Trump: uno ms de los presidentes norteamericanos

En estos ltimos tiempos, muchas cosas que han ocurrido me han perturbado con fulminante severidad, pero lo ms desconcertante para m ha sido la evolucin sostenida e in crescendo de una opinin que ahora ya est viralizada, es decir difundida y asumida por una gran cantidad de almas, en todo este orbe (orwelliano o macluhaniano), que convencidas hasta el tutano repiten hasta la saciedad que con Trump estamos peor que cuando nos gobernaba el buenito de Obama.

Las comparaciones son siempre odiosas, pero sta en concreto, aparece atiborrada de ingenuidad y desinformacin. Aseverar que Trump es peor que todos sus antecesores, o que ser diferente al resto de sus pares, es tan igual que decir que hay alguna diferencia entre Tarzn y James Bond. Que salvo que uno camina semidesnudo en la selva africana, y que se encarga de proteger y salvaguardar el equilibrio de la selva; el otro, Bond, est siempre en frac, pero igual protege y salvaguarda al mundo, de los malvados que casi siempre son tercermundistas o megalmanos subdesarrollados. Al final son lo mismo.

Desde mi punto de vista hubo en este pas que an ostenta un rol importante en la hegemona mundial presidentes que se llevan de encuentro al disonante de Trump, por ejemplo, de los ms cercanos, el tal Ronald Reagan, quien fuera todo un adalid de la guerra por la supremaca global de una sola idea, y combati con demencia exterminadora el campo socialista a nivel mundial, con su exaltada Doctrina Reagan. Fue un ferviente militante de la carrera armamentista, y mantuvo a la humanidad al borde de la cornisa de una conflagracin nuclear que se denomin Guerra de las Galaxias. Financi la guerra civil de Angola; a los contras en Nicaragua; invadi Granada; estuvo envuelto en escndalos de venta de armas ilegalmente para financiar a los contras, bombarde Beirut, Trpoli y Benghazi. Cuba denunci la diseminacin de un virus letal del dengue en su territorio. Estas algunas de las perlas del actor de cine trivial, que lleg a ser Presidente de los Estados Unidos de Norteamrica.

Otro de los ms destacados presidentes estadounidenses por sus dotes como hombre con serias deficiencias intelectivas, hasta ser acusado de fronterizo, es George W. Bush, un presidente de conocida fama de ex alcohlico.

Este personaje, fue el que enfrent los famosos atentados del 11 de septiembre de 2001, de la que hay bastantes dudas razonables sobre su ataque espontneo o planificado, para luego montar una respuesta despiadada denominada Guerra contra el terrorismo que incluy la guerra en Afganistn ese mismo ao, la invasin a Irak en 2003, adems acuo el mote de Eje del mal, donde inclua a Irak, Irn y Corea del Norte. La guerra contra el terror admita polticas de vigilancia militar en todo momento, an a su propia poblacin norteamericana, que puso en entredicho las garantas y derechos civiles; tambin contena una poltica en extremo permisiva con los interrogatorios, secuestros y torturas.

Fue clebre por sus frases que retratan al hombre de cuerpo entero, como: Las mismas personas que estn asesinando a cientos de inocentes en Iraq, son las que nos atacaron el 11 de septiembre; o esta otra expresin atiborrada de tantsima inteligencia Es dios quien habla a travs de m. De otro modo no podra yo hacer mi trabajo, seguramente por eso prohibi el matrimonio homosexual. Pero la locucin que lo pinta tal cual, es: Quiero que lo sepan. Cuando hablo de la guerra en realidad estoy hablando de la paz.

Otra de las cosas que se le acusa al actual clon de los anteriores, Trump, es que ha nombrado como Secretario de Estado a un ejecutivo de la industria del petrleo, Rex Tillerson, quien para muchos sera un hombre peligroso.

