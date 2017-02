Recorrido histrico de los orgenes del Estado Islmico

La yihad: orgenes dentro del islam y su instalacin en Medio Oriente

Para comprender de qu se habla cuando mencionamos el concepto de yihad, es necesario hacer un breve repaso de las principales nociones sobre el islam que debemos tener en cuenta para la comprensin del tema aqu expuesto, y as poder explicar el regreso a escena del uso de la yihad.

El islam es una religin monotesta surgida en el ao 622, tras las revelaciones divinas que experiment el profeta Mahoma. La hgira refiere a la peregrinacin a la ciudad de La Meca, lugar sagrado del Islam, y es el hecho fundador de la religin.

Esta creencia religiosa posee muchas ramas, pero en la actualidad tres son sus principales: chismo, sunnismo y jariyismo. Hoy en da, la poblacin musulmana alcanza 1600 millones de seguidores, donde el sunnismo representa ms del 80%, el chismo cerca del 15% y el jariyismo apenas un 1%, aproximadamente.

La aparicin del Corn, libro sagrado del islam, present el conjunto de revelaciones que recibi Mahoma de Dios y pas a ser la fuente bsica de los musulmanes. De esta manera quedaron asentados los pilares fundamentales de la religin: la fe (el nico dios es Al), la oracin (cinco veces al da), la limosna (tributo a la colectividad), el ayuno (el ms importante es el del mes el Ramadn), y la peregrinacin (al menos una vez en la vida debe efectuarse). Lo aqu relevante, y a esto queremos llegar, es que aparece tambin el concepto de yihad, entendida como la guerra santa. Se puede hablar de dos tipos de yihad, una guerra contra el enemigo externo del islam o tambin una guerra interna que refiere a la lucha mstica y espiritual contra uno mismo.

Dentro del islam, las distintas ramas basan sus principales diferencias en la interpretacin del Corn. Es as como el wahabismo, que explicaremos a continuacin, interpreta a la yihad como un sexto pilar.

El wahabismo surge como una corriente religiosa dentro del sunnismo en el siglo XVIII, de la mano del reformador religioso Muhammed Ibn Abd al-Wahhab quien preconizaba la aplicacin ms estricta posible de la ley musulmana, con el nico fin de reformar el islam. En la actualidad est totalmente ligada a la Casa de Sad, dinasta imperante en Arabia Saudita desde su creacin como tal en 1932, donde se gobierna bajo la doctrina del wahabismo.

Luego de este breve repaso por los orgenes del islam, volvemos a situarnos en los sucesos del presente. La creacin del Estado Islmico es de procedencia wahabita, donde se pretende instalar la sharia (ley musulmana). Para lograr este objetivo se pone en prctica la yihad.

La yihad tuvo fuertes presencias a lo largo del tiempo, pero la ms recordada es la que refiere a la agrupacin al-Qaeda y su vinculacin con el atentado a las torres gemelas de Nueva York, en el ao 2001..

Desde Sykes-Picot hasta la Revolucin Iran

Para poder comprender los sucesos polticos y frecuentes conflictos blicos que azotan a Medio Oriente, es necesario partir desde este acuerdo, firmado hace ya ms de un siglo.

El acuerdo fue el resultado de la derrota del Imperio Turco-Otomano en la primera guerra mundial. Sykes-Picot dividi las zonas de influencias entre Gran Bretaa y Francia, y dio forma a la actual regin de Medio Oriente. Adems se firmaron Mandatos sobre distintos pases, en su mayora caducados luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo ms relevante de estos acuerdos es que marcaron el principio del an existente conflicto entre palestinos y judos, estos ltimos con un Estado propio desde 1948.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos qued como lder de influencia en la zona desplazando de ese lugar a Gran Bretaa.

