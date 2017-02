Incertidumbres ante las prximas elecciones presidenciales

Viento Sur

El prximo 19 de febrero Ecuador enfrenta sus primeras elecciones presidenciales en los ltimos 10 aos y medio sin que el nombre de Rafael Correa Delgado est en la papeleta de votacin. Entender el ascenso de Alianza PAIS y Rafael Correa al poder, implica entender tambin sus orgenes, con la conformacin de este partido poltico tan slo ocho meses antes del proceso electoral del 2006, donde se determin la primera de las mltiples victorias electorales correstas durante esta dcada.

Antecedentes inmediatos al corresmo

Al igual que lo que suceda en el resto de la regin, en Ecuador se viva desde la dcada de 1990 en un marco de inestabilidad poltica fruto de un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que conllevaron al derrocamiento de tres presidentes constitucionalmente elegidos (Abdal Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutirrez en 2005), con el consiguiente descrdito del rgimen de partidos, de las instituciones polticas ecuatorianas y del sistema econmico neoliberal implementado tras el estallido de la crisis de la deuda externa en 1982. La salida de esta crisis devino en la progresiva construccin de un modelo empresarial de desarrollo que fue consolidado a partir del gobierno de Sixto Durn Balln (1992-1996) y que fue ampliado por los gobiernos sucesores.

Este perodo puede ser definido como la fase inicial de la modernizacin del capitalismo ecuatoriano, durante el cual se mejoraron los beneficios empresariales a costa del deterioro del los servicios pblicos, el achicamiento del rol y el tamao del Estado, la concentracin de la riqueza, la desregulacin tributaria, la precarizacin laboral y a partir del crack financiero (1998-2000) y la prdida de soberana monetaria a travs de la dolarizacin del pas, con la explosin del fenmeno migratorio ecuatoriano.

Es en ese contexto en el cual entre mayo y junio de 1990 tomaba forma el primer levantamiento de los pueblos y nacionalidades indgenas del Ecuador. Sus demandas, diecisis puntos, recogan la defensa y reivindicacin de sus derechos, territorios, la justicia y la libertad.

El levantamiento del Inti Raymi consolid al movimiento indgena como un sujeto protagnico en las luchas sociales ecuatorianas durante un perodo que se prolong entre 1990 y 2005, pasando de la resistencia popular al cogobierno durante una breve etapa del gobierno de Lucio Gutirrez. Convertido el movimiento poltico Pachakutik en la principal fuerza de oposicin al ajuste estructural implementado en Ecuador desde las instituciones de Bretton Woods, su participacin en la gestin gubernamental lo que inicialmente se consider un triunfo- generara una crisis interna de la cual el movimiento indgena en su conjunto an no ha sido capaz de levantar cabeza. Ello hace que el escenario poltico cambie y tomen fuerza las demandas ciudadanas, en torno a las cuales se aglutinaron las clases y capas medias urbanas. Esto propiciar la revuelta de los forajidos y la cada del gobierno gutierrista en abril de 2005, ltima crisis gubernamental vivida en este pequeo pas andino.

Es desde este prembulo que resulta factible la construccin, apenas unos meses antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2006, de un fenmeno poltico nuevo pero que electoralmente result tremendamente eficaz: la conformacin de Alianza PAIS bajo el liderazgo de un joven profesor universitario, Rafael Correa, cuya experiencia poltica era ajena a las luchas de los movimientos sociales locales y cuyo nico antecedente poltico era haber ocupado durante cuatro meses el cargo de ministro de Economa durante el gobierno anterior a su eleccin.

La dcada corresta

Tras su investidura el 15 de enero de 2007, el objetivo del gobierno del presidente Correa fue abordar un segundo proceso de modernizacin capitalista en el pas, esta vez mediante la reinstitucionalizacin y fuerte intervencin del Estado, recuperando la institucionalidad pblica y la relegitimacin del sistema de representacin poltica institucional. Los idelogos del corresmo llamaran a esto la construccin de una sociedad posneoliberal, implementado un proceso de reformas por fases que pretenda como objetivo la construccin de un segundo momento que podramos definir como socialismo de mercado (capitalismo popular), para terminar en un tercer estadio que tuvieron a bien definir como biosocialismo (una sociedad de autoconciencia implementada bajo los principios civilizatorios del Buen Vivir).

