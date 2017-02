100 das y pocos avances

No me refiero a Francia ni a Napolen, cuando comenz el perodo conocido como los Cent-Jours, al regresar Bonaparte a Pars desde su exilio en Elba, dando comienzo a la segunda restauracin de Luis XVIII como rey de Francia, poniendo fin a las Guerras Napolenicas y al Imperio. Me refiero a los primeros 100 das desde que el Partido Popular volviera a acceder al Gobierno, sin haberse ido, con la ayuda de Ciudadanos y la abstencin del Partido Socialista Obrero Espaol. Parece que han pasado 100 aos. Son tiempos de balance y como en la feria, cada uno lo cuenta segn le ha ido.

Dos sondeos de La Razn y ABC , confirman que los primeros 100 das de Ejecutivo Rajoy le disparan en intencin de voto. En ambos caen PSOE y Podemos, en relacin a sus resultados del 26-J aunque los socialistas recuperan msculo tras la dimisin de Pedro Snchez, y Ciudadanos se mantiene prcticamente igual. Los xitos para el PP, sus socios estancados; mal negocio.

El PSOE tambin ha hecho su balance de los 100 das en la oposicin, que ms parece en ocasiones que es aliado. Segn su valoracin, ms de 15 millones de personas se han beneficiado por la oposicin til que han llevado a cabo y que les ha permitido mejorar sus derechos econmicos, sociales y civiles. La subida del SMI que beneficia a ms de 600.000 trabajadores. La desaparicin de la revlida que va a beneficiar a ms de 2,5 millones de estudiantes. El acuerdo sobre clusulas suelo que permitir que ms de 3,3 millones de hipotecados reciban lo que se les cobr de manera injusta. La puesta en marcha del bono social que impedir que ms de 6 millones de personas se queden sin suministro de energa. La tramitacin parlamentaria del Ingreso Mnimo que favorecer si se aprueba a ms 700.000 hogares sin ingresos. Si esto es as, cabra calcular lo que hubiese sido si hubieran estado en el Gobierno; aunque las encuestas siguen dndole muy por debajo de sus resultados en el 26-J.

Para la plataforma Poltika.org , las cosas son de otra forma. La labor del Gobierno en sus primeros 100 das es insuficiente en materia de pobreza y desigualdad y considera que es necesario que se realice un giro inmediato para que se garanticen los derechos de las personas, especialmente, las ms vulnerables, que siguen vindose perjudicados.

El anlisis de Poltika, lo desarrolla en el documento 100 das de Gobierno: pasos positivos pero insuficientes para luchar contra la pobreza y la desigualdad , centrndose en 11 materias en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El resultado es que en estos 100 das se podan haber adoptado grandes medidas polticas, a la altura de los retos nacionales e internacionales que Espaa y el mundo afrontan y que repercutieran en el cambio real en la vida de las personas, pero no lo han hecho.

Pasos insuficientes para acabar con la pobreza energtica y el cambio climtico. El informe considera que el bono social aprobado no soluciona el drama de las 5 millones de personas afectadas por la pobreza energtica. Entienden que hay que derogar el impuesto al sol, as como que la Ley de Cambio Climtico y Transicin energtica, para prescindir carbn y el petrleo en el 2050. Espaa es uno de los pases europeos ms afectados por el cambio climtico y a estas alturas, no vale cualquier ley a modo de lavado de cara. Debe plantear un cambio real en el modelo de produccin y consumo, con reformas en sectores claves como la energa, el transporte o la agricultura. Rajoy sigue manteniendo la teora de su primo el cientfico sobre esta materia.

El gobierno ha ignorado la Cooperacin para el desarrollo. En conclusin, es fundamental que el Gobierno ponga en marcha las iniciativas sobre Cooperacin aprobadas por el Parlamento, cumpliendo con los compromisos internacionales, de forma prioritaria, aumentar, para 2017, los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), llegando como mnimo a un 0,24% Renta Nacional Bruta (RNB) para poder alcanzar el 0,4% en 2020.

El Gobierno tambin ha olvidado a las personas refugiadas. Espaa slo ha acogido al 6% de los ms de 17.000 refugiados que el Gobierno se comprometi a acoger, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Los principales grupos de la oposicin presentaron una Proposicin No de Ley que demanda un aumento de los fondos en ayuda humanitaria y un compromiso con los Derechos Humanos en la frontera sur del pas. El Gobierno no lo tiene en cuenta como otras tantas cosas.

El Sistema educativo sigue paralizado al no derogarse la LOMCE y no llegar a un pacto social con la comunidad educativa y la sociedad civil. Esta situacin muestra el fracaso del Gobierno en esta materia. En estos primeros 100 das no ha habido ningn anuncio ni iniciativa para revertir los recortes en educacin, que suman ms de 8.000 millones de euros desde 2009. Es necesario que se incremente el presupuesto de esta partida, hasta alcanzar el 7% del PIB, desde el 4,3% actual.