Uno de los primeros movimientos intervencionistas en Medio Oriente que efecto Estados Unidos fue en 1953 en Irn. Con la ayuda del Reino Unido, la CIA orquest un golpe de Estado al que denominaron Operacin Ajax . El objetivo cumplido fue derrocar al Primer Ministro Mohammed Mosaddeq, quien llevaba adelante un gobierno de corte popular. Consumado el golpe, las fuerzas de Occidente otorgaron nuevamente todo el poder al Sha (Emperador) Mohammed Reza Pahlev.

El gobierno monrquico continu al frente pero arrastrando numerosas protestas sociales con el correr de los aos hasta que finalmente en 1979 tuvo lugar la cada del Sha dando entrada al comienzo de la Revolucin Islmica. El nuevo gobierno fue liderado por el Ayatol Jomeini, agrupando diversas facciones detrs del clero chita que pas a gobernar el pas. La nueva conduccin defina al islam como la primera ideologa de pensamiento social que reconoce a la masa ciudadana como base fundamental .

Las relaciones diplomticas entre Irn y los Estados Unidos quedaron marcadas a partir de aquel momento, convirtiendo al gobierno revolucionario en un oponente de Occidente. Para ese momento, EE.UU. ya contaba con su aliado estratgico de la regin: Israel.

Saddam Hussein (I)

Como respuesta a la formacin de la Repblica Islmica de Irn de 1979, en el mismo ao Saddam Hussein, representante del nacionalismo rabe con el partido del Baaz, fue apoyado por los Estados Unidos para quedarse con la presidencia en Irak. Una vez en el poder, la guerra con su vecino, Irn, pareca inevitable. La salida blica fue encabezada por Irak mientras la financiaba Occidente, y comenz en el ao 80, llegando a su finalizacin a fines de la misma dcada.

Este conflicto es la muestra del manejo estratgico sobre la zona, proveniente desde Washington. El gobierno estadounidense apoy a la burguesa sunnita dentro de Irak, al mando de Saddam, como tambin dio sostn a la burguesa chita iran, buscando acabar con el gobierno de las shoras (Consejos de Obreros y Soldados de la Revolucin) dentro de Irn.

La guerra no tuvo un claro ganador, pero luego de ocho aos de combates ambos pases terminaron con una dbil estructura econmica a causa de la beligerancia. Tanto el gobierno sunnita de Saddam, como la revolucin chita de Irn, transitaron su primera dcada al mando con serias complicaciones econmicas y sociales. El mximo beneficiado del conflicto fue Washington, que observaba cmo ambos pases disminuan sus fuerzas entre s, lo cual le dara mayor espacio para nuevas intervenciones.

Una vez finalizados los enfrentamientos con orgenes en rivalidades persas-rabes, Saddam Hussein pas a formar la larga lista negra de Washington.

Saddam Hussein (II)

Con la guerra con Irn finalizada, Saddam Hussein busc nuevos horizontes para la expansin y as fue que en 1990 decidi la invasin al pas vecino de Kuwait. Con la excusa de conflictos econmicos por pozos petroleros las fuerzas lideradas por el representante del Baaz en Irak, tomaron la iniciativa en Agosto de 1990, que concluyeron con la derrota del Emir Yaber III.

De esta manera, como mencionamos anteriormente, Hussein pas a ser un nuevo enemigo del bloque occidental. La ONU, con Estados Unidos a la cabeza, desaprob por completo el movimiento militar hecho por Irak y se comenz a organizar una intervencin que culminara con la conocida Guerra del Golfo.

Asimismo se la lanza la Operacin tormenta del desierto por parte de la ONU, la coalicin liderada por Estados Unidos cumpli sus objetivos en menos de una semana, sin embargo, no decidieron derrocar a Saddam.

Desde el comienzo de las hostilidades las Naciones Unidas se encargaron de sancionar econmicamente al pas liderado por Hussein, se calcula que se tuvo que pagar 75 billones de dlares a Kuwait por daos , lo cual marcara el destino del conflicto: una prolongacin de las incompatibilidades polticas hasta la definitiva invasin por parte del ex Presidente Bush, en el ao 2003. La decisin de no terminar con el rgimen de Hussein, dej va libre para poder reprimir todo intento de sublevacin interna que present la dcada de los 90.

