La economa cubana 2016-2017: Valoracin preliminar (II)

Al definirse las perspectivas de crecimiento de la economa cubana para el 2016, el presidente Ral Castro expres en la Asamblea Nacional de diciembre del 2015: El prximo ao continuar creciendo el Producto Interno Bruto, pero lo har a un menor ritmo, el 2%, como consecuencia de que se proyectan limitaciones financieras asociadas a la cada de ingresos en los rubros exportables tradicionales por la disminucin de sus precios en el mercado mundial, como por ejemplo el nquel. A esto se aada que se han generado desde este propio ao 2015 afectaciones en las relaciones de cooperacin mutuamente ventajosas existentes con varios pases, en particular con la Repblica Bolivariana de Venezuela, sometida a una guerra econmica para revertir el apoyo popular a su Revolucin [1].

De tal modo, si bien los resultados econmicos de 2015 resultaron muy favorables, se previ que los mismos no podran sostenerse al mismo nivel en el 2016 debido a nuevas dificultades financieras externas vinculadas a los ingresos de un grupo de exportaciones y a la situacin de la economa venezolana.

Tabla N 1 Evolucin de la economa cubana 2015-2016 (%)

2015 2016 (Plan) PIB 4,4 2,0 AGRICULTURA 2,5 5,9 INDUSTRIA 5,8 -0,4 IND. AZUCARERA 17,8 2,2 MINERIA -2,2 -8,7 CONSTRUCCIONES 17,0 13,4 INVERSIONES 24,9 13,5 SALARIO MEDIO 17,6 2,0 PRODUCTIVIDAD 6,7 2,2 DEFICIT FISCAL -5,8 -7,1

Fuentes: Oficina Nacional de Estadsticas e Informacin (ONEI) (2016) Anuario Estadstico de Cuba 2015 en www.onei.cu; Economist Intelligence Unit (EIU) (2016) Country Report Cuba December 23th 2016 in www.eiu.com y Marino Murillo (2015) Intervencin de Marino Murillo en la ANPP el 29 de diciembre de 2015 Transmisin por el canal de TV Cubavisin el 30 de diciembre de 2015.

No obstante, al cierre del primer semestre se constataba que la economa haba crecido solo un 1% debido esencialmente a un incremento de las dificultades externas, que previsiblemente podran aumentar durante el segundo semestre del ao.

Para hacer frente a la situacin se anunci un programa de restricciones que comprendan: la reduccin del consumo de combustibles en un 28% y de la electricidad un 6%, pero con impactos diferenciados tratando en primer trmino- de no afectar la poblacin ni los sectores priorizados; una reduccin del plan de inversiones del 17%, disminuyendo las mismas de 7 841 a 6 510 millones de pesos en el ao; una cada de las importaciones del 3,3% y una disminucin del salario medio del 7% en el sector empresarial estatal.[2]

Segn diversas opiniones, de haberse podido contener las afectaciones a los niveles estimados a mediados de ao, la economa poda haber crecido modestamente. As la CEPAL pronostic un incremento para el 2016 del 0,4%, el Economist Intelligence Unit 0,5% y otras encuestas un 0,18%.

Sin embargo, los resultados oficiales anunciados en la ANPP revelaron un decrecimiento del -0,9%, lo cual cabe suponer que se debi a un empeoramiento del desempeo econmico del pas en el segundo semestre del 2016 ms all de lo previsto.

Los factores que motivaron este desempeo se sintetizaron en la ANPP por parte del Ministro de Economa y Planificacin en decrecimiento de los ingresos por exportaciones, las dificultades econmicas de algunos de los principales socios de nuestro pas debido a la cada de los precios del petrleo y la contraccin de los suministros de combustibles procedentes del exterior.

Sobre las causales apuntadas, al menos dos aspectos resultan esenciales para comprender las razones directas de la contraccin econmica del 2016.

En primer lugar, todo parece indicar que se produjo una importante reduccin en el suministro de petrleo venezolano en los ltimos 6 meses del ao. En efecto, ya al cierre del primer semestre se haba calculado un descenso de alrededor del 20%, con una entrega de 80 000 barriles de petrleo por da. Pero durante el segundo semestre los estimados disponibles revelan una reduccin en los suministros hasta alcanzar nicamente 55 000 barriles diarios.[3]

No obstante, tambin segn informaciones internacionales, Cuba logr compensar en alguna medida la reduccin de los suministros energticos mediante compras en otros mercados, pero en condiciones financieras diferentes a las que ofrece Venezuela. En tal sentido se conoca en septiembre la compra en Argelia de 515 000 barriles de petrleo crudo.[4]

En segundo lugar, se incrementaron las restricciones financieras debido a la reduccin de los ingresos y al aumento de las erogaciones a lo largo del pasado ao.

Este ha sido un elemento de mucha importancia, si se tiene en cuenta que hubo afectaciones de produccin y precios (nquel), produccin (azcar) y precios (derivados del petrleo), pero sobre todo que a partir de los procesos de renegociacin de nuestra deuda externa- se acordaron esquemas que superaran en lo fundamental- el atraso en los pagos calculado en un 27% del total adeudado, generndose nuevas erogaciones.

