexicanos estn disponibles. En cualquier restaurante de los Estados Unidos las cocinas estn llenas de mexicanos. Son ellos quienes lavan todos los platos del imperio. En esta situacin en la que se necesitan tantos trabajos de mexicanos no se ha podido regularizar la inmigracin. Eso algo gravsimo. Los mexicanos tienen que atravesar un autntico safari en la frontera y sobrevivir de milagro para luego llegar a los trabajos que de cualquier forma estn disponibles. Esta situacin lleva ya 30 aos. Mxico no ha tenido una verdadera poltica hacia los Estados Unidos.Las crisis son oportunidades. A mi me parece maravillosa la marcha de un milln de mujeres en Washington despus del triunfo de Trump, pero esa marcha tambin hubiese podido llevarse a cabo si ganaba Hillary Clinton porque los problemas que se denunciaban all nadie los resolvi hasta ahora. Trump tiene este efecto revulsivo que hace que mucha gente se implique por primera vez. Si Hillary hubiese ganado, para muchos habra sido como podemos dormir en paz, la democracia ha triunfado, la democracia se impuso. Pero es una democracia muy fallida y una razn cuestionable. Entonces, este efecto revulsivo es importante dentro de los Estados Unidos. Y a los mexicanos nos debe servir tambin para recapacitar, para reformular nuestra poltica y buscar alternativas a la dependencia que tenemos: el 85% de nuestro comercio lo hacemos con los Estados Unidos. En los aos 80 Mxico lleg a ser el cuarto productor mundial de petrleo. Hoy importamos de los Estados Unidos el 60% de nuestras gasolina. Y tenemos reservas comprobadas para cinco das. Si Estados Unidos cerrara el suministro de gasolina en diez das el pas quedara paralizado. Ese es el nivel de nuestra dependencia. Esto debe llevarnos a pensar en otro tipo de alternativas. Lo que no me parece bien es que esto nos conduzca a exonerar las responsabilidades internas y que, de all, Donald Trump se convirtiera en el aliado ms paradjico de Pea Nieto al hacer de nuestro presidente la vctima del continente, el hombre que quiso y no pudo del todo defender la soberana mexicana.Ese ha sido uno de nuestros grandes rezagos. Mxico siempre ha tenido esta visin hacia el norte. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial, cuando alguien dice voy a la frontera, se refiere al norte. No existe la frontera sur, aunque la tengamos. La obsesin mexicana es mirar al norte. Nuestra cultura ha sido lo suficientemente fuerte para viajar a los Estados Unidos sin perder tradiciones, para transformar las costumbres, la comida, los valores de muchas comunidades al interior de Estados Unidos. Fuimos fuertes como para no perder nosotros una identidad. Pero, al mismo tiempo, no hemos tenido una poltica latinoamericana fuerte. Hubo momentos en que la mayora de los pases latinoamericanos todos rompieron relaciones diplomticas con Cuba, nosotros en Mxico no, mantuvimos con Cuba una relacin estratgica muy importante. Creo que cuando el levantamiento zapatista dijo estamos entregndonos a los Estados Unidos, de hecho tocaban una fibra mucho ms fuerte de la que se pudo ver en ese momento.La percepcin de ciertos norteamericanos respecto a Mxico es muy curiosa. Recuerdo que en los aos 60 haba botones hippies en San Francisco que decan: God is alive and well and living in Mexico City. Dios est sano y salvo y viviendo en la ciudad de Mxico. Esto era paradjico porque nuestra comunidad de entonces era bastante convencional, por no decir represiva, pero los hippies encontraban aqu la posibilidad de vivir tranquilamente. Aqu vino la generacin beat, Kerouac escribi aqu su famosa novela En el Camino, William Burroughs vivi en Mxico, mat a su esposa y sali sin ningn problema. A Burroughs le pareci que la justicia mexicana era maravillosamente sobornable. Mxico era como la reserva de los excesos norteamericanos. El norteamericano que viene a Mxico es un fugitivo o un exiliado o alguien que est a disgusto con un estado de cosas que hay en su pas y que piensa comportarse en Mxico de distinto modo. Este pas le da la oportunidad. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con ese tipo de norteamericanos. Pero es una relacin compleja porque los mexicanos estamos perfectamente conscientes del papel que Estados Unidos ha jugado para nosotros. El presidente Porfirio Daz sola decir pobre de Mxico. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Siempre hemos pensado que es el enemigo a vencer y a la vez el socio con el que debemos congraciarnos.Tengo la impresin de que somos los brbaros de una nueva poca. Algo est comenzando, hay un fin de ciclo, nuevas tecnologas, nuevas dependencias, nuevas adicciones, nuevos miedos, nuevas ilusiones. Todo esto configura un paradigma que todava no acabamos de descifrar. Tenemos recursos e instrumentos que todava no sabemos cmo usar. No es casual que la palabra de 2016 haya sido post verdad. Estamos apenas aprendiendo nuevos protocolos. En este mundo de espejismos tendremos que encontrar nuevos recursos, nuevas estrategias para recuperar la verdad. Sin ella no podremos vivir.Fuente: http://www.pagina12.com.ar/19724-somos-los-barbaros-de-una-nueva-epoca