Pero una vez intervenido el pas en el 2003 y consumado el derrocamiento de Saddam Hussein, Irak no encontr la estabilidad poltica buscada. De hecho, el pas qued partido en tres zonas de influencia interna: al norte, la burguesa kurda, en el centro, la faccin sunnita, y al sur los chitas, ligados a los ayatols iranes.

Este escenario no se vio exento de intentos de levantamientos lo que fue generando un campo frtil para la aparicin de agrupaciones yihadistas, como el Estado Islmico.

Afganistn y Al-Qaeda

Debemos analizar el accionar estadounidense en el pas afgano para entender an ms la influencia que tuvo Occidente en la reaparicin del yihadismo. Pondremos como punto de partida el ao 1978 con la Revolucin de Saur, la cual marca la implementacin de un gobierno de corte socialista en el pas por parte de la faccin marxista-leninista del Partido Democrtico Popular de Afganistn.

Lo ms relevante es que Estados Unidos aprovech aquella situacin para financiar un ejrcito que luchara contra el nuevo gobierno socialista, el cual ya contaba con el soporte econmico y militar proveniente desde la Unin Sovitica.

Entre 1990 y 1992, Estados Unidos invirti entre cuatro y cinco billones de dlares para ayudar a los muyahidn . Pero, Quines eran los muyahidn?

Ac observamos la clave de la cuestin, porque Estados Unidos comienza a financiar a una agrupacin poltico-militar con el nico fin de debilitar al bloque comunista, pero se trata de un tipo de faccin que hoy considera como terrorista. Cuando referimos a los muyahidn, hablamos de grupos que operan y surgen en Afganistn para combatir en nombre del islam haciendo uso de la denominada yihad, considerndola como una guerra santa.

Entonces, desde Occidente se hace una fuerte campaa de reclutamiento entre Afganistn y Pakistn con el fin de formar un ejrcito apto para combatir al gobierno comunista que dominaba. El aporte econmico no slo provino desde Occidente sino tambin de su mximo aliado del Golfo: Arabia Saudita. De esta manera, ya por 1979, comenz una cruel y larga guerra donde la yihad se hizo presente en la escena poltica y militar, pero esta vez financiada por Estados Unidos. Fue promovido el wahabismo como una teologa de liberacin del comunismo , dando lugar a la yihad afgana para luchar contra la URSS.

La guerra fue larga y en ningn momento los muyahidn pudieron tener pleno dominio del territorio. Las diferencias dentro de la faccin (recordemos: financiado por Estados Unidos) comenzaron a dar origen a nuevas oleadas islamitas y ms extremas, es el caso de los Talibn.

Adentrado el ao 1988, como producto del fuerte soporte econmico que continuaba llegando desde los Estados Unidos, comenz a tomar forma la agrupacin conocida como Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Mientras el conflicto tuvo como principal objetivo terminar con el gobierno pro-sovitico, Occidente utiliz las fuerzas yihadistas en su favor, como as tambin les dio sostn econmico y militar. Pero las cosas tomaron otro rumbo una vez debilitados los comunistas.

Luego de la retirada de las tropas soviticas en 1989, se extendi el conflicto para derrocar al Presidente comunista Najibul. Finalmente, esto ocurrira en 1992 cuando los muyahidines tomaron Kabul, capital afgana.

Si bien los muyahidines tomaron Kabul, otros territorios comenzaron a estar bajo dominio de seores de la guerra provenientes de las ex repblicas soviticas de Asia Central, referimos especialmente a Uzbekistn y Tayikistn. Pero, simultneamente, crecieron en fuerza y nmero los Talibn, alinendose con las tropas de Al-Qaeda, agrupacin que iniciaba a ser conocida mundialmente para ese entonces.

