A pocos das de celebrarse comicios presidenciales en la Repblica del Ecuador, el candidato del Movimiento Alianza PAS, Lenn Moreno, afirm que continuar trabajando por el Buen Vivir del pueblo ecuatoriano, la integracin regional y el cambio de la matriz productiva del pas.Moreno fue entrevistado en el programa radial gora Democrtica transmitido por la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Alternativos del Ecuador (Corape), la Asociacin Latinoamericana de Educacin Radiofnica (ALER) y la Radio Pichincha Universal, para conversar acerca de sus planes y propuestas de gobierno, en el que participaron periodistas y comunicadores populares de Argentina y Venezuela, entre otros aspectos.Moreno acot que a la Revolucin Ciudadana se le podra acusar principalmente- de haber elevado el Buen vivir del pueblo ecuatoriano. Hemos devuelto los servicios a la ciudadana. Haba escuelas sin piso, sin techo haba huelgas que privaban a los estudiantes de tener clases por meses. Los maestros no tenan procesos de capacitacin, por hablar de educacin. En salud, la red hospitalaria sin equipos mdicos u obsoletos, daados. Nunca se construa un puente, ahora tenemos las mejores carreteras de Latinoamrica. Hemos aumentado el bono de salud humano y dos millones de personas han salido la pobreza. El pas que mejor ha utilizado los recursos petroleros en la regin ha sido el Ecuador, expres.En cuanto al tema de la integracin, Moreno indic que su gobierno continuar sumando esfuerzos en este aspecto tan importante para la regin. Acot que Latinoamrica es una unidad aunque en ciertos momentos nos olvidemos de ello y acudamos a reintentar reintegrarnos de manera aislada, refiri. Indic que solo unidos y actuando como una especie de puo los pases de la regin podrn negociar en similares condiciones con otros bloques. Solamente de esa forma obtendremos buenos precios y aseguraremos no estar compitiendo entre nosotros en el campo de la produccin y en lo laboral, manifest.Recalc que las transnacionales, a pretexto de la libertad de comercio, no pueden obligar a los pases a competir con ellos a costa de la precarizacin del trabajo y a costa de la miseria de los seres humanos. De tal manera, consider muy importante regresar los ojos hacia aquello en lo que tenemos una fortaleza extraordinaria que es nuestra unin, puntualiz.En el mbito econmico Moreno indic que su gobierno se enfocar en buscar alternativas que beneficien al pas y al medio ambiente. En ese sentido, indic que revisar otras fuentes de ingresos -aparte de la minera y la petrolera- entre las que mencion el turismo. Si alguien quiere ver un cambio en la matriz productiva y energtica, si alguien quiere ver el prximo paso de la poca minera y petrolera, busquemos donde tenemos potencialidades: exportaciones y turismo, apunt.El candidato de Alianza PAS explic que en esta propuesta las embajadas deben convertirse en promotoras del turismo ecuatoriano y de las exportaciones. Embajador que no cumpla las metas, sale. Vamos a poner a trabajar al personal de las embajadas a que promocionen nuestro pas. Moreno afirm que apostar a promocionar la produccin ecuatoriana para impulsar las exportaciones del pas para lo cual se potenciar al sector agrcola con otorgamiento de crditos adecuados, infraestructura y maquinaria para mejorar en cantidad y calidad y as acelerar el nmero de empleos que precisa el Ecuador, coment.El candidato presidencial desestim las acusaciones realizadas por el ex ministro Carlos Pareja Yannuzzelli contra su compaero de llave Jorge Glas, actual vicepresidente y candidato a la reeleccin. En ese sentido, record que quienes hoy acusan a Glas de estar vinculado con presuntos actos de corrupcin son los responsables del deterioro que sufri Ecuador por dcadas. Hace 20-30 aos este era un pas que tena las carreteras destrozadas. No se haban construido hospitales; hace mucho tiempo no se daba un crdito por parte del Seguro Social o un crdito hipotecario. Un pueblo devastado. Ahora los causantes de ello tratan de venir como los nuevos salvadores () A un candidato se debe respetar, lo dice la constitucin. Me parece raro que este tipo de comentarios aparezca cuando estamos en elecciones, dijo.A su parecer, este tipo de denuncias forma parte de un show meditico y sin fundamento para afectar la dignidad y el honor de Glas. De lo nico que se le acus fue de tomar decisiones, cosa ridcula porque para eso mismo se les elige, refiri.El prximo 19 de febrero se llevaran a cabo elecciones presidenciales en Ecuador. Moreno figura como favorito en las encuestas. Sus competidores ms cercanos son Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano) y Guillermo Lasso (CREO SUMA).