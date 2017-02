Varios colectivos de Madrid impulsan una ILP por el derecho a la vivienda

La Marea

La Coordinadora de Vivienda de Madrid , integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las asambleas de Stop Desahucios, ha presentado este lunes supor el derecho de todas a una vivienda digna, que entregaren la Asamblea de Madrid.

La propuesta, en la que tambin participan la Asociacin Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y la Federacin Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), pretende dar paso a una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid que site el acceso a la vivienda en primera lnea poltica y lo garantice para todas las personas residentes en la comunidad autnoma, priorizando a aquellas cuya situacin es ms vulnerable. Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenacin de las polticas pblicas, indica Alejandro Gmez, de la ALA.

La iniciativa surge fruto de la inaccin poltica de los poderes pblicos, segn denuncia Alejandra Jacinto, de la Coordinadora de Vivienda. Segn esta asociacin, cada ao se ejecutan 10.000 desahucios en la Comunidad de Madrid, adems de 25.000 cortes de agua. Y ms de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energtica para mantener la temperatura de su hogar. El diagnstico del colectivo es alarmante. El acceso a la vivienda en Madrid, advierte, se ve dificultado por los continuos lanzamientos por impago de prstamos hipotecarios, a menudo vinculados a clausulas abusivas, la extincin de contratos de alquiler en vivienda social o la venta de viviendas pblicas a fondos de inversin.

En este contexto, parar los desahucios sin alternativa habitacional y llevar a cabo medidas contra la pobreza energtica son dos de los principales puntos de la ILP. Queremos una ley que dote de eficacia, desarrollo y proteccin el artculo 47 de la Constitucin, explican sus impulsores, que proponen un rgimen de acceso general que reconozca el derecho de uso a una vivienda pblica de alquiler, con una renta proporcional a los ingresos y que incluya los gastos de suministro.

En aquellos casos en los que existe un elevado riesgo de desamparo, para personas sin hogar o que se enfrentan un desalojo inminente, la ILP propone un rgimen de emergencia habitacional. En este proceso, la asignacin de vivienda es temporal y gratuita, pero su solicitud lleva aparejada automticamente la solicitud del rgimen general, explican.

Perseguir conductas abusivas

La ILP incluye tambin un rgimen sancionador que persiga los usos ilcitos de la propiedad privada cuando el infractor sea un Gran Tenedor entidades financieras y empresarios inmobiliarios. As, se aplicaran sanciones econmicas de hasta 600.000 euros por las viviendas vacas durante ms de seis meses, la omisin de oferta vinculante de alquiler en casos de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservacin de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservacin de fincas derivados de la Ley de Propiedad Horizontal y el incumplimiento del deber de inscripcin registral de la titularidad.

Para garantizar que las medidas se cumplen y existe una proteccin de los consumidores, la ILP propone la creacin de la Agencia de Proteccin al Consumidor, con el objetivo de perseguir conductas abusivas en los contratos.

Para la tramitacin como ley de la ILP, deben sumarse un mnimo de 50.000 firmas en tres meses desde que la Asamblea de Madrid d luz verde a la propuesta.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/02/13/varios-colectivos-de-madrid-impulsan-una-ilp-por-el-derecho-a-la-vivienda/