En 1994 los Talibn dominaban cada vez ms territorios a travs de la implementacin de la yihad para combatir. Por otro lado, pusieron en prctica la interpretacin ms estricta de la ley musulmana, la sharia: cerraron escuelas de nias, las mujeres no podan trabajar, prohibieron muchos deportes, ordenaron dejarse crecer las barbas a los hombres, entre otras ordenanzas. Este tipo de interpretacin es la que lleva a cabo el Califato del Estado Islmico en la actualidad. Ac podemos observar sus races ms cercanas, sin omitir la historia de la misma donde explicamos recientemente la fuerte influencia que tuvo Occidente para permitir la formacin de este tipo de facciones poltico-militares.

En 1996 los Talibn tomaron Kabul y su dominio poltico en el pas se extendi hasta la entrada en escena de Estados Unidos en 2001. Anteriormente, en 1998 ms precisamente, ocurrieron dos atentados a embajadas estadounidenses en tierra africana (Kenia y Tanzania) adjudicados por la agrupacin Al-Qaeda. El terreno ya anticipaba una nueva intervencin por parte de Occidente y como respuesta, la posible intensificacin de la yihad para defensa del territorio talibn.

El atentado a los Torres Gemelas de Nueva York, en el ao 2001, fue lo que provoc la decisin de movilizar las tropas estadounidenses hacia tierra afgana.

Asia Central

La regin de Asia Central tambin experiment un crecimiento del islam y de grupos yihadistas. Una vez desintegrada la Unin Sovitica, el islam refloreci en la zona.

Bajo dominio sovitico el islam permaneca oculto y slo se expresaba de manera clandestina. Pero con la llegada de la crisis poltica y la ruptura de la URSS, volvi a dominar la religin de aquellos pases y su expansin creci ao tras aos. Las cinco ex repblicas soviticas de la regin (Kazajistn, Kirguizistn, Tayikistn, Turkmenistn y Uzbekistn) comenzaron un proceso de re-islamizacin, que tambin fue adoptando doctrinas wahabitas.

11-S

Los atentados del 11 de Septiembre contra el Pentgono y el World Trade Center, adjudicados por Al-Qaeda, trajeron consigo la decisin del por entonces Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, de declaracin de guerra contra los Talibn y movilizar tropas hacia el pas afgano.

El 7 de Octubre del 2001, comenzaba la operacin contra los enemigos lejanos de la red de Al-Qaeda. Estados Unidos lideraba otra guerra ms, pero esta vez contra facciones que fueron creadas bajo su financiamiento y tutela con el nico fin de derrotar a sus enemigos soviticos de aquellos aos. Una vez ms el mundo presenci cmo los Estados Unidos crearon su propio enemigo. Movimientos semejantes ocurriran 10 aos despus con la aparicin del ISIS.

La destruccin del rgimen Talibn, con la entrada de las tropas estadounidenses, promovi la desaparicin del sentimiento de la yihad, contagiado por los Talibn, a la vez que la sharia no se reproduca con la intensidad que supo tener bajo conduccin Talibn. Pese a esto, el movimiento nunca desapareci del todo, quedaron pequeas clulas en las zonas del norte del pas dominando territorios con la yihad como su manifiesto de guerra.

Luego del accionar militar en Afganistn, vino la intervencin a Irak en el 2003 acusando al rgimen de Saddam Hussein de poseer armas de destruccin masiva y de cooperar con el terrorismo proveniente de la regin. El resultado fue el mismo: se impusieron las tropas lideradas por Estado Unidos terminando con el gobierno de Saddam.

Pero la fuerza y expansin que logr tomar el yihadismo de la mano de Al-Qaeda, no pudo frenarse por ms que se hayan derrocado distintos gobiernos. La red liderada por Bin Laden, el financiero carismtico, y Zawahiri, el idelogo , continu operando y adjudicndose atentados, mostrando que la yihad persista.

Primavera rabe

Los levantamientos populares en la regin de Medio Oriente, aclamando por la finalizacin de las monarquas gobernantes para dar entrada a sistemas democrticos, fueron los momentos claves, junto a la invasin de Irak en 2003, para la formacin de embriones de lo que se convertira en el Estado Islmico.

