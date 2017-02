Ecuador: elecciones decisivas

Las elecciones del prximo 19 de febrero en Ecuador son distintas a todos los procesos vividos por el pas desde 1979, cuando se retorn a la vida constitucional luego de una dcada de dictaduras.No est en juego la simple sucesin presidencial, sino dos proyectos de economa y sociedad: uno, identificado con el modelo del gobierno del presidente Rafael Correa, y otro abiertamente identificado con la restauracin de los intereses de la lite bancaria y empresarial de Ecuador. Y esta situacin tambin comprende a las elecciones para la Asamblea Nacional.Aunque hay certeza en cuanto a que el binomio de Alianza PAIS representa la continuidad del proyecto progresista, son inciertos los cambios que puedan implementarse y los alcances del giro que habr al faltar el liderazgo indiscutible e irreemplazable del presidente Correa.Es incierto cul de las candidaturas de la ultraderecha poltica vencer a la otra, pero ninguna duda queda en que ambas representan el mismo y hoy caduco modelo neoliberal, que procuran revivir.En el mbito latinoamericano, los dos proyectos econmico-sociales que se confrontan en las elecciones ecuatorianas generan enorme expectativa: est en juego el mantenimiento del ciclo de aquellos gobiernos democrticos, progresistas y de nueva izquierda que an estn vigentes en la regin, o una prdida ms, que seguir el camino de lo que ya pas en Argentina y Brasil.En la historia de Amrica Latina no existe un ciclo parecido, como el que se ha dado entre 1999 y el presente, cuando diversos gobiernos, identificados precisamente con la nueva izquierda de la regin, lograron desmontar el neoliberalismo, reinstitucionalizar al Estado, imponer los intereses nacionales sobre los particulares, modernizar la sociedad y, sobre todo, promover el adelanto y mejora sustanciales de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, clases medias y sectores populares.Ese ciclo progresista, que ha marcado una nueva era en la regin, polariz a las sociedades a consecuencia de las rupturas del poder tradicional que estuvo determinado por lites empresariales y capas ricas, que impusieron sus conceptos, intereses y valores en las dcadas finales del siglo XX. Los gobiernos progresistas no solo han sido enfrentados por los partidos y la clase poltica tradicional, sino que han tenido como poderosos enemigos a aquellas lites desplazadas del control del Estado, al imperialismo y a los ms importantes medios privados de comunicacin, que, en forma indita en la historia latinoamericana, pasaron a ser una fuerza ideolgica de permanente combate y hasta conspiracin contra los gobiernos progresistas.Los logros sociales de los gobiernos progresistas han sido destacados por todos los organismos internacionales y son un contraste absoluto frente a los que caracterizaron al modelo empresarial-neoliberal, y a lo que actualmente ocurre en Argentina y Brasil. Sin embargo, el significado histrico de esa nueva izquierda est en discusin.La vieja izquierda apenas cuenta, porque ha sido superada por la misma historia.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/ecuador-elecciones-decisivas