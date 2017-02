El gabinete de amiguitos de Trump puede parecer fuerte, pero tiene miedo

Sin Permiso / The Nation

Retrocedamos con la cmara y hagamos un reconocimiento de lo que est sucediendo en Washington ahora mismo. La gente que ya posee una porcin absolutamente obscena de la riqueza del planeta, y cuya parte crece cada vez ms cada ao que pasa en el ltimo recuento, ocho hombres posean tanta riqueza como la mitad del mundo est determinada a quedarse todava con ms. Las figuras clave que pueblan el gabinete de Donald Trump no slo son megarricos, son individuos que hicieron su dinero a sabiendas de que se perjudicaba a las personas ms vulnerables de este planeta y al planeta mismo. Parece ser una especie de requisito para el puesto de trabajo.Tenemos al banquero basura Steve Mnuchin, eleccin de Trump para Secretario del Tesoro, cuya mquina de ejecuciones hipotecarias sin ley arranc a decenas de miles de personas de sus hogares.Y de las hipotecas basuras a la comida basura, ah encontramos al designado por Trump como Secrretario de Trabajo, Andrew Puzder. Como director ejecutivo de su imperio de comida rpida, no le bastaba pagar a sus trabajadores sueldos abusivos que no daban para vivir. Varias demandas judiciales acusan adems a su empresa de robar salarios a los trabajadores al no pagarles trabajos y horas extraordinarias.Y pasando de la comida basura a la ciencia basura, aqu est el escogido por Trump para Secretario de Estado, Rex Tillerson. Como ejecutivo primero, y director ejecutivo despus, de Exxon, su empresa coste y dio mayor volumen a la basura cientfica, y presion ferozmente entre bastidores en contra de las acciones internaciones significativas contra el cambio climtico. Y debido no poco a estos esfuerzos, el mundo perdi decenas de aos, cuando deberamos haber estado quitndonos de encima nuestra adiccin a los combustibles fsiles, acelerando por el contrario la crisis del clima. Debido a estos nombramientos, un nmero incontable de personas est perdiendo ya su hogar a causa de tormentas y de los mares en ascenso, pierde ya la vida por las olas de calor y las sequas, y en ltima instancia sern millones los que vern desaparecer su tierra natal bajo las olas. Como de costumbre, la gente que primero y peor sufre las consecuencias es la gente ms pobre, de piel negra y morena en una abrumadora mayora.Casas robadas. Salarios robados. Culturas y pases robados. Todo inmoral. Todo extremadamente rentable.Pero la reaccin popular iba aumentando, que es precisamente la razn por la cual esta banda de directores ejecutivos y los sectores de los que provienen andaba con razn preocupada de que la fiesta estuviera a punto de acabarse. Tenan miedo. Banqueros como Mnuchin se acuerdan del derrumbe financiero de 2008 y la forma franca en que se habl de nacionalizar bancos. Fueron testigos del ascenso de Occupy y despus de la resonancia que alcanz el mensaje contra la banca de Bernie Sander durante la campaa.Jefazos del sector servicios como Andrew Puzder estn aterrados por el creciente poder de la Lucha por los 15 dlares [principal campaa por el aumento del salario mnimo] que ha ido consiguiendo victorias en ciudades y estados de todo el pas. Y si hubiera ganado Bernie lo que fueron unas primarias sorprendentemente reidas, la campaa bien poda haber tenido a su adalid en la Casa Blanca. Imaginemos lo espantoso que resulta esto para un sector que depende de modo tan esencial de la explotacin en el lugar de trabajo para mantener bajos los precios y elevados los beneficios.Y nadie tiene ms razones que Tillerson para temer a movimientos sociales en ascenso. Debido al creciente poder del movimiento climtico global, Exxon se ve sometida a ataques en todos los frentes. Los oleoductos que transportan su petrleo se ven bloqueados, no slo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Las campaas de desinversin se extienden como el fuego, lo que provoca incertidumbre en los mercados. Y en el ltimo ao, los engaos diversos de Exxon acabaron siendo investigados por la SEC [Comisin de Bolsas de Valores de los EE.UU.] y mltiples fiscales generales de los estados. La amenaza que plantea a Exxon el que se acte contra el cambio climtico es existencial. Los objetivos de temperatura del acuerdo de Pars sobre el clima resultan totalmente incompatibles con quemar el carbono que empresas como Exxon tienen en sus reservas, fuente de su valoracin mercantil. Esa es la razn por la que los mismos accionistas de Exxon han ido haciendo preguntas cada vez ms incmodas acerca de si estaban a punto de quedarse con todo un montn de