En el invierno de 2010-2011, comenzaron los sucesos que terminaran con las presidencias de Mubarak, Ben Ali y Saleh, en Egipto, Tnez y Yemen, respectivamente. El hecho desencadenante lo caus un joven desempleado, Mohamed Bouazizi, cuando decidi prenderse fuego a lo bonzo frente a la municipalidad de Sidi Bouzid en Tnez. Desde ese momento, el efecto contagio fue automtico y la regin entr en una inestabilidad poltica que creci da tras da. Con la Primavera rabe ya asentada en la regin, el mundo entero pareca apoyar estos movimientos.

En Libia, ante estos hechos, el oficialismo supo demostrar defensa militar hasta que la intervencin de la OTAN llev a una instalacin de tropas occidentales en el pas que concluy con la ejecucin de Mauamar el Gadafi. Si bien las masas movilizadas participaron fuertemente en la cada de Gadafi, la OTAN se apropi el control del poder poltico instalando gobiernos de transicin para terminar obteniendo un aliado del imperialismo en Trpoli. La tutela de Occidente en la regin, una vez ms, se hizo notar fuertemente.

Siria mostr, lo cual hasta hoy persiste, una fuerte resistencia ante la aparicin de estos movimientos democrticos. La guerra civil contina su andar, aunque ya podemos hablar de una guerra internacional por la intervencin de diversos pases. El conflicto deja ver 3 bandos principales: Ejrcito Sirio de Liberacin (ESL) apoyado por Estados Unidos, que pretende derrocar a Al Asad; Ejrcito sirio oficialista, que cuenta con el sostn de Rusia; y el ISIS.

Pero, podemos afirmar que la Primavera rabe realmente provoc un giro poltico en la regin? Seguramente no, de hecho la inestabilidad poltica es an mayor que la de antes. Al poco tiempo aparecieron las contrarrevoluciones apoyadas, financiadas e influenciadas por las potencias occidentales. Referimos al golpe de Estado en Egipto, en el ao 2013, donde fue derrocado Mohamed Morsi, quien fue el primer presidente democrtico en la historia del pas. Ante su derrocamiento, el poder fue tomado, nuevamente, por el Ejrcito con su general a la cabeza, Abdul Fatah al-Sisi, en una muestra neta de la reaparicin de EE.UU. con el fin de no permitir gobernar a un presidente con fundamentos islmicos y apoyado por los Hermanos Musulmanes. Sumado a esto, los gobiernos interinos en Tnez fueron una marca del desequilibrio poltico del pas.

Si bien la Primavera rabe logr derrocar distintas monarquas en la regin, la realidad es que la democracia nunca pudo instalarse como sistema poltico. Las contrarrevoluciones, los nuevos golpes de Estados y las intervenciones internacionales, decoraron el marco posterior a la Primavera rabe, dando lugar a la reaparicin de agrupaciones yihadistas, como al-Qaeda y la posterior formacin del Estado Islmico.

Una de las claves para entender el fracaso de las revueltas rabes, pasa por comprender las fracturas internas de cada pas que llevaron a guerras civiles, como as tambin la vulnerabilidad de la regin para ser intervenida por grandes potencias. Claro que para explicar el inters externo en Medio Oriente, alcanza slo con decir que siete de las diez mayores reservas mundiales de petrleo se encuentran en la regin islmica. Slo ese dato nos es suficiente para comprender ms de un siglo de intervenciones.

Estado Islmico

La guerra contra el terrorismo, encabezada por Occidente, mostr su fracaso cuando las agrupaciones yihadistas reaparecieron en escena post-Primavera rabe. Luego de estos levantamientos democrticos, los sectores militares yihadistas y sunnitas recibieron inyecciones masivas de dinero por parte de los reyes y emiratos del golfo. Por esta misma razn no debemos subestimar el papel de Arabia Saudita, aliado regional de los Estados Unidos, a la hora de entender la aparicin del Estado Islmico, ya que sus petrodlares, su podero en Medio Oriente y su ideologa wahabita es lo que dio forma al ISIS.

