La economa cubana 2016-2017: Valoracin preliminar (III)

Un primer elemento al examinar los pronsticos de la economa cubana para el 2017, son algunas previsiones acerca del comportamiento del mercado internacional que contribuirn a enmarcar el desempeo esperado durante el presente ao.

Para alcanzar ese objetivo se revisar el crecimiento pronosticado en el caso de los cinco principales socios comerciales de Cuba, as como los precios de nuestros principales rubros exportables [1].

En este sentido se estima que la economa venezolana se contrajo un 9,7% en el 2016 y decrecer un 4,7% este ao, a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el gobierno de Maduro para lograr una reanimacin a corto plazo; China reduce su crecimiento del 6,7 a 6,5%; Espaa tambin baja de 3,2 a 2,3%; Canad incrementa ligeramente su PIB de 1,3 a 1,9% y Brasil evoluciona de un decrecimiento de -3,5% a un crecimiento de solo 0,2%.

En relacin a los precios de nuestros principales productos de exportacin, el nquel debe reportar un incremento del 8,9%, mientras que el azcar mantendr precios de 18,17 centavos por libra, nivel similar al 2016.

A lo anterior se aade el efecto que puede tener la poltica de la administracin de Donald Trump con respecto a Cuba, la que presenta un elevado nivel de incertidumbre.

Sin embargo, a pesar del contexto internacional no favorable, se estima por diferentes especialistas que la meta de crecimiento planteada de un 2% es tensa, pero no imposible de alcanzar si se enfrentan adecuadamente los desafos de la economa cubana actual.

El objetivo ms importante en el 2017 es retomar la senda del crecimiento, para lo cual se han fijado cuatro premisas fundamentales en el balance de divisas: Garantizar las exportaciones y los cobros en el ao; intensificar la produccin nacional; explorar la sustitucin de importaciones; y reducir al mnimo los gastos no imprescindibles. Por otra parte, se han identificado como factores decisivos para crecer las inversiones, las exportaciones y la sustitucin de importaciones.

El desempeo previsto segn el informe del Ministro de Economa y Planificacin en la ANPP de diciembre pasado[2] supone un crecimiento del 8% en el sector de hoteles y restaurantes con un incremento del 4% en el nmero de turistas-; se elevar significativamente el valor agregado de la industria azucarera, con un crecimiento del 12% en la produccin de azcar; se prev un incremento de entre 2 y 5% del valor agregado en la agricultura; la industria; el transporte y las comunicaciones; la generacin elctrica, gas y agua; las construcciones; el comercio, incluido un aumento del 3,3% en la circulacin mercantil minorista; mientras que otras actividades crecern 2,7% y el salario medio lo har un 3,5%, en tanto que la productividad se espera crezca un 6,6%.

De otra parte, se perfilan limitaciones significativas en tanto que la produccin de petrleo y gas equivalente desciende un 4,3%, ubicndose en tres millones 538 mil TM[3] y la inversin extranjera directa ser solo un 6,5% del total de las inversiones del pas, lo cual se estima que representa unos 425 millones de dlares, cifra an muy alejada de los 2 000 a 2 500 millones anuales a que se aspira. Tampoco ser posible incrementar los servicios sociales bsicos, ni la construccin de viviendas por parte del Estado, indicadores que permanecern a los niveles alcanzados en el 2016.

No obstante, un factor de mucha importancia para impulsar la recuperacin a corto plazo como medida para contrarrestar la recesin- se encuentra en las previsiones de incremento del gasto del gobierno en el presupuesto del Estado. En efecto, se aprecia un aumento de un 49% de los fondos para apoyar las inversiones y de un 26% para impulsar la sustitucin de importaciones. Si bien esto genera un crecimiento del dficit fiscal que se remonta al 12% del PIB frente a un 7,1% previsto en el 2016-, este dficit ser posible financiarlo emitiendo bonos de deuda pblica, solucin vlida a corto y mediano plazos, lo que permite acumular fuerzas para impulsar el crecimiento ulteriormente y que genera empleo e ingresos en lo inmediato.[4]

Realizando un anlisis ms detallado de los datos disponibles para evaluar los factores que ms inciden en el financiamiento en divisas del pas, pueden identificarse obstculos, pero tambin oportunidades.

En el caso de la inversin extranjera directa existen obstculos claramente identificados:

El bloqueo econmico de EEUU y el elevado riesgo pas que las agencias calificadoras otorgan a Cuba.[5]

La existencia an de una calificacin de riesgo significativa para el inversionista extranjero, supone que aun aquel que lo acepta y quiera invertir en Cuba- reclame en las negociaciones con nuestro pas la compensacin financiera por ese costo asumido. Esto tiende a reducir inevitablemente- los beneficios para la parte cubana en los negocios conjuntos.

Existen discrepancias por parte de los inversionistas extranjeros, especialmente en relacin a dos aspectos que aparecen en la Ley de la Inversin Extranjera del 2014 [6]. El primero se refiere a los derechos de propiedad en relacin a la posibilidad de expropiacin [7] y en segundo lugar, existen discrepancias sobre la contratacin de la fuerza de trabajo que por ley- se realiza mediante agencias empleadoras estatales.[8]

Si bien los mencionados aspectos introducen factores diferenciales en relacin a leyes de inversin extranjera existentes en otros pases, la experiencia muestra que los mismos pueden ser objeto de negociacin, que no hace de estos temas obstculos infranqueables para los negocios con el capital extranjero.

En relacin a los adeudos con los acreedores, an cuando se ha avanzado en la reestructuracin y pago de la deuda oficial, lo cual mejora la posicin financiera del pas, se mantienen pagos pendientes en la deuda comercial con proveedores y en la liquidacin de dividendos, que afectan a inversores ya presentes en Cuba, o inciden en la valoracin de posibles nuevos negocios.

