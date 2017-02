Producir hechos

El capitalismo impera en todo el mundo. No es posible prescindir del mercado mundial pero s se puede comenzar a reducir la brutal dependencia de Estados Unidos con medidas proteccionistas del mercado nacional que filtren al mismo tiempo las importaciones superfluas o de bienes de lujo, para evitar el derroche de las divisas.

Es igualmente posible imponer un control de cambios eficaz y una poltica de sustitucin de importaciones produciendo en el pas lo que sea posible y renegociando la venta de petrleo y su refinacin para romper as el control de Washington, recurriendo quizs al mercado chino. Es posible tambin reducir fuertemente la dependencia alimentaria de Washington importando alimentos y tecnologa agroalimentaria de pases sudamericanos que exportan ese tipo de productos, como Argentina. Igualmente factible es comprar las armas en terceros pases (como Rusia o los de la Unin Europea) y producirlas en parte en Mxico.

La fuga de decenas de miles de millones de dlares puede ser frenada y evitada en gran parte y es posible auditar y reducir drsticamente el pago de la inmensa deuda, cuyos intereses ascienden anualmente a casi 4 800 000 000 000 millones (superior al presupuesto de la Secretaria de Educacin y cuatro veces al destinado a la Salud Pblica, segn La Jornada).

Joseph Stiglitz piensa lo mismo y sostiene que la dependencia de Estados Unidos ha ido aumentando con el correr de los aos por razones polticas, no como una fatalidad impuesta por razones geogrficas. Por lo tanto, puede ser muy disminuida si se aplican polticas adecuadas.

Ese es punto esencial. Porque gobiernan el pas los agentes del capital financiero internacional, porque la oligarqua que tiene el gobierno y el poder est enroscada con ese capital y forma parte de l, porque esa oligarqua es explotadora, opresora y antinacional y no tiene voluntad poltica para elaborar una alternativa a la sumisin, a la prdida de la independencia del pas como lo demostr ampliamente al destruir el sector rural con el TLCNA y al destrozar a PEMEX.

No es posible, por consiguiente, enfrentar el proteccionismo salvaje de Donald Trump y su agresin a los mexicanos realizando la unidad nacional detrs del equipo de eunucos polticos, vasallos econmicos y socios en la depredacin como Salinas y la gente del PRI-PAN y sus aliados que sigue aplicando desde el gobierno y desde el Parlamento polticas criminales y que es uno de los corresponsables del desastre. Las propuestas de AMLO y MORENA son por eso inaplicables y muy peligrosas y provocan inquietud entre los ms lcidos obradoristas.

Entre gran cantidad de simpatizantes con la idea de una posible candidatura de una indgena con un programa anticapitalista cunde tambin una creciente preocupacin.

Qu dice o dijo el EZLN sobre las amenazas imperialistas, sobre la poltica del gobierno, sobre la reduccin constante de los ingresos dela poblacin y particularmente de los indgenas, que son los ms pobres, mediante devaluaciones del peso y aumentos de la alimentacin y de los servicios esenciales y los combustibles? Si tiene una posicin por qu no la hace pblica? Si piensa ofrecer un programa anticapitalista por qu no da a conocer algunos puntos del mismo y, sobre todo, por qu no hace nada que vaya en la lnea de la aplicacin de un programa de ese tipo?

Cree acaso, como los comunistas brasileos en 1950, en la teora de la vaca brava segn la cual no hay que agitar un trapo rojo ante la vaca de la burguesa porque sta ataca? O que le ser posible quedarse desapercibido en su rinconcito para salvarse del diluvio que se ve venir? No tiene opiniones ni ve la ola de indignacin y de movilizaciones que supera los marcos de los partidos, reclama la unidad de accin e impulsa a militar a la gente comn? No registra los intentos de coordinacin de las movilizaciones entre los anticapitalistas reales?

Por encima y ms all de la poltica electoral que tanto MORENA como el EZLN privilegian, el pas se mueve y comienza lentamente a organizarse y se construyen, como en Guerrero, nuevas policas comunitarias, o Centros de estudiantes, como en Derecho de la UNAM, o Juntas Universitarias de autodefensa, o se coordinan los socialistas revolucionarios y se mantienen las valientes acciones de la UNEE, la Unin de Usuarios dela energa elctrica. Pero hay un gran vaco de direccin.

Ridculamente, los patrones, la COPARMEX, el gobierno, intentan sacar provecho de ello y marchan por la unidad nacional detrs de Pea Nieto tratando de canalizar la protesta. En el campo opuesto, un grupo de personalidades encabezado por Cuauhtmoc Crdenas emiti un comunicado llamando a unirse sin precandidatos ni vetos para dar voz una amplia centroizquierda moderada. Pero la figura misma de Crdenas - aunque respetable, democrtica y honesta- se desgast mucho cuando acept de hecho el fraude en 1988 y con sus gobiernos en la ciudad de Mxico y en Michoacn y su larga permanencia en un PRD corrompido que lo margin. La maniobra cnica de la derecha caer pues en el vaco y tambin, probablemente, suceda lo mismo con este intento de Crdenas, que, adems, es visto con prejuicio por la base popular de MORENA.

Ante esta impotencia del establishment y ante la necesidad de imponer otro gobierno que tenga polticas antiimperialistas y objetivos de preservacin de los salarios, de la capacidad de consumo y de reestructuracin de la economa mexicana, lo urgente es reforzar la autonoma, la autogestin, la autoorganizacin populares para aplicar directamente medidas de cambio a nivel local y exigir otras a nivel nacional e internacional apoyndolas con movilizaciones populares. An ms urgente es vencer los viejos sectarismos coordinando unitariamente las acciones.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.