En la prctica y tras ms de diez aos de gobierno del presidente Rafael Correa, podemos aseverar que el proceso no ha sido capaz de pasar de su primera fase. Sera el propio presidente Correa quien con la siguiente frase definira de forma adecuada su gestin ante un medio pblico: bsicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulacin, antes de cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero s es nuestra intencin tener una sociedad ms justa y equitativa (Diario El Telgrafo, 15 de enero de 2012). Sin embargo, llegado en el ao 2013 el fin del perodo conocido popularmente en Amrica Latina como la dcada dorada o del boom de las materias primas, las polticas pblicas correstas sufrieron una fuerte involucin debido a la falta de liquidez econmica gubernamental. Dentro de esta involucin destacan hechos como la ampliacin de la frontera petrolera con su correspondiente impacto social y ambiental sobre el conjunto de territorios originarios de los pueblos y nacionalidades indgenas ancestrales; la entrega de los campos maduros (conocidos en el mundo petrolero como las joyas de la corona) a transnacionales extractivas extranjeras; la concesin sin licitacin pblica de varios puertos estratgicos del pas a grupos de capital extranjeros; el apoyo a los grandes del agronegocio en detrimento de la soberana alimentaria nacional; un proceso de flexibilizacin laboral que permite la reduccin de las horas trabajo de las y los operarios; la vuelta de la vigilancia sobre la economa nacional a manos del FMI; as como el actual proceso en marcha para la privatizacin de hidroelctricas, gasolineras y otras empresas pblicas que inicialmente fueron rescatadas durante la primera fase de este proceso poltico autodenominado propagandsticamente como revolucin ciudadana.

El corresmo, al igual que otros gobiernos progresistas de la regin, se caracteriz durante sus aos de bonanza econmica por impulsar polticas sociales compensatorias que fueron la base de esta nueva gobernabilidad a la par que exacerb el modelo de explotacin extractivista de recursos naturales, fortaleciendo un Estado que haba quedado reducido a su mnima expresin durante el perodo neoliberal y fomentando ampliamente la construccin de obras de infraestructura en el pas en la bsqueda de desarrollar cierta competitividad sistmica (creacin de un entorno sustentador que pueda conducir a un desarrollo acelerado buscando ventajas competitivas para la inversin privada nacional y extranjera).

La gestin corresta durante el perodo de bonanza econmica (los ingresos del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2015 fueron de 221 mil millones de dlares, lo que signific unos ingresos promedio 3,84 veces superior a los ingresos existentes entre los aos comprendidos entre 2000 y 2006) permiti que la pobreza por ingresos se redujera en torno a los 12 puntos, pasando el salario bsico de 160 dlares en 2006 a 340 dlares en 2013; que el Estado invirtiese aproximadamente 13 500 millones de dlares en salud, impulsando la construccin de hospitales y otras infraestructuras sanitarias; que en materia de Educacin se haya incrementado la tasa neta de matrcula en educacin bsica del 92% al 96%, siendo de seis puntos porcentuales el incremento de matrculas en el caso de la poblacin ms pobre; y que el Estado haya intervenido sobre 9 000 kilmetros de carreteras durante esta dcada.

El crecimiento de la renta per cpita durante dicho perodo activ la popularizacin del sistema financiero privado (facilidad de acceso al crdito para familias humildes buscando incentivar el consumo), lo que consolid un capital emergente que enfocando sus criterios de rentabilidad hacia el mercado interno agudiz el problema ya anteriormente existente del control de empresas monoplicas sobre los distintos sectores del mercado nacional ecuatoriano.

Es as que la intervencin del estado en la dinamizacin de la economa, principal caracterstica del socialismo del siglo XXI, signific que el gasto de inversin pasara del 11,4% por Presupuesto General del Estado en 2008 al 20,5% en 2013, mientras los grandes grupos econmicos que operan en el mercado nacional incrementaron en casi un 40% sus ingresos. En pocas palabras, las empresas ms grandes que operan en el mercado ecuatoriano ganaron durante el perodo progresista sustantivamente ms que durante los aos anteriores a la llegada del presidente Rafael Correa al Palacio de Carondelet. As, en 2006, con un PIB de 46 800 miles de millones de dlares, las 300 empresas ms grandes en Ecuador ingresaron 20 363 millones de dlares, lo que viene a significar un 43,6% del PIB. Tanto solo seis aos despus, en 2012, y con un PIB de 84 700 millones de dlares (casi el doble que el del 2006), estas mismas empresas ingresaron 39 289 millones de dlares, lo que implica tres puntos porcentuales ms sobre el PIB nacional. Sin embargo, desde que comenzase la cada en 2013 de los precios de las materias primas en el mercado global, el pas entr en una crisis econmica que es fruto de la falta de cambios estructurales en el mbito econmico. Tres factores externos (cada del precio del petrleo, apreciacin del dlar y encarecimiento del financiamiento externo) sumado a la falta de diversificacin productiva interna han golpeado seriamente al pas.

