La artista representa sus gags en las Jornadas Feministas del sindicato Acontracorrent

Patricia Sornosa, monlogos contra el patriarcado

En su espectculo la cmica valenciana Patricia Sornosa (Manises, 1977) cuenta por qu se hizo feminista. Una de las razones es la relacin entre sus padres. La madre trabajaba limpiando la casa del futuro progenitor, a continuacin se enamoraron y se casaron. Ella dej entonces de cobrar las horas. Monlogos de denuncia como ste conforman el show de la artista y directora de teatro, quien ha actuado en las octavas Jornadas Feministas del sindicato Acontracorrent que se celebran en Valencia. La educacin machista nos influye a todas. Si vemos a un hombre en una rotonda, pensamos que se ha estropeado el coche o es Joseba, el de Carglass; pero si vemos a una mujer, pensamos que es puta, a menos que sea guardia civil: porque en ese caso son puta ella y su madre Risas y aplausos. Integrante de Comedy Central, Patricia Sornosa figura en el reparto de obras como Ni noble, ni buena, ni sagrada: Bankia e interpreta los soliloquios contra el machismo, la homofobia y la represin religiosa en salas y pequeos teatros.

Vierte en el escenario un humor estrictamente feminista? El objetivo es hacer rer con los temas que a m me preocupan, entre ellos mi visin feminista del mundo, pero toco otros muchos como el alcoholismo o las rupturas sentimentales, responde unos minutos despus de la ltima representacin, en el saln de actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia. Su estilo es crudo, le gustan las cosas claras y sin ambages, algo que se aprecia desde el primer minuto en las actuaciones. Comedias interpretadas con un lenguaje spero, muy directo y una esttica en la que resalta la cabeza rapada con una cresta en el centro. Se dira que en el escenario improvisa, pero es una falsa impresin: Me lleva mucho tiempo la preparacin de los monlogos, aunque hay algunas bromas que prcticamente vienen solas. De escritura y elaboracin lenta, Patricia Sornosa le da vueltas a los guiones hasta que acierta con el gag. Cuando aborda los monlogos ms duros, es an ms complicado provocar las risas del espectador.

Pero lo consigue. Yo soy feminista, nivel puta loca; o sea, soy ms feminista que Cristina Almeida con camisa de cuadros abortando en la cara de Gallardn. Entre carcajadas y aplausos, en el monlogo denuncia que la sociedad trata a las mujeres como si fueran perros. La sociedad, subraya, no los hombres, porque ellos las tratan como a una ms de la familia: vamos Mari Carmen limpia el bao, plancha, cuida el nio buena chica. Y la artista achucha a Mari Carmen como si fuera el can del hogar. Adems, en la cuenta de Twitter Patricia Sornosa comparte pldoras irnicas para la reflexin: Por qu lo llaman amor cuando quieren decir encaprichamiento biolgico? o Pregunta a alguien muy religioso qu piensa de una religin distinta a la suya y vers lo religioso que es.

En la entrevista el tono resulta mucho ms contenido. Se ha enfrentado a las denuncias de obispos, polticos conservadores o individuos machistas? De momento los nicos que me han creado problemas son los fumadores de cigarrillos electrnicos. Le sorprendi, no contaba con ello. Aunque tampoco le preocupan demasiado las quejas y protestas, pues se puede ofender quien menos te lo esperas. La polmica con los fumadores ocurri despus de un par de bromas. En muy poco tiempo la artista empez a recibir toda clase de insultos en las redes sociales, e incluso los ofendidos consiguieron su correo electrnico personal. Pero ste no es el pblico habitual de los espectculos. Por la concurrencia al show de las Jornadas Feministas de Acontracorrent, se dira que predominan las mujeres jvenes, muchas de ellas universitarias. Pero la artista explica que llega a un pblico de cualquier edad y condicin. Ahora bien, si una persona es machista, racista, homfobo y muy religioso, que se ahorre venir a mi show porque los dos vamos a pasarlo muy mal.

En las giras por salas y circuitos de caf-teatro, los anuncios permiten entrever el estilo de la artista. A veces creo que no me entienden y no ser porque yo nohm mesxplique bikelnaisn; vamos a rernos de un par de perros (pobrecitos), de mi trabajo, del rey, de los cuernos y de otras muchas cosas que molestan, pero que hacen que la vida sea maravillosa. En el monlogo titulado Gnero fresco, extrajo el contenido de la comedia rebuscando entre la basura humana. El reclamo para el pblico mencionaba a una cabeza rapada del humor, que viene a hacerte rer mucho y asustarte un poco. Un humor de batalla, con arranques de ira y sobre todo apto para el pblico adulto. En otro de los espectculos Sin cera (y sin cuchilla)-, Patricia Sornosa parte de esta situacin para contar la verdad: Voy llena de pelos. Desbordada por los problemas, no encuentra tiempo para depilarse. Problemas con el novio, el dinero, el trabajo, el alcohol, con mi padre, con tu padre. Si quieres problemas, ven a verme; y si vienes treme una cuchilla, please.

Fuera del escenario, reconoce que en el estado espaol existe la igualdad jurdica, pero sta no es real en muchos asuntos. Se est muy lejos, por ejemplo, en la esclavitud domstica o en el cuidado de las personas dependientes en los hogares, de las que se hacen cargo casi siempre las mujeres. Adems, detrs de la prostitucin hay machismo. Considera que todava queda mucho trabajo pendiente. Tal vez por ello se decidi por un humor poltico y de denuncia? Duda antes de responder. Puede que s, aunque bsicamente todo es poltico. En caso de que as sea, no es algo premeditado ni que responda a guiones previos. Me sale as, de una forma orgnica, remata.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.