El Estado Islmico es producto de las guerras, referimos a la invasin estadounidense en Irak en 2003 y la guerra siria comenzada en 2011. Con EE.UU. instalado en Irak, comenzaron a formarse agrupaciones yihadistas para erradicarlos del pas, de esta manera se fund una organizacin cercana a al-Qaeda y liderada por al-Zarqaui, denominada Consejo de Shura Muyahidn. Esta alianza de seis grupos afines fue el primer embrin del futuro Estado Islmico. Meses despus, con la muerte de al-Zarqaui, comenzaron las divisiones internas hasta llegar a una escisin que dio lugar a lo que hoy se conoce como ISIS, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi desde 2010, y el frente al-Nusra, faccin de al-Qaeda en Siria.

Por otro lado, Estados Unidos nunca quiso atacar ni a Arabia Saudita ni a Pakistn, quienes son sus aliados, pero que paradjicamente son los pases principales en financiar a las agrupaciones yihadistas. Ante este anlisis entendemos como casi inevitable la reaparicin del yihadismo.

El Estado Islmico logr una estructura militar y econmica mucho ms grande que la de al-Qaeda, de donde surgi, y con mayores ambiciones polticas y territoriales. El ISIS controla ms territorios que lo que ha controlado alguna vez al-Qaeda. La agrupacin liderada por Abu Bakr al-Baghdadi, logr capitalizar la revuelta sunnita en Siria como as tambin el ocultamiento que tena la poblacin sunnita en Irak desde la cada de Saddam.

Para fines del 2013 ya haba tomado bajo su poder varios pueblos fronterizos de Siria (Atmeh, al-Bab, Azaz y Yarablus). Meses despus, luego de un arduo enfrentamiento lograron conquistar Faluya, en tierra iraqu. El 6 de junio del 2014, las tropas del ISIS emprendieron su ataque sobre Mosul, segunda ciudad en importancia dentro de Irak. Pese a la inferioridad de soldados lograron imponerse, conquistando as la ciudad ms importante que tienen en su poder. Este episodio fue un punto de quiebre ya que Mosul le dio el ms poder de pozos petroleros para comercializar y de esta manera financiarse ms y mejor. La victoria fue tal que ese mismo mes se proclam el Califato.

De esta forma engros sus filas, arm una estructura que le permiti lograr la conquista de diversas ciudades hasta llegar a la declaracin del Califato el 29 de Junio de 2014, con el Califa Ibrahim (al- Baghdadi) como lder supremo y con su capital situada en la ciudad de al-Raqqa, en territorio sirio. Con estos acontecimientos se pretendi poner fin a la demarcacin fronteriza entre Sira e Irak, marcada por los Acuerdos se Sykes-Picot, smbolo de colonialismo sufrido en Medio Oriente. Luego de la cada de Mosul, el efecto domino se sinti en otras ciudades, referimos a Tikrit, parte del Kurdistn iraqu, localidades de Siria y se infiltraron en Kobane, parte del Kurdistn sirio, pero luego seran desterrados por las milicias kurdas.

El pronto establecimiento del nuevo Estado cambi por completo la geopoltica en la regin de Medio Oriente. De a poco, las potencias mundiales comenzaron a intervenir, cada vez con mayor peso, en el conflicto regional.

El fuerte crecimiento del ISIS gener un dilema para Occidente y sus aliados de la regin, ya que pretendan el derrocamiento de al-Assad, pero esto podra llevar a magnificar las fuerzas de los yihadistas. Por eso mismo la decisin estadounidense fue engrosar las filas y ayudar financieramente a los rebeldes sirios, denominados desde Washington como rebeldes moderados.

Por su parte, desde el Kremlin se entr en escena cuando se prest apoyo al Presidente al-Assad, para mantenerlo en su cargo pero tambin combatiente el fundamentalismo islmico del ISIS. Al presente, la alianza contina en pleno combate.

