Defender la educacin pblica no es delito: absolucin de los Cinco del Buero

Cuarto Poder

Cuando aquel polica ceporro calific de el enemigo a unos estudiantes valencianos que se manifestaban por la educacin pblica, debimos imaginar que se estaba preparando la criminalizacin de la protesta social. Y as ha sido, represin y recortes han ido de la mano estos aos de gobierno del Partido Popular. El ataque a los derechos sociales ha sido tan brutal que el gobierno Rajoy ha tenido que emplearse a fondo desde el minuto uno para imponerlos por la fuerza. Era la nica manera de intentar aplastar la resistencia de los movimientos sociales, las mareas, la ciudadana. Pocos se han salvado de esta forma de injusticia, desde huelguistas a manifestantes, tuiteros o titiriteros. Ahora estn apareciendo las consecuencias judiciales del castigo poltico a la contestacin de las polticas antisociales.

Hemos conocido estos das que en Cantabria est habiendo movilizaciones en solidaridad con nueve jvenes a los que les piden 42 aos de crcel, un autntico despropsito. La razn: intentar participar para defender la educacin pblica en un acto en la universidad de Cantabria al que sin motivo se les deneg el acceso. Afortunadamente en Cdiz acaban de absolver a dos jvenes acusados por una protesta similar reivindicando un edificio para una facultad, y el juez ha considerado que la actuacin policial fue desproporcionada y que el contexto parece evocar etapas predemocrticas ya superadas

Otra barbaridad es la de los cuatro profesores y un activista social de Guadalajara que se enfrentan a cuatro aos de crcel y 3.000 euros de fianza a cada uno por defender la educacin pblica. Fue hace cinco aos. Sin que mediara aviso o negociacin alguna, la administracin educativa del PP sac de repente unas instrucciones que dejaban en la calle a 800 profesores interinos, desplazaba a otros, supriman apoyos, refuerzos y horas de laboratorio al alumnado. Era la orga de los recortes a los servicios pblicos esenciales, al igual que haba pasado en Madrid, y que dio lugar al nacimiento de la Marea Verde y a una larga lucha que an contina.

Como cuenta la Plataforma que pide la absolucin de los Cinco del Buero, esta violencia legislativa provoc la lgica indignacin de muchos centros educativos y cientos de profesores y profesoras se concentraron espontneamente frente a los Servicios de Educacin en Guadalajara con el nimo de expresar democrticamente la protesta. Luego, ms de 400 personas se dirigieron hacia el teatro Buero Vallejo, donde interrumpieron el pregn que presida el alcalde del PP Antonio Romn.

Cinco personas fueron identificadas das despus de manera arbitraria como participantes en la protesta. Ahora, la acusacin particular en representacin de cuatro de los ocho policas locales presentes en el teatro y auspiciada por el Ayuntamiento de Guadalajara que tiene mayora del PP, intenta meterles en la crcel.

Fue un acto pacfico, no hay ms que ver el vdeo. Todo lo que hubo fue un alboroto y un forcejeo para desalojar el anfiteatro, pero la denuncia de la acusacin particular (algunos policaslocales, respaldados por la alcalda) sigui adelante como un delito penal, aunque cuatro de los policas presentes retiraron la denuncia y el fiscal ha pedido el sobreseimiento. El juzgado de instruccin les imputa graves delitos que no cometieron: desorden pblico, atentado a los agentes de la autoridad y falta de lesiones; algn agente ha aducido algo tan ridculo como sufrir luxaciones en los dedos de la mano por empujar a un manifestante.

Los acusados son conscientes que no son mrtires ni hroes, y que de hecho les toc a ellos como poda haberle tocado a todo aquel que particip en aquella protesta contra los recortes en educacin. Saben que se les pretende utilizar como chivos expiatorios de la represin sobre el colectivo docente, por un alcalde autoritario que ampara una denuncia absolutamente injusta, arbitraria e inmoral. Tambin lo saben ms de un millar de personas que se han manifestado el 11 de febrero en solidaridad con ellos y que han gritado en las calles de Guadalajara: Yo tambin estuve en el Buero!

Quiz ayude a entender por qu se mantiene este juicio poltico el contexto en el que se produjo. Sucedi en Castilla La Mancha, regin entonces gobernada por la secretaria del Partido Popular, Mara Dolores de Cospedal; donde se sancion al maestro ngel Renieblas con un mes de empleo y sueldo, por explicar a las familias de sus alumnos los motivos por los que iba a secundar una huelga. En la ciudad de Guadalajara que gobierna un alcalde del PP, Antonio Romn; el mismo que acumulaba tres cargos y, segn algunos medios, tres sueldos(alcalde, diputado y mdico), que pretenda cobrar a los familiares de las vctimas del franquismo 3.000 euros por las exhumaciones y que se niega a aplicar la ley de Memoria Histrica. Y en la provincia de Guadalajara, donde hace tan solo algunos das el PP ha comprado el transfuguismo de una diputada de Ciudadanospara asegurarse la mayora en la Diputacin.

Ante estas denuncias y acciones judiciales, cabe preguntarse dnde queda la libertad de expresin?, un derecho fundamental que define o no la existencia de una democracia. Si se les condenase a los Cinco del Buero , tendramos que hablar de presos sociales o polticos. Deben ser absueltos, aunque el dao moral, psicolgico y material ya est hecho, y Domingo, David, Maroto, Miguel ngel y Nacho y sus familias- estn pasando un autntico calvario.

Hay que repetirlo, es un juicio poltico. Se pretende crear desde el poder un clima de intimidacin, convertir a las vctimas de los recortes sociales en culpables por resistir. Pero como concluye el Manifiesto que pide su absolucin: Con la represin no van a conseguir acallar nuestras voces, que claman por un mundo ms justo para nuestros jvenes. Una y mil veces saldremos a defender nuestros derechos porque no tenemos miedo. Los acusados son ciudadanos que defienden lo pblico, profesionales que quieren hacer bien su trabajo y no ser peones al servicio de una administracin insensible que les desprecia. El prximo 14 de febrero se celebrar el juicio. Es la hora de la denuncia y la solidaridad.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/12/defender-la-educacion-publica-no-es-delito-absolucion-de-los-cinco-del-buero/1835



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.