Fidel: ser o no ser

Cuba Posible

La consigna Yo soy Fidel, con la cual el pueblo cubano reciba a la caravana que transportaba las cenizas del Comandante en Jefe Fidel Castro por el territorio nacional hasta el Cementerio Santa Ifigenia, pero que ha trascendido ese escenario fnebre de finales de noviembre, constituye un homenaje un poco paradjico. Ser Fidel, en un sentido revolucionario ms que metafrico y no porque las metforas no puedan ser revolucionarias, sino porque revolucionar debe ser mucho ms que una metfora- significa no ser Fidel. Significa ser Ana, Ernesto o Yamil. Ser nosotros mismos.

No es posible ser leal a la memoria de Fidel quienes decidan ser leales a su memoria- y limitarse a preservar su legado, como si se tratara de una coleccin de muecas de porcelana. Lo ms vital que leg Fidel es, curiosamente, lo que ms nos falta en la Cuba actual: su espritu revolucionario. La lealtad a su memoria se debera demostrar, ante todo, con lealtad a la poca en que se vive. Nadie que d la espalda a las injusticias que padece la sociedad cubana, que niegue sus conflictos y dolores, puede decirse leal a Fidel; sin importar qu tan alto grite las consignas de moda.

Fidel siempre fue Fidel. Cuando en 1953 dijo que su generacin no poda dejar morir a Jos Mart en el centenario de su natalicio, no honr a Jos Mart recitando sus versos o citando frases de sus discursos y escritos. Fidel Castro, en 1953, con apenas 26 aos, fund un movimiento revolucionario y organiz el asalto a dos cuarteles militares para intentar derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Honr a Jos Mart haciendo lo que consideraba correcto en sus circunstancias: tomar las armas para construir una repblica soberana, digna y justa.

Hoy, por supuesto, no son tiempos de hacer una revolucin por la va armada. Ni de asaltos, ni de expediciones, ni de guerrillas en las montaas. Otra es la poca, otro es el pueblo, otro es el Gobierno. Sin embargo, siguen siendo tiempos de hacer revolucin, aunque otras sean las vas: el pensamiento, el dilogo, el arte, la ciencia, el periodismo. Cuba todava no es esa repblica soberana, digna y justa ideada por Jos Mart, por la que Fidel Castro tom las armas, por la que miles se convirtieron en mrtires, por la que millones salieron a las calles para respaldar el triunfo de 1959, por la que el pueblo cubano ha debido de ser algo ms grande que heroico.

A pesar de que las conquistas del proceso revolucionario, desde una perspectiva regional e histrica, resultan sumamente valiosas e inspiradoras, la Cuba que tenemos ahora en 2017 es una Cuba donde muchsima gente, sobre todo joven, ya no quiere vivir. Aunque los resultados de las encuestas realizadas por instituciones estatales (que nos permitiran dimensionar esa realidad), no son de dominio pblico, basta con revisar nuestras redes de socializacin para percatarnos de todas las ausencias con las que convivimos, de todas las despedidas que se nos acercan, de cun lastimados por la distancia se encuentran nuestros afectos. Todas esas separaciones ofrecen el testimonio ms descarnado de nuestras fallas como nacin.

Nos faltan demasiadas personas en la familia, en el barrio, en los grupos de amigos, en Cuba. Se marchan no porque sean ingratas, avariciosas o ingenuas. Se marchan porque, para ellas, Cuba dej de ser una opcin de vida, un futuro posible, un final feliz, un hogar. La emigracin hacia cualquier parte del mundo, no solo hacia Estados Unidos, es un fenmeno lo suficientemente serio como para creer que quienes emigran, lo hacen porque se dejan llevar por supuestos defectos de carcter o por los cantos de sirena de gobiernos malintencionados. Sus causas, sin dudas complejas, expresan problemas estructurales internos. Lo que debemos descifrar es cmo podemos refundar un pas donde las generaciones del presente quieran vivir.

Irse de aqu, largarse, se ha vuelto, en cierta medida, algo tan fuerte como una cultura. En ocasiones, parece hasta un instinto. Pero esa cultura de irse no se supera promoviendo una cultura del sacrificio. Quedarse no puede significar sacrificio. El sacrificio no es sustentable, ni estratgico. Ningn proyecto social justo se plantea la consecucin de sus fines a costa del sacrificio permanente de la sociedad. La cultura de irse debe superarse con la promocin de una cultura de poder cambiar las realidades que conducen a irse. Nadie puede sentirse parte de un pas si siente que no lo puede cambiar.

