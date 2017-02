La paz, slo con cambios profundos

El hermano pueblo colombiano, sectores sociales y comunidades indgenas-afrodescendientes en resistencia, han estado pronuncindose por la paz, con la movilizacin y la determinacin firme de avanzar hacia cambios bsicos institucionales y estructurales que requiere Colombia. Para materializar esta decisin, se construye una amplsima red de organizaciones que constituya una poderosa corriente de opinin democrtica por una trasformacin de fondo del pas, sustentada desde este referente amplio donde confluyan y se sinteticen los intereses de las mayoras nacionales. Se avanza, a contracorriente, en una batalla poltica por la verdad y la justicia, a partir de una nocin de paz ligada, a su vez, a la nocin de cambios, por lo que es un contrasentido la idea de que la paz comprende nicamente lo acordado en La Habana o, ms an, la concepcin subyacente del gobierno sobre una paz que no afecta en nada la naturaleza terrorista de Estado, el modelo socioeconmico y las estructuras paramilitares que condujeron a la cruenta confrontacin armada.

Con toda razn, sectores representativos de la Iglesia colombiana han denunciado recientemente el asesinato alevoso de lderes sociales y personas que forman parte de movimientos polticos independientes; cuestionado enrgicamente el reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan sbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las FARC en su proceso de desmovilizacin e implementacin de los acuerdos logrados en La Habana; destacan las violencias atroces contra los reclamantes de tierras de las que fueron despojadas las comunidades en forma fraudulenta y criminal; sealan el control blico de las tierras vinculadas con el fenmeno de las rutas del narcotrfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilcitos y apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalas y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotacin de la minera ilegal, la extraccin de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos, y el arrasamiento del ecosistema . Ante tales hechos, interrogan incisivamente: Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? Hay simpata estatal con estas formas ilcitas de dominio y manipulacin de unos territorios de ancestrales dueos que el Estado no admite como poseedores legtimos? [monseor Hugo A Torres Marn. Caritas Diocesana, 3 de febrero de 2017].

La dinmica de participacin de la sociedad en los dilogos intenta llegar tambin a las mayoras no organizadas, que no son escuchadas ni tomadas en cuenta en las decisiones sobre el rumbo de ese pas, y que se encuentran en este estado no por obra del azar, sino como resultado de las polticas del rgimen dominante. La minora, que por dcadas ha mandado en Colombia, es reacia al cambio y solamente con la presin de la sociedad y los pueblos indgenas y afrodescendientes se mover para que deje de considerar a estas voces como una recomendacin que no la obliga . Valen ms expresiones de la democracia en la calle y en los territorios que en el parlamento, porque es la fuerza del pueblo movilizado la que vuelve vinculantes sus propuestas de transformacin, y la que hace que las clases dominantes lo tengan en cuenta como sujeto indispensable a la hora de tomar decisiones que marcan el destino y la paz de Colombia. Los acuerdos firmados entre las FARC-EP, importantes en el camino de la paz, deben ser examinados como un proceso entre el gobierno y esa insurgencia, pero la construccin de la paz sobrepasa esta negociacin, porque es una tarea de toda la sociedad, de la nacin colombiana, de los pueblos y sectores que integran esa entidad nacional multitnica y multicultural; es responsabilidad de un frente amplio, slido y unitario de organizaciones que incluya las mltiples agendas locales, regionales y nacionales, con prcticas explcitas de intervencin y poder popular, de voluntad poltica, movilizacin social y defensa de la soberana, como tarea de todos y todas, y no slo de una clase poltica que ha sumido al pas en una guerra de dcadas.

A partir de estas consideraciones, saludamos los esfuerzos por lograr la paz en el dilogo que tiene lugar en Ecuador, entre el gobierno colombiano y el Ejrcito de Liberacin Nacional [ELN], en el que se insiste en que la participacin de la sociedad y los pueblos ser en funcin de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz. Acorde con lo que plantea el colega Santos Alonso Beltrn, la naturaleza de esta organizacin armada, su modelo de relacionamiento social y el momento poltico y militar que vive esta guerrilla, obligan a pensar un esquema de trabajo diferente y alternativo que conduzca a un proceso de negociacin exitoso, que a la vez sume al iniciado con FARC-EP. [ Las conversaciones de paz con el ELN: un modelo de negociacin diferente , revista Izquierda, nmero 57, septiembre de 2015]. Beltrn plantea que para el ELN una agenda que no incluya una discusin sobre mecanismos para la defensa efectiva de los derechos humanos, la justicia, la reparacin de las vctimas, la reforma de las fuerzas militares y la reconstruccin de la memoria es una agenda limitada. De la misma manera, esta organizacin ha insistido en discutir el reconocimiento efectivo de la participacin de las minoras, el rediseo de los mecanismos e instituciones de control y la resignificacin de los procesos democrticos. Adems, en materia econmica, el modelo, la poltica de explotacin de los recursos naturales y la relacin con los organismos econmicos multilaterales, han sido temas recurrentes en las demandas del ELN. Una agenda para el ELN es amplia y estructural .

Un proceso de paz en el que slo se desarma la insurgencia, mientras todas las estructuras presuntamente legales e institucionales continan cumpliendo la tarea de garantizar el sistema capitalista de explotacin y dominacin del pueblo, utilizando, al mismo tiempo, con ese propsito, a los agrupamientos clandestinos paramilitares-delincuencia organizada, no llevar ms que a la continuidad del terrorismo de Estado por otras vas.

