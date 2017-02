Comunicado de la Unin Estatal de Sindicatos de Msicos, Intrpretes y Compositoras

El mito de la huelga salvaje y los trabajadores privilegiados (maana puede tocarte a ti)

Ha comenzado la guerra contra los estibadores, a los que se les quiere rebajar el sueldo un 60% para hacer nuestros puertos ms competitivos. Estamos en un pas muy curioso, donde hay trabajadores privilegiados por todas partes, que realizan sistemticamente huelgas salvajes y que utilizan habitualmente a la poblacin como rehenes.El siglo XXI se est caracterizando como el asalto final a los derechos de las y los trabajadores por todos los medios: legales, polticos y mediticos. Precisamente por eso, la defensa y apoyo mutuo tiene que darse entre todos los sectores.Queremos hacer un recordatorio de todas las luchas criminalizadas durante los ltimos aos en los medios de comunicacin y de todas las plantillas tachadas de privilegiadas. Las y los msicos queremos mostrar nuestro apoyo a todos los sectores en lucha.Apoyo mutuo. Nos vemos en las calles.2000: Renfe amenaz con despedir a la cpula sindical de los maquinistas y expedientar a 934 huelguistas. Tres das de huelga salvaje impulsada por el sindicato de maquinistas ferroviarios, SEMAF.2001: huelga salvaje estatal de los examinadores de Trfico, que dej sin pruebas a ms de mil aspirantes.2002: la huelga de basuras de Mlaga origin disturbios con 27 detenidos, una huelga salvaje que dej toneladas de basura en la calle. La huelga general del 2002 sufri de impedimentos como unos servicios mnimos del sector elctrico se declararon abusivos en los juzgados aos despus.2006: en los medios aparece que la huelga salvaje del personal de tierra de Iberia paraliza el aeropuerto de Barcelona. Los trabajadores invadieron las pistas y la cancelacin de vuelos afect a 100.000 pasajeros.2008: comienzan dos aos de huelgas salvajes en Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). La plantilla privilegiada demandaba tener dos das descanso. Lo lograron.2009: huelga salvaje en Euskotren que dej sin servicio a ms de 100.000 usuarios.2010: la huelga de Metro de Madrid de los privilegiados trabajadores tambin fue salvaje, como la huelga de los controladores areos, en la que intervinieron las fuerzas armadas para reventarla. La huelga general de ese ao protagoniz una portada histrica en La Razn: la huelga borroka.2012: ltima huelga minera, sector privilegiado por antonomasia. Las protestas de las subcontratas de Metro de Madrid por los planes de la compaa de rebajarles el sueldo un 45% originaron una huelga salvaje. Se quem un autobs en la huelga salvaje del transporte escolar en Extremadura. Tambin se produjo una huelga salvaje en otro sector de privilegiados, la sanidad madrilea, adems de huelga general tambin salvaje.2013: ante la huelga salvaje de los servicios de limpieza en Madrid Ana Botella apel en ABC a la necesidad de elaborar una ley de huelga porque las conductas chantajistas y delictivas no se pueden consentir. Comienza la huelga salvaje ms larga de la democracia espaola, la huelga de Panrico.2014: huelga salvaje de los taxista de Mlaga y de recogida de basura en Lugo. En los medios de comunicacin lemos que una huelga salvaje le cuesta 21.000 euros a la Politcnica de Valencia. Comienza la huelga salvaje en Coca-cola: la empresa tiene que readmitir a 1.190 empleados tras declararse nulo su ERE.2015: las y los privilegiados de las subcontratas de Movistar, la mayora falsos autnomos, organizaron una huelga salvaje.2016: ante un nuevo conflicto en RENFE los medios reflejan que no tienen vergenza de hacer una huelga tan salvaje.2016-2017: ante la huelga de los conductores de AUVASA (Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A.), el actual alcalde de Valladolid, scar Puente, desvel los sueldos, la calific como injustificada sealando que la medida de protesta no tiene nombre porque no suspendieron los paros el da de la Cabalgata de Reyes.Unin Estatal de Sindicatos de Msicos, Intrpretes y Compositoras