Resea del libro Breve historia de las brigadas internacionales, de Jaume Claret

La llamada de la Espaa antifascista

El viejo topo

Jaume Claret public su elogiada tesis doctoral en 2006:. Autor de numerosos artculos y trabajos sobre la II Repblica espaola, el franquismo y la transicin, en 2014 public, junto a Manuel Santirso,. El libro que comentamos es su ltima publicacin y el tema, esta vez, sigue siendo un asunto imprescindible para todos nosotros, los brigadistas en nuestra guerra de resistencia. Recurdalo t y recurdalo a otros, nos sugiri Luis Cernuda. Claret nos recuerda lo sustantivo de esta pgina histrica imborrable en un trabajo que no es propiamente de investigacin sino de aproximacin sucinta y divulgacin a una temtica casi inabarcable. Est dividido en una presentacin y en cinco breves captulos: 1. La creacin de las brigadas internacionales. 2. Brigadistas. 3. La guerra de los brigadistas. 4. La retirada. 5. El recuerdo de las brigadas internacionales.

Unos apuntes para ubicarnos. Recordemos que las Brigadas Internacionales agruparon a voluntarios antifascistas de ms de 50 pases. Algunos, recuerda Claret, venan a combatir por la Repblica en genrico, mientras que la mayora luchaba por ideologas concretas, todas de izquierdas, o en contra de los sublevados el 18 de julio de 1936 que contaban con apoyos fascistas (p. 35).

1. Lo novedoso de los brigadistas.

En 1936 Espaa era un pas marginal en el concierto internacional. Y, sin embargo, el estallido de la guerra civil fue asumido como una apelacin ntima y directa por miles de jvenes de todo el mundo. Lo novedoso no era la implicacin de extranjeros en cuestiones domsticas, pues contamos con ejemplos como el de lord Byron en la guerra de independencia de Grecia, sino su nmero, su diversidad de orgenes y su raz ideolgica. Desde su punto de vista, la guerra espaola era una causa justa, era la primera etapa del enfrentamiento contra el fascismo, era la defensa de unos valores democrticos para unos, revolucionarios para otros (p. 14)

2. Organizaciones comunistas.

Pars era el epicentro de reclutamiento de voluntarios mientras que en cada pas las organizaciones comunistas locales o asociaciones e instituciones de solidaridad garantizaban la capacidad del llamamiento. As, encontramos el Centro Cultural Espaol de Orn o el Comit Amsterdam-Pleyel, encabezado por el comunista alemn y cuadro relevante de la Comintern, Willy Munzerberg (1880-1940), posteriormente convertido en antifascista y antiestalinista fallecido en extraas circunstancias en la Francia ocupada (p. 27).

3. Albacete como base.

La principal base de los brigadistas se instal en el aerdromo albaceteo de Los Llanos, a la que se sumaban otras sedes repartidas por la provincia de Albacete como La Roda, Tarazona de la Mancha y Madrigueras, y tambin de la provincia cercana de Cuenca, como Villanueva de la Jara. Entre estas localidades se repartieron las diferentes bases de infantera, artillera, caballera, tanques y aviacin, as los diversos centros logsticos y de apoyo. La eleccin de Albacete se argument por su situacin lejana de los frentes y de los grandes centros urbanos y, al mismo tiempo, equidistante y con buena comunicacin con los citados frentes (p. 29).

4. Composicin y evolucin.

En la primera de 1937, tras la batalla del Jarama, se inici una reestructuracin de las Brigadas, hacindolas ms homogneas por nacionalidades En otoo de 1937, la Comintern dio un nuevo impulso a la campaa de reclutamiento. En febrero de 1938 se logr un mximo de 1.300 voluntarios. Fue su canto del cisne. De hecho, y a pesar de mantener el nombre de Brigadas Internacionales, unidades espaolas empezaron a cubrir las bajas y los traslados, pues, por ejemplo, los batallones franco-belga y alemn de la XII Brigada fueron adscritos a otras fuerzas. A finales de 1937, el 60% de los brigadistas eran, en realidad, reclutas espaolas (p. 33).