Pero, hagamos un simple ejercicio de memoria y recordemos por ejemplo, al seor Donald Rumsfeld, quien tuvo un papel central en la Guerra de las Galaxias de Reagan, puesto que fue uno de los impulsores de la Iniciativa de Defensa Estratgica (SDI). Pero su rol ms tristemente recordado fue cuando junto al alcohlico presidente George W. Bush, montaran ese famoso psicosocial global de la gripe aviar, donde el remedio ad hoc a esta plaga moderna, era un frmaco llamado Tamiflu. Que era producido por un solo laboratorio: Gilead Sciences, donde Donald Rumsfeld era directivo veinte aos antes. Al final el Tamiflu, no sirvi de mucho, pero fue repartido a todas las Farmacias del mundo: una vez ms funcion el miedo: el valor de las acciones de Gilead Sciences aumentaron en un 807%, y las ganancias de la compaa pasaron de 254 millones el 2004 a ms de 1.000 millones el 2005. (1)

Pero lo que ms me desagrada en todo este escenario del momento, es que al reciente ex presidente Obama, se le compare con Martin Luther King, no solo por el color de su piel, sino porque la televisin norteamericana y las fieles reproductoras en Latino Amrica intenten difundir esa nocin, que est lejos de la realidad. Pero que coadyuva a fortalecer la idea en la comparacin con Trump, que Obama es mejor de lo que es o ser el descendiente alemn.

Obama, candidato, fue una promesa para todos los sectores de Norteamrica, y hasta las izquierdas de varios lugares del mundo pensaron cndidamente que este hawaiano traera nuevos vientos de cambio al mundo, con su administracin. Recibi hasta el Premio Nobel de la Paz, de una academia sueca que estaba desorientada como gran parte del mundo en ese momento.

Pero Obama llen al mundo de tantas bombas, guerras y agravios, como lo hubiera hecho cualquier presidente norteamericano sin importar su color de piel, o su prdica moral, o a su promesa electoral cuando candidato; al final el aparato del Estado de la potencia estadunidense termina por imponerse sobre cualquier desventurada voluntad individual.

Obama ha sido todo un guerrerista, ha bombardeado a 7 pases, entre ellos Yemen, Pakistn, Somalia; ha armado al Estado Islmico, y ha provocado conflictos militares en varios pases; participo en la operacin militar que derroc y asesin a Muammar Gaddafi. Particip en los intentos de derrocar al presidente sirio Bashar al Assad. Apoy el golpe de Estado en Ucrania que defenestr a Vktor Yanulvich Presidente democrticamente elegido, y tras unas elecciones precipitadas, brind su total apoyo al actual mandatario Piotr Poroshenko.

Amrica Latina no estuvo exenta de sentir la presencia de la bota del Premio Nobel de la Paz, empez su administracin con una sutil intervencin ya la historia nos brindar ms datos en el golpe de Estado de Honduras a Manuel Zelaya. En el periodo de Obama, muri sin ms ni ms Hugo Chvez, muerte que hoy por hoy an levanta sospechas, y con ello se agudiza la ofensiva poltica y de propaganda, as como un cerco comercial a Venezuela; se produce el cambio de rgimen en Argentina; y el impeachment a Dilma Rousseff que deja como presidente al impresentable de Michel Temer. No podemos dejar de nombrar que en el vecino pas donde ahora se cierne la posibilidad de construir un muro, Mxico, en reidas elecciones entre Manuel Lpez Obrador, y el candidato de Televisa, gana el segundo, candidato adems cercano a Obama. Algunos mexicanos se preguntan Qu podr ser peor que Enrique Pea Nieto? Un muro?

Si hasta la BBC dice de Obama: Ni siquiera Franklin Delano Roosevelt, el presidente que encabez el esfuerzo militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, pas tanto tiempo en guerra. (2)

Esta es la realidad que nos dej Obama, y este es el verdadero rostro de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamrica, an dueos y gendarmes del mundo. Trump podr ser peor que stos? Me quedo con lo vertido por Assange: Obama era un lobo con piel de oveja. El gobierno de Trump es un lobo con piel de lobo. Es ms fcil tratar con un lobo que no se disfraza.

Y esta es la verdadera circunstancia que envuelve a esta mala propaganda que se hace a Trump, al final es y ser lo mismo que todos, pero, no es aquel personaje, que como el Premio Nobel Obama, el actor de cine Reagan, o el estlido de Bush, ocultan tras sus personajes de bien, sus verdaderas intenciones: Dominar el mundo a costo de lo que sea.



Notas:

Artculo de Aldo Torres Baeza. Publicado en Rebelin. "Donald Trump: el sistema soy yo!". BBC Mundo. 16 enero 2017.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.