Estructura del Estado Islmico

Lo que se presencia con el Estado Islmico es la construccin de un Estado en s, capaz de financiarse, con sentido de pertenencia en sus tierras y una gran organizacin administrativa y econmica. Esto es lo que nunca mostraron las distintas organizaciones yihadistas a lo largo de la historia.

Los territorios del ISIS tienen poblacin autctona, lo que hace que quienes eligieron quedarse sea por propia eleccin, contando con el respaldo popular a pesar de las polmicas medidas tomadas como la restriccin a las actividades de las mujeres y excesivos castigos a la poblacin que no cumpla con la sharia.

Para mantener un Estado, ante todo es necesario tener propio financiamiento. Para esto el ISIS saque las arcas de todos los bancos de las ciudades tomadas, se aduearon de los pozos petroleros, y cobran impuesto a su poblacin. El mayor negocio de los yihadistas es la venta del petrleo al mercado negro, donde se calcula que han llegado a recaudar ms de 3 millones de dlares por da .

Uno de los principales beneficiados del mercado negro es, justamente, Ankara, capital turca. A esto referimos cuando Occidente y sus aliados de la OTAN, generan las condiciones para la existencia de este tipo de agrupaciones. Turqua, gobernada hace ms de una dcada por Recep Tayyip Erdogan, tiene su foco puesto en la lucha contra la poblacin kurda, a la cual quiere desterrar de territorio turco.

Hay otras formas de conseguir dinero, como el secuestro de extranjeros y su posterior pago por la liberacin, tambin las donaciones provenientes de instituciones religiosas afines. Las fronteras controladas generan un ingreso por el sistema de aduanas creados por ellos mismos, a la vez que sigue habiendo gran recaudacin por la venta de antigedades que son apropiadas. Para los yihadistas todo monumento o smbolo preislmico es infiel, por esta razn grandes antigedades saqueadas son subastadas.

Los territorios dominados estn separados por provincias o wilayat, y cuentan con un lder denominado wali, quien cumple el papel de la administracin civil del lugar. Los wali deben encargase de que la lay musulmana se cumpla: las mezquitas tiene que estar llenas, a la hora de las oraciones no debe haber nadie en la calle, las mujeres tapadas y sin mezclarse con el gnero masculino, prohibir todo tipo de signo religioso que no sea musulmn, perseguir a los infieles, homosexuales, adlteros, etc. Nada de esto es muy distinto a lo que sucede en el reino saud, la nica principal diferencia es que Riad es socia y aliada de Washington.

La poblacin que no pertenece al islam no posee muchas opciones ms que la conversin o la muerte, o el caso de huir cuando se pueda. Los sometidos pagan un impuesto extra por su situacin, la jizya.

El ejrcito yihadista es la columna vertebral de su existencia y sus soldados cobran un salario por participar. Se pueden encontrar diversas fuentes sobre la cantidad de combatientes que se encuentran afiliados, desde 20 mil hasta 100 mil.

El rol de la mujer musulmana en el Estado Islmico fue cambiando. Al principio estaban totalmente ocultas, pero con el pasar del tiempo y la instauracin en muchas ciudades, el ISIS necesit de ellas para fomentar el crecimiento de la poblacin y para que formen familias con los soldados. Las mujeres no pueden ser parte de las tropas, slo les es permitido pertenecer a las instituciones educativas como de la salud y su principal papel es difundir la ley islmica.

Reflexiones finales

El Estado Islmico tuvo su apogeo, en cuanto a territorios dominados, a mitad del 2015. Desde ese momento fueron perdiendo territorio lentamente aunque no se presencian cambios estructurales que desestabilicen al nuevo Estado en la regin.

Su expansin se torna incmoda sobre todo para pases europeos, ya que al situarse en la zona del Magreb africano , la cercana con el continente es amenazante.