5. Nmero y muertos.

Sabemos, adems, que sobre el terreno nunca se superaron los 20 mil voluntarios de diciembre de 1937, pues en general las estancias fueron cortas y los relevos frecuentes. De forma estable, seguramente la cifra se situ en 15 mil. Respecto de las muertes, las bajas fueron muy altas, cercanas a los 10.000 segn Vctor Hurtado. A estos deben sumarse los 7.000 prisioneros, desaparecidos y desertores, y los 13.000 evacuados. Lgicamente, la nacionalidad con ms bajas fue la francesa, con 2.659, porque franceses fueron el mayor contingente de voluntarios, seguidos de los 1.053 de Alemania... (p. 36).

6. Motivaciones.

La principal motivacin de estos voluntarios era ideolgica. As, destacan tres caractersticas; una mayora de militantes y simpatizantes comunistas, un origen social obrero abrumador, pues tena esta condicin el 80% de los brigadistas, y en todos os casos un activo compromiso de lucha contra el fascismo(p. 37)

7. El regreso.

El regreso de los brigadistas a sus pases de origen estuvo marcado por el enrarecida clima preblico de la primavera y verano de 1939. En Pars, la bienvenida fue el ltimo acto multitudinario que pudo organizar el Gobierno del Frente Popular francs, ya en disgregacin y en retroceso. Eso no fue obstculo para que, a la par, aquellos voluntarios que haban participado en la guerra civil espaola, pero no haban cumplido con el servicio militar francs, fueran sometidos a consejos de guerra. La acogida en Londres tuvo un carcter popular y polticamente abierto, con una participacin destacada de los militantes del Partido laborista. En cambio, el Nueva York, la nica presencia oficial fue la de la polica que rode tanto a los brigadistas como a los escasos familiares, amigos y simpatizantes que acudieron a la cita. Resulta llamativo el caso de Suiza, donde sus 400 brigadistas fueron condenados a penas de entre uno y seis meses (pp. 82-83).

Si alguna nota crtica fuera necesaria cabra sealar la no referencia (no el olvido ni el desconocimiento) a uno de los grandes poemas de la literatura universal sobre los brigadistas -1936, Luis Cernuda- y una observacin acaso mejorable (y sin duda precipitada) en los compases ltimos de su presentacin: Como destaca irnicamente el historiador de la ciencia Eduard Aibar, Wikipedia es para los acadmicos como el porno para la poblacin en general, todo el mundo lo usa, pero nadie lo reconoce.

Las fuentes bibliogrficas estn citadas en las pginas 93-94. No hay notas a pie de pgina para facilitar la lectura y hubiera sido conveniente un ndice nominal para cerrar este breve ensayo que merece nuestra atencin, que se lee magnficamente, que est escrita con sensibilidad y conocimiento del tema, que ensea y estimula nuevas lecturas. Qu ms puede pedirse?

De todas las historias de la historia la historia ms triste es la de Espaa escribi el poeta. No en este caso. Esta es una de las historias ms bellas y generosas (tambin trgica y dolorosa) de la historia de Espaa y de la historia de la Humanidad, una gran pgina del libro blanco del comunismo an por escribir. Claret recoge un poema -El voluntario- del padre del actor Daniel Day-Lewis, Cecil Day-Lewis militante comunista en aquellos aos, que nos ayuda a captar esta grandeza: [] No fue ni engao ni estupidez,/ gloria, venganza ni dinero/ vinimos porque nuestros ojos abiertos/ no vean otro camino/ No haba otra manera de mantener/ el parpadeo de la verdad de los hombres encendida:/ las estrellas sern testigo de que nuestra causa/ ardi ms breve, pero no con menos luz.

Breve historia de las brigadas internacionales, Jaume Claret

Los Libros de la Catarata, Madrid, 2016,

94 pginas.

Prlogo de Antonio Selva Iniesta y Juan Sisinio Prez Garzn.

Fuente: El Viejo Topo, diciembre de 2016