Al referirse a este tema en lo relativo a la industria alimentaria, el ministro de Economa y Planificacin seal la necesidad de elaborar un programa para dar solucin al problema.[9]

Finalmente, tal y como se reconoci en la pasada Asamblea Nacional, en el tratamiento de los proyectos de inversin extranjera directa se enfrentan demoras en la tramitacin y prejuicios que impiden el avance. Al respecto en su discurso de clausura, el presidente Ral Castro seal: Reconozco que no estamos satisfechos en esta esfera y que han sido frecuentes las dilaciones excesivas del proceso negociador. Es preciso superar de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversin fornea.[10]

Otro elemento prioritario a atender en el 2017 es la sustitucin de importaciones. En ese sentido cabe recordar que lo estimado como sustituible en la factura de importacin de alimentos se mueve entre el 30 y el 40% de la misma, lo que representa entre 560 y 750 millones de dlares anualmente, tomando en cuenta el valor promedio de las importaciones entre 2013 y 2017. Tambin debe considerarse que para sustituir un USD de importaciones, se requiere gastar aproximadamente 0,16/0,17 centavos por USD previamente.

A pesar de las dificultades, no debe olvidarse que durante los duros aos del Perodo especial los esquemas de financiamiento existentes como FINATUR en el turismo- permitieron adelantar la divisa indispensable para impulsar las producciones nacionales, las que lograron un nivel de penetracin muy significativo en productos como la cerveza y los artculos de higiene en lo referido a la sustitucin de importaciones.

Finalmente, la promocin de nuevas exportaciones especialmente aquellas de alto valor agregado, que actualmente representan solo alrededor del 15% del total- requiere la adopcin de un grupo de decisiones encaminadas a recapitalizar y ampliar el procesamiento de producciones, entre las que se encuentran los derivados del azcar, la produccin de aceros especiales a partir del nquel+cobalto, el procesamiento de alimentos tema abordado expresamente en la ltima Asamblea Nacional-, y el impulso a un grupo de producciones de alta calidad en el mbito de las confecciones y el calzado de la industria ligera, as como de las llamadas industrias creativas, que abarcan la produccin artstica y en las que Cuba posee una alta competitividad.

En lo referido a la exportacin de servicios, el impulso al crecimiento del turismo debe basarse en la elevacin de la calidad, no solo del alojamiento hotelero, sino brindando una gama de opciones extrahoteleras que permitan incrementar los atractivos para los visitantes. En tal sentido puede mencionarse el turismo de salud, la construccin de parques de diversiones, centros nocturnos cabarets y salas de baile- teatros, la instalacin de campos de golf, marinas y otras alternativas de entretenimiento sano para el turista en el mbito del turismo cultural y de naturaleza.

Notas:

[1] Para este anlisis se utiliz la informacin de CEPAL Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina y el Caribe 2016 en www.repositorio.cepal.org; IMF World Economic Outlook, January 2017 en www.imf.org y World Bank Commodity Price Forecast October 2016 en www.pubdocs.worldbank.org

[2] Ver Intervencin de Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economa y Planificacin ante la ANPP, peridico Granma, diciembre 28 de 2016.

[3] Este descenso se debe al agotamiento de campos de petrleo en explotacin. No obstante, se firm un acuerdo con la firma rusa Rosneft para recuperar parte de su produccin.

[4] Sobre este tema puede verse de Pedro Monreal Superando la recesin econmica de Cuba en 2017: el plan y sus escenarios Enero 5 de 2017, en www.cubayeconomia.blogspot.com

[5] La calificacin de la agencia Moodys en el 2015 fue Caa2, que significa una economa con riesgo pero estable. Esta calificacin mejor la de CC existente anteriormente y que ubicaba el pas como de elevado riesgo. El factor determinante de estas calificaciones ha sido hasta ahora el bloqueo de EEUU.

[6] Ver estos criterios en el libro de Richard Feinberg Open for Business. Building the New Cuban Economy Brookings Institution Press, Washington, D.C. 2016.

[7] En la Ley N 118 se establece en el artculo 4.1 que Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena proteccin y seguridad jurdica y no pueden ser expropiadas, salvo que esa accin se ejecute por motivos de utilidad pblica o inters social previamente declarados por el Consejo de Ministros, en concordancia con lo dispuesto en la Constitucin de la Repblica, los tratados internacionales suscritos por la Repblica de Cuba en materia de inversiones y la legislacin vigente, con la debida indemnizacin por su valor comercial establecido de mutuo acuerdo, pagadero en moneda libremente convertible.

[8] El artculo 30.1 de la Ley establece que: El personal cubano o extranjero residente permanente en la Repblica de Cuba que preste servicios en las empresas mixtas, con excepcin de los integrantes de su rgano de direccin y administracin, es contratado por una entidad empleadora a propuesta del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversin Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

[9] Al respecto se apuntaba: En dicho programa deber quedar inscrita la solucin de acuerdo a las posibilidades de la economa cubana- del reordenamiento de deudas y el tema de los dividendos acumulados. Ver peridico Granma, diciembre 28 de 2016.

[10] Discurso pronunciado por el General de Ejrcito Ral Castro Ruz en la clausura del Octavo Perodo Ordinario de Sesiones de la ANPP, diciembre 27 de 2016, peridico Granma, diciembre 28 de 2016.

Jos Luis Rodrguez es asesor del Centro de Investigaciones de la Economa Mundial (CIEM). Fue Ministro de Economa de Cuba.

Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/01/26/la-economia-cubana-2016-2017-valoracion-preliminar-iii/#.WKFSJSGLRkU