Ecuador posee una estructura productiva altamente dependiente de las exportaciones de crudo y otros bienes primarios, as como de la importacin de productos elaborados para su buen desenvolvimiento. Esto hace que cuando las exportaciones primarias decrecieron el pas haya vuelto a la senda del endeudamiento externo y que la economa ecuatoriana se haya contrado en 2015 un 1,7% de su PIB.

El llamado socialismo del siglo XXI en Ecuador no fue capaz, por incapacidad o por falta de voluntad poltica, de transformar la matriz de acumulacin capitalista heredada del neoliberalismo. Esto implica que la estructura productiva nacional se mantenga concentrada en pocos grupos econmicos que ejercen su control sobre los distintos sectores de la economa nacional, a pesar de que sean bajos generadores de empleo. Los pequeos emprendimientos que dan empleo hasta 9 personas generan el 70% del empleo nacional, mientras que las empresas que emplean desde 100 personas en adelante concentran alrededor de la mitad de los ingresos de la economa del pas. El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos econmicos que operan en el mercado nacional, de los cuales 16 controlan la mayor parte de la economa. Las polticas fiscales y productivas desarrolladas en los ltimos aos permitieron una serie de excepciones fiscales que determinan el hecho de la presin fiscal no recaiga sobre las grandes empresas, recaudndose de estas tan solo el 15% del montante total del Impuesto a la Renta.

A la postre, el actual deterioro de la economa ecuatoriana conlleva que los indicadores sociales positivos logrados durante gran parte del perodo corresta en el mbito de la disminucin de la pobreza, la disminucin del empleo o las mejoras en materia de capacidad adquisitiva de la poblacin, se encuentren en la actualidad en franco deterioro. Por ofrecer tan solo un par de ejemplos sobre esta afirmacin: durante el ejercicio 2015 se perdieron 340 000 puestos de empleo digno en el pas, mientras que el incremento del salario bsico para 2017 equivale a 30 centavos de dlar al da, lo que no da para financiar en su acumulado de una semana un triste plato de comida en el comedor popular ms econmico existente en la ciudad de Quito.

La cuestin se agrava en la medida que el incremento relativo de la capacidad adquisitiva de la poblacin ecuatoriana durante la etapa de bonanza, conllev a una poltica interna de democratizacin del acceso al consumo, que a la postre ha derivado en un fuerte crecimiento del endeudamiento familiar. Segn un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, el 41% de los hogares ecuatorianos gastan ms de lo que ganan, siendo las personas ms endeudadas las que menos ingresos perciben (mayor endeudamiento entre los pobres).

Es esta nueva condicin econmica que atraviesa el pas lo que ha hecho que el corresmo haya perdido legitimacin social durante los ltimos tres aos de mandato del presidente Correa. La crisis hegemnica neoliberal no conllev en Ecuador a la implementacin de un modelo posneoliberal anclado a un proyecto de transformacin social y econmico. El corresmo es apenas un ejemplo ms de las lgicas ilusorias capitalistas que pretenden de combinar crecimiento capitalista subordinado y emancipacin social. Eso s, todo ello con una gran dosis propagandstica de radicalidad discursiva.

En la actualidad se evidencia que lo construido en materia de mejoramiento de los indicadores sociales a lo largo de este perodo tiene unos pilares demasiado frgiles. Dicha condicin nos debe hacer reflexionar, aqu y en otros lugares, sobre el hecho de que no es posible mejorar estructuralmente la situacin de los ms pobres sin tocar los privilegios de las lites econmicas y los grandes grupos de poder.

La actual disputa electoral

El hecho de que Rafael Correa no est en la papeleta de votacin, sumado a la condicin de deterioro econmico que vive el pas, permiti que los sectores de la oposicin poltica aspiraran por primera vez de forma seria a ganar el prximo proceso electoral.