Sobre este tema no puede olvidarse que para lograr volmenes importantes de inversin extranjera y nuevos crditos en condiciones ms favorables, el pasado ao se planific pagar alrededor de 5 299 millones de dlares, cifra que segn la informacin brindada en la ANPP- se cumpli, aunque no se pudieron pagar en tiempo una parte de los crditos comerciales de corto plazo. Al respecto, el presidente Ral Castro seal en medio de este desfavorable escenario se mantuvo el cumplimiento estricto de las obligaciones contradas como resultado del reordenamiento de la deuda externa cubana. Sin embargo, no ha sido posible superar la situacin transitoria que atravesamos en los atrasos de los pagos corrientes a los proveedores, con cuyo fin se ejecutaron y realizan un conjunto de gestiones que permitirn aliviar el panorama descrito.[5]

Los impactos de estas desfavorables circunstancias no se hicieron esperar.

En primer trmino, los pronsticos del EIU [6] aun considerando muy modestos crecimientos-, suponan que creciera la agricultura un 1,5%, la industria deba decrecer un -1,4% y los servicios se incrementaran un 1,1% solamente.

En segundo lugar, segn estimados de CEPAL,[7] en el 2016 crecieron el sector de hoteles y restaurantes asociados al turismo internacional-, comunicaciones y comercio. Tambin se report un modesto incremento de la produccin agropecuaria inferior al plan. Sobre esto ltimo, ya durante el primer semestre se registr un crecimiento de las producciones de viandas y hortalizas, frijoles, y maz; mientras que decrecan la produccin de arroz un 26,8%- afectada por la sequa, la produccin de tomate y la de frutales, entre los cultivos ms importantes[8]. Estos resultados no propiciaron un descenso en los precios durante el ao.

Por otra parte, cabe suponer que decrecieron la minera y la industria manufacturera ms all de lo planificado. Tambin se redujo la produccin azucarera, con una produccin estimada en 1,5 millones de toneladas; la produccin petrolera alcanz un estimado de 3 millones 690 mil toneladas de petrleo y gas equivalente, cifra que se viene reduciendo desde el tope de 4 millones alcanzado hace algunos aos producto del agotamiento de un grupo de pozos.

El dficit del presupuesto pblico se enmarc de acuerdo a lo previsto y se continu financiando mayoritariamente con bonos de deuda pblica emitidos por el Ministerio de Finanzas y Precios para cubrir los prstamos del Banco Central de Cuba.

A pesar de las adversas condiciones econmicas enfrentadas en el 2016, no puede desconocerse el esfuerzo realizado por el pas para preservar los servicios bsicos a la poblacin. En tal sentido se mantuvo una tasa de mortalidad infantil de 4,3 por 1 000 nacidos vivos, cifra similar a la lograda en el 2015 e igual comportamiento tuvo la tasa de mortalidad materna situada en torno a 41 por 100 000 nacidos vivos. Tambin en el sistema de educacin se logr una cobertura del 95,2% de los maestros necesarios en el curso 2015-2016, frente a un 93% en el curso precedente. En otro orden de cosas, aument la transportacin de pasajeros un 3%. Finalmente, se llev a cabo una rebaja promedio del 20% en el precio en CUC o CUP de 70 productos bsicos de venta a la poblacin en el primer semestre del 2016.

Por otra parte, se registraron afectaciones en la disponibilidad de medicamentos y en agosto se reportaba la falta de 68, lo que representaba aproximadamente el 7,7% del Cuadro Bsico de Medicamentos del pas. Igualmente del plan de viviendas a construir por el Estado se estima que se cumpli solo al 86%.

En sntesis, la evolucin de la economa cubana en el pasado ao no result favorable, ni se ajust a las previsiones contenidas en el plan. Tal y como se apunt por el Ministro de Economa y Planificacin en la ANPP, la situacin nos sita en un escenario que no podr revertirse en el corto plazo, caracterizado por fuertes restricciones que obliga a un profundo anlisis y atencin priorizada a los asuntos de la economa nacional.

Para ello ser necesario examinar las perspectivas de la economa para el 2017 y qu factores pueden mejorar nuestra gestin a corto y mediano plazos.



Notas:

[1] Ver Ral Castro: Jams aceptaremos condicionamientos que laceren la soberana de la patria diciembre 29 del 2015 en www.cubadebate.cu



[2] Ver Marino Murillo: Vienen ajustes en la economa sin afectar los servicios fundamentales a la poblacin julio 8 del 2016 en www.cubadebate.cu



[3] Ver Cuba and Venezuelas Ties of Solidarity Fray The Wall Street Journal, December 13, 2016, en www.wsj.com. Varios analistas apuntaron que el envo de crudo venezolano descendi en unos 40 000 barriles diarios, mientras que aument en 15 000 el envo de derivados, lo que representa una disminucin neta de 25 000 en el nmero de barriles diarios suministrados.

[4] Ver Reuters Argelia enviar petrleo a Cuba para ayudar a paliar la cada en suministros desde Venezuela septiembre 7 de 2016 en www.lta.reuters.com

[5] Ver Ral Castro: El mejor monumento a Fidel es hacer realidad el concepto de Revolucin diciembre 27 de 2016 en www.cubadebate.cu

[6] Ver EIU (2016).

[7] Ver CEPAL (2016) Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe 2016 Santiago de Chile, diciembre de 2016 en www.repositorio.cepal.org

[8] Ver ONEI Sector agropecuario. Indicadores seleccionados Enero-Junio del 2016 en www.onei.cu

Jos Luis Rodrguez es asesor del Centro de Investigaciones de la Economa Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economa de Cuba.