Lgicamente, para poder cambiar las realidades, no basta con que exista una voluntad. Debe existir una serie de condiciones que favorezcan esa voluntad. Los ciudadanos deberan tener derecho, por ejemplo, a asociarse libremente en torno a la causa que estimen, a manifestarse en espacios pblicos sin esperar a que convoque el Gobierno, a realizar huelgas en sus centros de trabajo estatales o privados, a crear un medio de prensa que no subordine su compromiso con la sociedad a la poltica del Partido en el poder; lo cual no sera ms que tener derecho a hacer lo que crean correcto en sus circunstancias.

No impulsamos una Revolucin para que alguien tuviera que decirnos, constantemente, como si furamos menores de edad, qu es lo que debemos hacer, cmo, cundo, dnde, para qu, con quines La hicimos para ser mujeres y hombres libres, para poder decidir el destino de nuestro pas y poder construir ese destino, de manera colectiva y diversa, sin que el ejercicio de esa libertad implique enfrentar represin, en cualquiera de sus modalidades. Ese es el tipo de ser humano que siempre aspiramos a formar en la sociedad cubana o al menos eso es lo que hemos dicho. Un ser humano que obedezca a su conciencia, a sus valores, antes que al poder, que no se coloque mscaras para avanzar en la vida, que tenga el coraje de mostrarse tal cual es y asumir las consecuencias.

Lo cierto, sin embargo, es que nos encontramos en un contexto donde, con una frecuencia alarmante, se recompensa la hipocresa y se castiga la honestidad. Poco a poco, se ha ido legitimando la simulacin, no solo como estrategia de supervivencia, sino tambin como praxis poltica. Cada vez que alguien es castigado por defender sus ideas o disentir del discurso oficial, el mensaje que se enva a quienes atestiguan el suceso es inequvoco: miente o calla. De esa manera, mucha gente ha aprendido a mantener en secreto lo que piensa y siente, sea para preservar su status o evitarse un infarto, o porque, simplemente, cree que nadie tomar en cuenta lo que piensa y siente.

Nuestro problema ms grave no es ninguno de nuestros problemas sociales, sino creer que nosotros, los de abajo, no podemos solucionar nuestros problemas. Hemos perdido la fe en nosotros, en la sociedad, en la poltica, en el periodismo, en las ideas. Y esa fe tan esencial no se recuperar aumentando la cifra de visitantes extranjeros o de licencias otorgadas para abrir negocios privados. Antes que prspera, necesitamos una nacin genuinamente socialista e inclusiva. Tan importante como el crecimiento de la economa es el crecimiento de la democracia. Cuba necesita abrazar por igual a cada uno de los cubanos.

Cuando atacamos lo distinto, lo marginamos, lo aislamos, lo oprimimos, estamos atacando la esencia emancipadora que justifica la Revolucin cubana. Si la Revolucin cubana no nos sirve a todos, sin excepcin, para emanciparnos permanentemente, no sirve para nada. Su firmeza y sostenibilidad depende de la capacidad de la sociedad para transformarse a s misma, no de su docilidad para dejarse transformar por su Gobierno sin hacer cuestionamientos. Si no potenciamos esa capacidad, si por el contrario, la atrofiamos con prohibiciones, lo nico firme y sostenible sern las relaciones de dominacin. Y el socialismo puede ser de muchas maneras, le podemos enganchar todas las etiquetas que se nos ocurran para intentar renovarlo, pero nunca ser socialismo si se basa en relaciones de dominacin.

Para preservar esa gran obra popular que es la Revolucin cubana lo ms determinante ser garantizar que contine siendo una gran obra popular. Que pueda tocarse, caerse al suelo, romperse, rearmarse, arrojarse a la tierra y al viento. As es como probaremos su resistencia, no elevndola en un altar al que solo pueda acceder una minora privilegiada. Fidel, sin el pueblo cubano, hubiera sido un soador solitario. Agradecerle por todos nuestros mritos, as como culparle por todos nuestros fracasos, significara sustraernos a nosotros el pueblo cubano- de la historia. No somos apenas deudores, ni apenas vctimas. Si tenemos el pas que tenemos en este instante, con sus luces y sombras, es fundamentalmente por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Pero, asumamos la posicin que asumamos, necesitamos superar a Fidel Castro.

El pasado, que sirva para movilizarnos y andar hacia delante, no para estancarnos en la nostalgia. Cada generacin necesita sus propias conquistas. Necesita soar y luchar por lo que suea, rebelarse, experimentar, equivocarse, rectificar, generar cambios. Porque lo que para las generaciones mayores constituyen conquistas, para las ms jvenes constituyen derechos naturalizados. Nos toca preguntarnos quines somos cada uno de nosotros, quines somos como tejido social, quines somos como historia, para poder continuar construyendo esa repblica soberana, digna y justa, con todos y para el bien de todos, como definiera Jos Mart.

Fuente: http://cubaposible.com/fidel-ser-o-no-ser/