Sin embargo, las rivalidades existentes entre las distintas familias que conforman el conservadurismo ecuatoriano no les ha permitido desarrollar una estrategia de unidad similar a lo que en algn momento desarroll la oposicin en Venezuela. Esto hace que existan dos facciones enfrentadas de la derecha ecuatoriana. Una encabezada por un magnate propietario de uno de los principales bancos del pas (Guillermo Lasso), y otra por una poltica de la vieja derecha socialcristiana (Cynthia Viteri). Conscientes de que no pueden ganar las elecciones presidenciales por separado, el objetivos de ambos es forzar una segunda vuelta o balotaje, intentando posicionarse cada uno de ellos como el contendor final al continuismo oficialista. De lograr tal objetivo, se articulara una alianza de casi la totalidad de fuerzas opositoras para apoyar la candidatura conservadora. Ms all de lo anterior, en lo que va de campaa electoral, ambas facciones de la derecha han confrontado dialctica y hasta fsicamente en escenarios de aparicin conjunta. Todo ello a pesar de que sus propuestas electorales sean similares y tengan como propuesta la reimplementacin del neoliberalismo en Ecuador.

Desde el mbito de las izquierdas disidentes al rgimen, se alinearon un conjunto de fuerzas opositoras cuyo abanico abarca posiciones ideolgicas que van desde la socialdemocracia liberal (encarnada por el reconstitudo partido Izquierda Democrtica), hasta mltiples sectores que han ido poco a poco quedando excluidos del gobierno corresta, pasando por el propio Pachakutik y la Unidad Popular (un reconvertido y muy disminuido partido maosta que en el pasado se denomin Movimiento Democrtico Popular).

Esta alianza electoral, que en la prctica carece de homogeneidad ideolgica y que goza de escasas expectativas cara a ganar las elecciones, se agrupa en torno a la candidatura del general Paco Moncayo, un viejo militar de corte nacionalista que alcanz notoriedad en 1995 como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ecuador en su conflicto militar con el Per. Moncayo es precursor de lo que en el pas se ha venido a llamar, en una alarde de imaginacin inusitada, militarismo ilustrado.

A menos de dos semanas de los comicios electorales, las encuestas ms serias en el pas vienen a indicar que el partido de gobierno (Alianza PAIS) baja paulatinamente su intencin de voto debido a los incesantes escndalos de corrupcin institucional que estn apareciendo casi de forma diaria en la prensa nacional. El diseo es estratgico y sin duda elaborado por la oposicin conservada, quienes aguardaron hasta la campaa electoral para, con la complicidad de los medios de comunicacin privados, posicionar una larga lista de depravados affaires gubernamentales que dan luz a la descomposicin tica del rgimen.

Esta campaa electoral se convirti para Alianza PAIS en una especie de partido contra reloj, pues aunque se mantienen como opcin preferencial del electorado ecuatoriano, su cada en intencin de voto es sostenida y sus estrategas cuentan los das que faltan de campaa entre las angustias de la pudredumbre que se va aireando a su alrededor.

Para ganar en primera vuelta sin mayora absoluta, Alianza PAIS necesita del 40% de los votos vlidos con un 10% de ventaja sobre sus opositores. Dicha condicin comienza a ponerse en cuestin, aunque el rgimen cuenta con el apoyo de un Consejo Nacional Electoral (rgano rector de la democracia en el pas, pero cuya composicin en ntegramente oficialista) cuya imparcialidad electoral est en cuestin. En paralelo, el partido CREO liderado por Guillermo Lasso (principal fuerza opositora) apuesta por ser la opcin elegida en el ltimo da por parte de ese 30% del electorado que en pasadas elecciones deposit su voto por el corresmo, pero que en la actualidad se define como indeciso a pesar de lo avanzado de la campaa electoral y de que el voto en Ecuador sea obligatorio para el conjunto de ciudadanos comprendidos entre los 18 y los 65 aos.

En todo caso y ms all de la opcin poltica que triunfe electoralmente en esta campaa electoral, el prximo gobierno se ver obligado a proceder con un plan de ajuste que conllevar el recorte del gasto pblico y una renegociacin para los pagos de la deuda externa contrada durante estos ltimos aos por el rgimen. Adems, basta or los discursos de los principales presidenciables para entender que los planes diseados para la salida de la actual crisis recaer a todas luces sobre las espaldas de las y los trabajadores. Es de esperar que en base a lo anterior y con un gobierno que ya no gozar de la legitimidad social y poltica sobre la que se sustent los primeros siete aos de gobierno corresta, exista una recomposicin del tejido social ecuatoriano. Ser nicamente a travs de la movilizacin social como se reempoderarn los movimientos sociales ecuatorianos, esos que protagonizaron en su momento las luchas de resistencia al neoliberalismo, permitiendo un acumulado histrico que llev a Alianza PAIS al poder, y que hoy se sienten defraudados por el accionar de un gobierno que dijo representarles.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article12191