Los yihadistas pretenden recuperar todo territorio considerado como parte del islam, esto involucra Medio Oriente, Asia Central, el norte de frica (Magreb) y centro y partes europeas como Turqua y el sur espaol. Recordemos que lo que hoy es Espaa supo ser el califato musulmn del al-ndalus, desde la conquista rabe de la pennsula ibrica en 711 hasta 1492, cuando con la toma de Granada por parte de los Reyes Catlicos se finaliz con la dominacin de los rabe.

Mientras las acciones militares contra el ISIS se centran en Siria e Irak, las ramificaciones de la yihad fueron apareciendo por diversos pases. La Primavera rabe dej un escenario geopoltico inestable y delicado en el Magreb africano, con un vaco de poder listo para ser llenado. Un contexto propenso para la expansin del Estado Islmico, as fue como surgieron clulas de la agrupacin en Egipto, Tnez, Argelia, Libia y Marruecos, en menor medida. El dominio territorial es indispensable para el ISIS ya que es la forma de financiarse, de lograr poder poltico y de respeto ante poblaciones musulmanes.

El presente en Medio Oriente es complicado para el Estado Islmico. Sufrieron fuertes derrotas como la de Abril de 2016 donde perdieron el control de Palmira, lo cual significa un gran retroceso dentro de Siria. Otra ciudad importante es Ramadi, hoy tambin bajo dominio del ejrcito de Bashar al-Assad, sin olvidar la reciente liberacin de Alepo.

De igual manera, como hemos explicado a lo largo del artculo, mientras el Estado Islmico contine teniendo estructuras financieras, sobretodo el control de pozos petroleros, seguirn en pie y con las mismas ambiciones que hace ms de dos aos al momento de declarar el Califato. Esto mismo muestra que ser difcil una resolucin pronta en el conflicto que azota la regin.

Podemos concluir afirmando que el ISIS logr la instauracin de una forma de gobierno en los territorios bajo su control. Es esto la principal diferencia con otras agrupaciones fundamentalistas y lo que, a la vez, provoca mayor inestabilidad en la regin, pero mayor estabilidad a las ambiciones del Califato. Debemos comprender al Estado Islmico como algo ms que una agrupacin de corte yihadista, podemos entenderlo como un Estado que funciona como tal, con una plan econmico y una estructura interna propia de cualquier Estado.

Bibliografa

Notas:



Bendriss, E. (2013). Breve historia del Islam. Madrid: Ediciones Nowtilus, S.L. p.45.

Muhajeri, M. (1984). La revolucin islmica, futuro sendero de los pueblos. Buenos Aires: Delegacin Cultural del Ministerio de Irshad Islmico.p.9-10.

Ezzati, A. (1989). El islam revolucionario y la revolucin islmica. Londres: Tehern Branch.p.19-20.

Dimas, L. y Picazo, C. (2014). Problemas econmicos en la posguerra en La guerra del Golfo. Disponible en http://perseo.sabuco.com/historia/Golfo2014.pdf [Visitado abril de 2016]

Rashid, A. (2001). Los Talibn. El islam, el petrleo y el nuevo Gran Juego en Asia Central. Barcelona: Ediciones Pennsula.p.40.

Kepel, G. (2004). Fitna. Guerra en el corazn del Islam. Buenos Aires: Paids. p.56.

Kepel, G. (2004). Fitna. Guerra en el corazn del Islam. Buenos Aires: Paids. p.153.

Cockburn, P. (2015). ISIS. El retorno de la yihad. Buenos Aires: Ariel. p.26.

Martn, J. (2015). Estado Islmico. Geopoltica del caos. Madrid: Catarata. p.65.

Bonmat, E. (2016). Viaje al centro del negocio petrolero del Estado Islmico en diario El Confidencial, Madrid, 04/05. Disponible en http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-05-04/viaje-al-centro-del-negocio-petrolero-del-isis_1194748/. [Visitado mayo de 2016]

Se llama Magreb a la parte occidental del mundo rabe. En frica refiere al norte del continente: Marruecos, Argelia, Tnez, Libia, y Mauritania.