activos sin valor.Este es el teln de fondo del ascenso de Trump al poder: que nuestros movimientos empezaban a ganar. No estoy diciendo que fueran suficientemente fuertes, que no lo eran. No estoy diciendo que estuviramos suficientemente unidos, que no lo estbamos. Pero algo estaba muy decididamente movindose. Y en lugar de arriesgarse a la posibilidad de que hubiera un avance aun mayor, esta banda de boquillas de los combustibles fsiles, mercachifles de comida rpida y prestamistas depredadores se ha congregado para hacerse con el poder y proteger su mal adquirida riqueza.Seamos claros: no se trata de una pacfica transicin de poder. Se trata de una absorcin empresarial. Los intereses que ya desde hace tanto llevan untando a los dos partidos principales para que cumplan sus rdenes han decidido que se han cansado del juego. Aparentemente, todo esto de tratar a los polticos a cuerpo de rey, toda esa lisonja y esos sobornos legalizados eran un insulto a su sensacin de estar investidos de un derecho divino.De modo que se estn ahorrando al intermediario y hacen lo que todo mandams cuando quiere que algo se haga bien: lo estn haciendo ellos mismos. Exxon, de Secretario de Estado. Hardees [cadena de restaurant de comida rpida], de Secretario de Trabajo. General Dynamics, de Secretario de Defensa. Despus de decenios de privatizar el Estado por piezas y a trocitos, se han decidido a ir a por el gobierno mismo. La frontera final del neoliberalismo. Por eso es por lo que Trump y los designados por l se ren de las dbiles objeciones que se ponen a los conflictos de inters: conflicto de inters es todo, esa es toda la cuestin.As pues, qu hacemos con esto? En primer lugar, recordar siempre sus debilidades, aunque ejerzan un poder puro y duro. La razn por la que se ha cado la mscara y estamos siendo hoy testigos de un gobierno empresarial manifiesto no se debe a que estas empresas se sintieran todopoderosas: es que tenan pnico.Adems, la mayora de los norteamericanos no vot a Trump. El 40% se qued en casa y, de la gente que vot, hubo una clara mayora a favor de Hillary Clinton. Gan l dentro de un sistema muy amaado. E incluso dentro de ese sistema, tampoco gan l. Perdieron Clinton y el estamento de poder del Partido Demcrata. Trump no gan en medio de una abrumadora emocin y con grandes cifras. Gan porque Hillary deprimi las cifras y por su falta de entusiasmo. El estamento de poder del Partido Demcrata no crey que fuera importante hacer campaa sobre mejoras tangibles en la vida de la gente. No tenan prcticamente nada que ofrecerle a gente cuya vida se haba visto desgarrada por los ataques del neoliberalismo. Creyeron que podan cabalgar sobre el miedo a Trump, y esto no funcion.Y esta es la buena noticia: todo esto vuelve a Donald Trump increblemente vulnerable. Es este el tipo que lleg al poder contando las mentiras ms impdicas y descaradas, vendindose como un defensor del trabajador que por fin se alzara frente al poder y la influencia empresariales en Washington. Una parte de sus bases sufre ya el arrepentimiento del comprador, y esa parte no va a hacer ms que crecer.Alguna otra cosa por lo que a nosotros respecta? Esta administracin va a ir a por todas de una vez. Hay informes de un presupuesto de los de conmocin-y-espanto destinado a recortar 10 billones de dlares en diez aos, pasndole la sierra mecnica a todo, lo que va de programas contra la violencia contra las mujeres a programas de arte, del apoyo a las energas renovables a la proteccin policial de comunidades. Est claro que piensan que nos arrollar esta estrategia de blitzkrieg. Pero pueden verse sorprendidos. Bien podra unirnos en una causa comn. Y si sirve de indicativo el volumen de las manifestaciones de mujeres, hemos empezado con buen pie.Levantar robustas coaliciones en un momento de poltica de capillitas supone un trabajo duro. Hay que afrontar historias dolorosas antes de llegar a progresar. Y la cultura de financiacin de las fundaciones y de la cultura de la fama en el activismo tiende a enfrentar entre s a la gente y los movimientos, en lugar de animar a la colaboracin. Pero las dificultades no pueden dejar sitio a la desesperacin. Por citar un dicho popular entre la izquierda francesa: La hora pide optimismo; dejemos el pesimismo para tiempos mejores. (Lheure est loptimisme, laissons le pessimisme pour des temps meilleurs.)Personalmente, no puedo hacer mucho acopio de optimismo. Pero en este momento en el que todo est en juego, podemos y debemos encontrar nuestra ms firme determinacin.autora, entre otros libros, deFuente: http://www.sinpermiso.info/textos/el-gabinete-de-amiguitos-de-trump-puede-parecer-fuerte-pero-tiene-miedo