Los avances llevados a cabo en materia de fiscalidad son muy escasos y claramente insuficientes, por lo que el Gobierno necesita mejorar e impulsar un plan de lucha contra el fraude, puesto que lo que hay no es insuficiente y cada ao seguimos pagando entre 800 y 1.000 euros en impuestos por el fraude cometido. Rajoy desoye las iniciativas propuestas por el Parlamento para luchar contra los parasos fiscales; prefiere seguir favoreciendo el fraude.

Aunque ha habido pequeos avances en materia de igualdad de gnero, el trabajo iniciado en esta legislatura necesita mejorar. Se ha ampliado la baja de paternidad a cuatro semanas, se ha llegado al acuerdo para un Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero, aunque sin explicar el presupuesto que se destinar para combatir la violencia machista, despus de haberse reducido un 25% entre 2010 y 2016. Para que se produzca una autntica igualdad entre hombres y mujeres, hay que establecer medidas de conciliacin y contra la violencia y el #terrorismomachista de forma decisiva.

En relacin con la infancia, Poltika observa que se han producido pocos avances, dejando en el aire ms palabras que medidas. El Gobierno ha asumido diversos compromisos en sede parlamentaria, a travs de intervenciones y comparecencias, que siguen sin cumplirse. No ha presentado, como debera, una Ley de prevencin del consumo de alcohol para menores ni un Plan de convivencia escolar ni modificacin de la Ley de familias numerosas, que son necesarias.

En materia de Proteccin social, el informe de Poltika, valora positiva la propuesta de establecer una renta mnima de 426 euros para las personas sin recursos, pero lo ve insuficiente. Debe garantizarse ingresos dignos al 22,1% de la poblacin que en 2015 viva en riesgo de pobreza. Es necesario blindar los Derechos Fundamentales y sociales en la Constitucin. Tanto el Gobierno como el Parlamento necesitan implicarse ms en Proteccin Social con polticas para combatir la pobreza y reducir la desigualdad.

Poltika entiende que la subida del Salario Mnimo Interprofesional debe ir acompaada de subidas progresivas para alcanzar los 800 euros en 2018 y los 1.000 euros netos en 2020. En este sentido hay que recordar que el SMI de Espaa es 173 euros inferior a la media de la zona euro, 8 ms elevado de toda la UE y 10 en trminos de valor adquisitivo ( datos Eurostat, 2 febrero ). Se necesitan medias que garanticen salarios dignos, reduzcan las diferencias salariales y eliminen la brecha salarial de gnero.

En el rea de Sanidad, Poltika denuncia que el Gobierno ha mantenido la defensa a ultranza del modelo de exclusin sanitaria impuesto en 2012, algo que califica de decepcionante. Esta medida supuso el retiro de 870.000 tarjetas sanitarias y desde 2014, se han documentado 2.500 personas privadas del derecho a recibir asistencia mdica. Por esto y alguna cosa ms, los ltimos 100 das han sido decepcionantes.

El anlisis revela que se han olvidado cambios muy relevantes y que se convierten en 5 retos polticos que Poltika comienza a vigilar: Un compromiso decidido y real, con reflejo presupuestario, por la poltica pblica de cooperacin para el desarrollo, hasta alcanzar el 0,24% RNB. Un plan de choque contra la evasin y elusin fiscales. Cumplir con los compromisos de acogida de las ms de 17.000 personas refugiadas. La recuperacin del sistema universal de acceso a la salud. La apertura de un proceso de dilogo educativo para crear la Nueva Ley de Educacin, con la participacin real y efectiva de toda la comunidad educativa y la sociedad civil.

100 das de Gobierno y alguna canallada. Las pensiones perdern 7 puntos de poder adquisitivo hasta 2020 . Las cuentas de la Seguridad Social seguirn en nmeros rojos hasta principios de la prxima dcada, lo que, de acuerdo con la reforma introducida por el Gobierno de Rajoy, las pensiones slo podrn subir durante ese tiempo el mnimo previsto, el 0,25% (como ha venido sucediendo en los ltimos aos). Pero en ese tiempo la inflacin seguir subiendo, lo que supone condenar a los pensionista a que sus ingresos pierdan poder adquisitivo. De otra parte, la reforma laboral de Rajoy, que despus de cinco aos pretende mantener, nos ha dejado Ms pobreza y ms desigualdad , junto con ms temporalidad, menos desempleados protegidos, ms jornadas a tiempo parcial, y ms paro de larga duracin. #vergenzasdeEspaa

Junto con Poltika estaremos pendientes de las polticas del Gobierno los prximos 100 das, mientras, si puede ser, que caiga, o por el efecto de una oposicin decente o por la presin ciudadana.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.