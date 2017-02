Comanchera

El diario

Imagen del westernComanchera. EFE

A veces un par de frases en una pelcula golpean ms que sesudos discursos, cuadros de datos o grficos ilustrativos. La interesante pelcula citada en el ttulo proporciona algunas de ellas.

No es mi intencin caer en eso que antes llambamos "destripar" y ahora hacer un spoiler. (Como escriba Alex Grijelmo hace meses, "sorprende que el anglicismo llegue ahora, despus de tantos aos en los que siempre hubo idiotas que nos contaban el final"). Pero me perdonarn que destaque un par de aspectos que no creo que resten ningn inters para aquellos que quizs no han visto todava la pelcula.

El primero es una frase demoledora (cito de memoria por lo que me perdonarn los guionistas la falta de literalidad): "He vivido pobre toda mi vida. Igual que mis padres y los padres de mis padres. La pobreza es una enfermedad que pasa de padres a hijos sin remedio ni curacin". Un puetazo directo a los cerebros biempensantes, a los estmagos satisfechos. Y una realidad irrefutable.

A veces he comparado el sistema capitalista con el juego del Monopoly. Pero, coincidiendo con la cita anterior, de forma que cada jugador empieza la partida como termin su padre la anterior. Irremediablemente, quienes ganaron al principio ganarn cada vez ms; quienes perdieron inicialmente estn condenados a pagar y pagar sin esperanza, sin ilusin alguna.

Una vez entre un milln, quizs una buena suerte excepcional sonra a un jugador o la mala acompae gravemente a otro. Los "monopolistas" se apresurarn a destacar el primer caso como una demostracin de que cualquier persona puede llegar donde se proponga, que el sistema premia a los trabajadores con iniciativa. Y se reafirmarn en que los pobres lo son por ser vagos carentes de empuje.

Todos sabemos que, desgraciadamente, la realidad es cada vez ms prxima a la comanchera que a la que nos quieren vender los "monopolistas". El sistema est montado de forma que los ricos sean cada vez ms ricos, los pobres cada vez ms pobres.

En los aos dulces de la socialdemocracia, en el siglo pasado, el Estado de Bienestar introdujo una pequea batera de medidas compensatorias que favorecan algo a los dbiles y penalizaban un poquito a los ms adinerados. Por ejemplo, la educacin universal, pblica y gratuita era un potente instrumento en favor de la igualdad.

La educacin universitaria pas de ser un privilegio de las clases dominantes a un nivel accesible para amplias capas de la poblacin. Como escriba hace poco mi colega en la UNED, Miguel Requena, "todo esto no quiere decir que ya no exista desigualdad de oportunidades educativas vinculada a la clase de la que se procede, pues un 63 % de los hijos de profesionales o directivos lograron un ttulo universitario frente a solo un 26 % de los hijos de trabajadores. Ni tampoco que las perspectivas de movilidad se hayan desvinculado del origen social, ya que en igualdad de condiciones educativas los hijos de los profesionales y directivos tienen 2,8 veces ms probabilidades de llegar a ser profesionales y directivos que los hijos de trabajadores y 1,4 veces ms que los hijos de las clases intermedias".

Por otra parte, quienes ms ganaban tributaban a elevados tipos marginales en el IRPF y los patrimonios ms elevados tambin tenan su impuesto. Y el gravamen de las herencias reduca esa desigualdad al principio de cada partida que antes se reflejaba.

En las ltimas dcadas el retroceso ha sido y sigue siendo brutal. Los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones desaparecen. Los marginales de la imposicin sobre la renta se reducen y, sobre todo, las rentas y patrimonios financieros quedan libres de impuestos. El Estado de Bienestar se desmantela paulatinamente y los gestores pblicos neoliberales (cmo consiguieron hacer creer que gestionan mejor?!) propician su deterioro creciente. El trasvase de fondos pblicos hacia el negocio privado en educacin, en sanidad y en los servicios pblicos en general es de los mayores escndalos de los ltimos tiempos que parece poder realizarse con total impunidad y el beneplcito de muchos electores.

El sistema se ha quitado la careta. Acabo de leer a El Roto: "Cuando las elecciones fueron una cuestin de dinero, los millonarios tomaron el poder". Y ha sido muy citada aquella afirmacin del millonario Warren Buffet: "La lucha de clases sigue existiendo, pero la ma va ganando".

Y en ese proceso, el sistema financiero ha asumido sin recato el papel protagonista. Ya he escrito ms veces en estas pginas escandalizado por los descarados expolios a travs artimaas como las primas de riesgo y las agencias de calificacin, la opacidad financiera y los parasos fiscales, la inmunidad fiscal del capital financiero, la sumisin de los poderes democrticos a las imposiciones de los grandes conglomerados, el mito de la independencia de los Bancos Centrales que solo pueden prestar a los gobiernos a travs del peaje de la banca privada

Comanchera es un alegato descarnado en esa misma direccin. Toda la ciudadana de la Amrica profunda, s, esa que vota a Trump, vive atrapada en las deudas a los bancos que se convierten en la losa que hace todava ms irremediable la cita que se recoga ms arriba. Y esa ciudadana es consciente de ello y lo vive con la resignacin que da la conciencia de la impotencia. Por eso, los Robin Hood (aprovecho la referencia para reivindicar de nuevo que implantemos de una vez el impuesto sobre transacciones financieras) han tenido siempre simpatas a lo largo de la historia. Por eso el refranero (y una reciente pelcula espaola, ya que vamos hoy de cinfilos) otorga cien aos de perdn a quien roba al ladrn.

Podra citar un par de detalles de la pelcula para subrayar lo que acaba de escribirse. Pero no caer en la tentacin, no vaya a ser que destripe ms de la cuenta.

Por ello, necesitamos una banca pblica. Al menos un poco de banca pblica. Y tenemos una ocasin inmejorable con Bankia y BMN. Ya hemos puesto 31.000 millones de fondos colectivos en ellas, ya estn nacionalizadas. Es el momento de evitar su privatizacin. No podemos regalrselas al sistema privado. Bastante han recibido ya de rescates y avales. Paremos la venta de Bankia y BMN.

Es la ocasin de disponer de una banca pblica que de un ejemplo de tica, de gestin social y de compromiso con las necesidades de la ciudadana, no de unos pocos.

No defender, en plan "comanchero", que robemos a los bancos. Pero no podemos seguir tolerando que nos roben a todos nosotros. Condicin necesaria, aunque no suficiente, para erradicar esa gravsima enfermedad de nuestra sociedad que es la pobreza.

Juan A. Gimeno, Economistas sin fronteras.



Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/Comancheria_6_611098917.html